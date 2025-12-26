Periodistas que han sido acosados por gobiernos estatales

GENERANDO AUDIO...

Cada cuatro días un nuevo proceso judicial o administrativo se abre en promedio en México en contra de algún periodista o medio de comunicación, como una medida de acoso y censura a su labor. La organización Artículo 19 ha documentado un preocupante aumento sostenido del acoso judicial contra periodistas.

Acoso judicial contra periodistas y funcionarios estatales

Se ha señalado el aumento en estos casos de acoso, por parte de los gobiernos se han tomado acciones legales identificadas como mecanismos de presión contra el ejercicio periodístico, impulsadas principalmente desde instancias estatales y municipales. Entre ellos se encuentran demandas por violencia política, daño moral y procesos civiles, señalados como instrumentos para inhibir la labor informativa.

Casos representativos de acoso o persecución por gobiernos estatales

Los casos documentados y más representativos son los siguientes:

Pedro Canche

Quinta Roo

Encarcelado por casi un año en 2014–2015 en Felipe Carrillo Puerto tras criticar al gobernador del estado, considerado un caso de represión estatal directa a su labor.

Ana Luz Solís Frías

Guanajuato

Fue hostigada y atacada en redes sociales por un asesor del alcalde local, en represalia por investigaciones sobre corrupción municipal.

Arturo Ángel Arrellano

Veracruz

Obligado a pagar daños y sancionado por un juez en un caso considerado por grupos de libertad de prensa como acoso judicial con tintes políticos.

Roberto Nava Briones y Yair Licona

Tlaxcala

Enfrentaron sanciones administrativas durante procesos electorales entre 2021 y 2022.

Jorge Luis González

Campeche

Denunciado por la gobernadora Layda Sansores por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPEG), por la vía penal y por daño moral, se implementó la revisión previa de publicaciones, una medida considerada censura previa.

Lourdes Mendoza

Ciudad de México

Enfrenta una demanda por daño moral interpuesta por Adrián Rubalcava, actual director del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STCM) de la Ciudad de México, la periodista tuvo que responder un interrogatorio de aproximadamente 3 horas.

Hostigamiento y denuncias en Veracruz y Tamaulipas

El periodista Héctor de Mauleón y el diario El Universal enfrentaron un proceso tras la publicación de la columna “Huachicol y poder judicial en Tamaulipas”, el 1 de mayo de 2025. El Tribunal Electoral estatal ordenó retirar el texto de plataformas digitales. El Universal ha denunciado que Héctor de Mauleón es acosado en su domicilio por drones.

En Veracruz, periodistas como Denisse López, Sarah Landa y otras comunicadoras, reportaron descalificaciones públicas, negativas para responder preguntas y señalamientos durante conferencias oficiales del gobernador Cuitláhuac García Jiménez (2018- 2024).

Último caso documentado

La Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó la detención de Rafael “N”, comunicador de nota roja en Coatzacoalcos, acusado de los delitos de terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública.

