Perro frustra huida y muerde a presunto agresor en la Cuauhtémoc; video

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Perro muerde a presunto agresor en Cuauhtémoc. Foto ilustrativa/ Getty Images.

Un perro atacó a un presunto agresor que intentaba escapar de unos policías en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Las imágenes muestran el momento en que el animal se lanza contra el hombre mientras era perseguido por elementos de seguridad.

Perro muerde a presunto agresor en la Cuauhtémoc

En el video, compartido por el periodista Carlos Jiménez, se observa a un hombre señalado por vecinos como presunto agresor, acompañado por otra persona, mientras intentaban huir de policías en calles de la alcaldía.

De manera repentina, un perro con playera color azul corre hacia el sujeto mientras ladra. Segundos después, el animal logra morder uno de los pies del presunto agresor, lo que provoca que el hombre intente alejarse.

El acompañante del sujeto trata de espantar al perro, pero el animal continúa persiguiéndolos mientras los policías permanecen cerca observando la situación.

El presunto agresor intentó defenderse con un palo

En otra parte del video, se aprecia que el presunto agresor cruza la avenida y toma un palo, aparentemente, para defenderse del perro y tratar de ahuyentarlo.

De acuerdo con la publicación original, el sujeto ha sido detenido en otras ocasiones, aunque presuntamente habría quedado en libertad.

Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente si el hombre fue detenido tras el incidente ni si el perro resultó lesionado después del enfrentamiento.

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