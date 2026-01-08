Estación Universidad de la Línea 3 del Metro CDMX estrenará escaleras, elevadores y nueva imagen

| 10:04 | E. Santiago | Agencias
anuncia-renovacion-de-linea-3-del-metro-de-cdmx-asi-quedara-la-estacion-universidad
Anuncian obra en la Línea 3 del Metro de CDMX. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En la Ciudad de México (CDMX) se presentó el programa de renovación de la Línea 3 del Metro, que corre de Universidad a Indios Verdes. El inicio de la obra será en la estación Universidad en los próximos días, mientras que la intervención mayor comenzará después del Mundial; se prevé que el proyecto quede concluido en su totalidad en 2028.

“Es decir, vamos a renovar por completo toda la Línea. Esta obra arrancará en los próximos días con la estación Universidad, con la intervención de los garajes y talleres”, dijo la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada.

Presentan mejoras en estación Universidad

Durante la presentación se explicó que las 21 estaciones de la Línea 3 serán modernizadas y serán completamente accesibles para personas con discapacidad. Los primeros trabajos se realizarán en la estación Universidad.

Foto: Gobierno CDMX

La propuesta contempla el uso de materiales sustentables e integrará:

  • Reorganización del comercio
  • Retiro de pretiles y elementos pesados, deteriorados y obsoletos
  • Nuevas escaleras eléctricas
  • Nuevos elevadores
  • Conexión con otros medios de transporte
  • Integración de distintos modos de movilidad
La estación usará materiales sustentables. Foto: Gobierno CDMX

De acuerdo con las imágenes presentadas, la estación Universidad contará con conexiones al Cablebús y al Trolebús, lo que mejorará la movilidad de los usuarios.

El color en el exterior de Universidad. Foto: GobierNo de CDMX
  • La intervención en esta estación comenzará en los próximos días y no se prevé su cierre durante los trabajos.
Foto: Gobierno CDMX

¿Cuándo terminará la obra de la Línea 3?

La jefa de Gobierno indicó que la renovación total de la Línea 3 se prevé concluya a finales de 2028. Señaló que el proyecto fue planeado para afectar lo menos posible a los usuarios.

“¿En qué tiempo vamos a lograr concluir las obras de la nueva Línea 3 del Metro? Nosotros tenemos previsto terminar las obras a finales de 2028. Ése es nuestro objetivo y estamos trabajando para lograrlo”, dijo Clara Brugada.

La renovación de la Línea 3 incluye trabajos en vías, túneles y sistemas tecnológicos y de energía, con el objetivo de ahorrar hasta 35% de consumo energético. Además, se contempla la adquisición de 45 nuevos trenes.

  • La prioridad será atender los hundimientos existentes, principalmente en la zona de talleres, los cuales afectan la operación y reducen la velocidad de los trenes hasta 8 kilómetros por hora. Estas afectaciones se han localizado en zonas como La Raza e Indios Verdes.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Te recomendamos:

Choca patrulla con camioneta en Calzada de los Misterios; hay 2 lesionados, uno es un oficial

Ciudad de México

Choca patrulla con camioneta en Calzada de los Misterios; hay 2 lesionados, uno es un oficial

Calendario oficial: días de ley seca en Azcapotzalco durante 2026

Ciudad de México

Calendario oficial: días de ley seca en Azcapotzalco durante 2026

El narco crea más de 100 mil empleos al año, afirma Adriana Marín, de Morena en Congreso de CDMX

Ciudad de México

El narco crea más de 100 mil empleos al año, afirma Adriana Marín, de Morena en Congreso de CDMX

Colectivos de búsqueda y protestas estudiantiles activan movilizaciones este 8 de enero

Ciudad de México

Colectivos de búsqueda y protestas estudiantiles activan movilizaciones este 8 de enero

Etiquetas: , , ,