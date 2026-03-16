Policías auxiliares y colectivos protestarán en la CDMX este lunes 16 de marzo
Un total de 25 protestas, concentraciones, plantones y actividades culturales se registrarán en Ciudad de México (CDMX) este lunes 16 de marzo. La principal manifestación es de policías auxiliares.
Específicamente, habrá tres concentraciones; ocho plantones; una cita agendada; una rodada en patines y 12 eventos de esparcimiento, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
De estas protestas en CDMX, destaca una manifestación de elementos de la Policía Auxiliar para este 16 de marzo.
Protestas en CDMX este 16 de marzo
Movimiento por la Dignidad y los Derechos de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México
- Hora: 11:00
- Lugar: Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, Dr. Lucio No. 220, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc
- Motivo: Exigen el pago completo de prestaciones y se pronuncian contra la aplicación de la Unidad de Medida y Actualización en sus pensiones
- Aforo: 80
40 Días por la Vida
- Hora: Durante el día
- Lugar 1: Fundación “Marie Stopes México”, Centro Pedregal, alcaldía Tlalpan
- Lugar 2: Fundación “Marie Stopes México”, Centro Roma Sur, alcaldía Cuauhtémoc
- Lugar 3: Fundación “Marie Stopes México”, Centro Coyoacán, alcaldía Coyoacán
- Lugar 4: Fundación “Marie Stopes México”, Centro Condesa, alcaldía Cuauhtémoc
- Lugar 5: Fundación “Marie Stopes México”, Centro Tlacotalpan, alcaldía Cuauhtémoc
- Motivo: Vigilia de oración en contra del aborto en México
- Aforo: 50
Colectivo “Plataforma 4:20”
- Hora: 12:00
- Lugar: Monumento a la Madre, Av. Insurgentes Sur y James Sullivan, colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc
- Hora: 13:00
- Lugar: Av. Río Churubusco y Añil, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco
- Motivo: Actividades culturales y mesa informativa itinerante para exigir trato digno y espacios compartidos para usuarios de cannabis
- Aforo: 50
Plantones
Comité de Apoyo Emergente Pro Refugio Franciscano A.C.
- Lugar: Deportivo Hermanos Galeana, Av. José Loreto Fabela No. 190, colonia San Juan de Aragón VII Sección, alcaldía Gustavo A. Madero
- Motivo: Solicitan transparencia en el manejo de animales rescatados del Refugio Franciscano
- Fecha de inicio: 18 de enero de 2026
- Aforo: 2 personas
Petroleros y Mexicanos del Sureste
- Lugar: Zócalo capitalino, Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc
- Motivo: Exigen respeto a sus derechos y prestaciones laborales
- Fecha de inicio: 9 de septiembre de 2025
- Aforo: 1 persona
Familias desalojadas del edificio de República de Cuba No. 11
- Lugar: República de Cuba No. 11, Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc
- Motivo: Exigen avances en su pliego petitorio tras el desalojo del inmueble
- Fecha de inicio: 4 de septiembre de 2025
- Aforo: 30 personas
Resistencia Civil MX
- Lugar: Monte de Piedad y Guatemala, Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc
- Motivo: Rechazo a la toma de protesta del presidente de la Suprema Corte
- Fecha de inicio: 26 de agosto de 2025
- Aforo: 5 personas
Afectados por el desalojo del predio de Tonalá No. 125
- Lugar: Tonalá No. 125, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc
- Motivo: Protesta por el desalojo del inmueble
- Fecha de inicio: 26 de agosto de 2025
- Aforo: 30 personas
Frente Oriente
- Lugar: Paseo de la Reforma No. 211–213, colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc
- Motivo: Exigen libertad del dirigente de la UPVA y presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa
- Fecha de inicio: 26 de diciembre de 2014
- Aforo: Sin personas / logística
Habitante del municipio de Huetamo, Michoacán
- Lugar: Arcos del Edificio de Gobierno, Zócalo capitalino
- Motivo: Denuncia amenazas contra su persona y su familia
- Fecha de inicio: 18 de enero de 2022
- Aforo: 1 persona
Comunidad indígena otomí CDMX y Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata
- Lugar: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Av. México-Coyoacán No. 343, colonia Xoco, alcaldía Benito Juárez
- Motivo: Protesta por desalojos de predios y en apoyo a pueblos indígenas
- Fecha de inicio: 12 de octubre de 2020
- Aforo: Sin personas / logística
Citas agendadas
Unión Ciudadana Democrática
- Hora: Durante el día
- Lugar: Edificio de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 2, Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc
- Motivo: Solicitan incorporación a programas de vivienda
- Aforo: 25
Rodada en patines
Unicornix Rollers
- Hora: 08:00
- Lugar: Estacionamiento del Estadio Banorte, alcaldía Coyoacán
- Destino: Estela de Luz
- Aforo: 50
Se recomienda tomar rutas alternas y prevenir traslados para evitar retrasos en CDMX por las protestas de este lunes 16 de marzo.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.