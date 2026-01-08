Estación Universidad de la Línea 3 del Metro CDMX estrenará escaleras, elevadores y nueva imagen

GENERANDO AUDIO...

Anuncian obra en la Línea 3 del Metro de CDMX. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En la Ciudad de México (CDMX) se presentó el programa de renovación de la Línea 3 del Metro, que corre de Universidad a Indios Verdes. El inicio de la obra será en la estación Universidad en los próximos días, mientras que la intervención mayor comenzará después del Mundial; se prevé que el proyecto quede concluido en su totalidad en 2028.

“Es decir, vamos a renovar por completo toda la Línea. Esta obra arrancará en los próximos días con la estación Universidad, con la intervención de los garajes y talleres”, dijo la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada.

Presentan mejoras en estación Universidad

Durante la presentación se explicó que las 21 estaciones de la Línea 3 serán modernizadas y serán completamente accesibles para personas con discapacidad. Los primeros trabajos se realizarán en la estación Universidad.

Foto: Gobierno CDMX

La propuesta contempla el uso de materiales sustentables e integrará:

Reorganización del comercio

Retiro de pretiles y elementos pesados, deteriorados y obsoletos

Nuevas escaleras eléctricas

Nuevos elevadores

Conexión con otros medios de transporte

Integración de distintos modos de movilidad

La estación usará materiales sustentables. Foto: Gobierno CDMX

De acuerdo con las imágenes presentadas, la estación Universidad contará con conexiones al Cablebús y al Trolebús, lo que mejorará la movilidad de los usuarios.

El color en el exterior de Universidad. Foto: GobierNo de CDMX

La intervención en esta estación comenzará en los próximos días y no se prevé su cierre durante los trabajos.

Foto: Gobierno CDMX

¿Cuándo terminará la obra de la Línea 3?

La jefa de Gobierno indicó que la renovación total de la Línea 3 se prevé concluya a finales de 2028. Señaló que el proyecto fue planeado para afectar lo menos posible a los usuarios.

“¿En qué tiempo vamos a lograr concluir las obras de la nueva Línea 3 del Metro? Nosotros tenemos previsto terminar las obras a finales de 2028. Ése es nuestro objetivo y estamos trabajando para lograrlo”, dijo Clara Brugada.

La renovación de la Línea 3 incluye trabajos en vías, túneles y sistemas tecnológicos y de energía, con el objetivo de ahorrar hasta 35% de consumo energético. Además, se contempla la adquisición de 45 nuevos trenes.

La prioridad será atender los hundimientos existentes, principalmente en la zona de talleres, los cuales afectan la operación y reducen la velocidad de los trenes hasta 8 kilómetros por hora. Estas afectaciones se han localizado en zonas como La Raza e Indios Verdes.

