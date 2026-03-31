Nieve sorprende al Ajusco en primavera; usuarios comparten imágenes

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Nieve sorprende al Ajusco en primavera. Foto: Cuartoscuro

Usuarios en redes sociales reportaron el avistamiento de granizo en el Ajusco, en la zona suroeste de la Ciudad de México, un fenómeno poco común al registrarse en plena temporada de calor y primavera.

Las imágenes compartidas muestran zonas cubiertas de blanco, lo que generó sorpresa entre habitantes de la capital, ya que este tipo de eventos climáticos no suele presentarse en esta época del año.

¿Qué tan común es la nieve en la Ciudad de México?

La presencia de nieve en la Ciudad de México es considerada poco frecuente, debido a que se requieren condiciones específicas como temperaturas cercanas o inferiores a los 0 grados centígrados.

En general, estas condiciones pueden presentarse únicamente durante el invierno y, principalmente, en zonas altas de la capital.

¿En qué alcaldías hay mayor probabilidad de bajas temperaturas?

Las demarcaciones donde es más probable que se registren temperaturas cercanas al punto de congelación son:

Tlalpan

Milpa Alta

Cuajimalpa

La Magdalena Contreras

Partes altas de Álvaro Obregón

En estos puntos, especialmente en zonas montañosas como el Ajusco, pueden generarse condiciones para la formación de nieve o aguanieve.

Antecedente histórico: la nevada de 1967

Uno de los registros más relevantes ocurrió en 1967, cuando la Ciudad de México alcanzó temperaturas de hasta -4 grados centígrados, lo que derivó en la caída de nieve y hielo, según datos del Servicio Meteorológico.

Este antecedente sigue siendo uno de los más recordados por la rareza del fenómeno en la capital.

Expectativa entre usuarios por fenómeno inusual

El reciente avistamiento en el Ajusco ha generado interés entre la población, ya que observar nieve en primavera resulta atípico en la capital del país.

Mediante un tuit, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) también confirmó la caída de nieve:

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