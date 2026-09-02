Fiscalía CDMX podría buscar la reclasificación del caso de Paola Buenrostro como transfeminicidio

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Foto: Cuartoscuro

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que analizará la posibilidad de reclasificar el delito por el que se procesa a Arturo “N”, señalado como probable responsable del asesinato de Paola Buenrostro, para que sea juzgado bajo la figura de transfeminicidio, en vez de homicidio.

La institución explicó que el proceso se inició en 2016 por el delito de homicidio, debido a que en ese momento las causales para acreditar un feminicidio eran más restrictivas y todavía no existía en la legislación de la CDMX el delito de transfeminicidio.

Arturo “N”, probable responsable del asesinato de Paola Buenrostro, ya fue aprehendido y presentado ante un juez. La clasificación jurídica del caso no está cerrada: durante el proceso fortaleceremos la investigación y aportaremos elementos para que se valore su reclasificación… pic.twitter.com/mva4RjChvT — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) September 2, 2026

Sin embargo, a petición de las víctimas indirectas y la familia social de Paola Buenrostro, la Fiscalía señaló que durante las siguientes etapas del proceso fortalecerá la investigación y aportará los elementos necesarios para que un juez valore la reclasificación conforme a los hechos acreditados y al marco jurídico.

La FGJCDMX añadió que actualmente reconoce plenamente la identidad de Paola Buenrostro como mujer trans, y precisó que la discusión jurídica consiste en determinar si se actualizan los supuestos legales que permitan acreditar que la agresión ocurrió por su condición de mujer.

Durante la tarde y noche del martes, colectivos trans acompañados de Kenya Cuevas, se manifestaron en la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio y la Jefatura de la Policía De Investigacion en la colonia #Doctores, @AlcCuauhtemocMx.



Luego de que Arturo “N”… pic.twitter.com/5ySfxUItHd — Halcon (@HalconOnce) September 2, 2026

Colectivos protestan y causan destrozos

Tras la detención ayer de Arturo “N”, este martes, integrantes de colectivos de la comunidad trans realizaron protestas y causaron daños en instalaciones de la FGJCDMX, en rechazo a que el sospechoso del asesinato de Paola Buenrostro fuera imputado por el delito de homicidio calificado y no bajo la figura de transfeminicidio.

La movilización comenzó alrededor de las 14:40 horas en la sede de la Fiscalía Especializada en Feminicidio, ubicada en Doctor Lavista, donde las manifestantes ingresaron al inmueble y ocasionaron destrozos en la planta baja y el primer piso. Posteriormente, una comisión encabezada por la activista Kenia Cuevas se reunió con la fiscal Bertha Alcalde para exponer sus demandas, entre ellas la reclasificación del delito y el reconocimiento de la identidad de Paola.

1/3 📢 Colectivos trans y no binaries mantienen una protesta en la Fiscalía de Feminicidios de la CDMX. Denuncian ineficiencia institucional y exigen una respuesta de las autoridades ante el caso de Paola Buenrostro. pic.twitter.com/9YlrSmLYMn — SomoselMedio (@Somoselmedio) September 2, 2026

Tras la reunión, las protestas continuaron y se registraron nuevos daños en la fachada del inmueble. La FGJCDMX rechazó los actos violentos y señaló que ninguna manifestación, por legítima que sea, justifica agresiones contra servidores públicos ni daños a sus instalaciones.

Ante el intento de ingreso al edificio de la Policía de Investigación, en la esquina de Doctor Lavista y avenida Niños Héroes, en la colonia Doctores, los colectivos fueron replegados con polvo de extintor.

"¡10 años de leyes y nos vuelven a matar en papel!": Kenya Cuevas



* La activista trans estalla contra Fiscalía CDMX por malgenerizarla y juzgar caso Paola Buenrostro como homicidio y no como transfeminicidio



*Activistas mandan mensaje a Clara Brugada y Bertha Alcalde: "No fue… pic.twitter.com/Y2bMe9P3d5 — Antonio Medina Trejo (@antoniomedina41) September 2, 2026

¿Qué pasó con Paola Buenrostro?

Paola Buenrostro fue asesinada en septiembre de 2016. Su caso se convirtió en un referente para la lucha de la comunidad trans por el reconocimiento del transfeminicidio y por investigaciones con perspectiva de género.

La entonces Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) reconoció el caso como transfeminicidio en 2019 y documentó deficiencias en la investigación inicial. Posteriormente, la Fiscalía aceptó la recomendación y ofreció una disculpa pública a la memoria y familia social de Paola.

En 2024, y a raíz de este caso, el transfeminicidio fue incorporado al Código Penal de la Ciudad de México.

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