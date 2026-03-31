Casa de los Ensayos: donde inicia la fe de Semana Santa en Iztapalapa

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Es el lugar donde la tradición se vuelve vida y donde, año tras año, comienza la preparación de una de las representaciones religiosas más importantes de México: la Pasión de Cristo en Iztapalapa.

Se trata de la Casa de los Ensayos, un sitio con más de 80 años de historia, construido por Efraín Cano con un objetivo claro: convertir la fe en una representación viva.

Aquí se preparan cuerpos, voces y corazones. Hoy, esa misión sigue intacta.

Las hermanas Rutila, Lourdes, Magdalena y Mercedes Cano Reyes son las guardianas de este legado familiar que ha marcado la historia de la Semana Santa en Iztapalapa.

“Esta casa fue diseñada por mi abuelo pensando en la Semana Santa y pensando también en que éramos muchos nietos y que podíamos participar… y lo hemos hecho y lo hemos logrado”. Mercedes Cano Reyes, heredera de la Casa de los Ensayos

La Casa de los Ensayos: donde inicia la Pasión

Cada inicio de año, este lugar cobra una nueva dimensión. Cientos de personas llegan no sólo para participar, sino para formar parte de algo que consideran más grande que ellos mismos. Desde el primer domingo de enero, las puertas se abren para recibir a quienes desean integrarse a la representación.

Ahí se realizan los registros, el casting y la asignación de los parlamentos.

“Tenemos que estar pendientes cuando vienen las personas a preguntar… abrir las puertas para cuando vienen a inscribirse y elegir los parlamentos”. Mercedes Cano Reyes, heredera de la Casa de los Ensayos

Cuando comienzan los ensayos, la casa deja de ser hogar. Se transforma en escenario, en templo y en punto de encuentro comunitario.

“Cuando se ocupa la casa ya no es nuestro espacio, ya es el espacio de la gente”. Mercedes Cano Reyes, heredera de la Casa de los Ensayos

Cada habitación tiene un propósito específico:

Salas para las señoritas participantes

Espacios para los apóstoles

El patio central para los ensayos generales

Áreas destinadas a músicos y clarines

Todo está pensado para dar vida a la representación.

Un patrimonio que pertenece a todos

Hoy, la Casa de los Ensayos no sólo es símbolo de Iztapalapa. Es también parte del patrimonio cultural que da identidad a toda una comunidad. Más que un inmueble, es un lugar donde la fe se hereda, donde la tradición se fortalece con cada generación.

Y donde una casa no sólo abre sus puertas, abre el corazón de toda una comunidad.

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