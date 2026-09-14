Horarios del transporte público en CDMX durante las Fiestas Patrias 2026
El Metro, Metrobús y otros transportes de la Ciudad de México (CDMX) tendrán horarios especiales por las Fiestas Patrias de 2026, el 15 y 16 de septiembre, día festivo en el que se conmemora la Independencia de México. A continuación te decimos como operará el transporte público en la CDMX.
Horarios especiales del transporte público durante las Fiestas Patrias en la CDMX
Metro
El próximo 16 de septiembre el Metro funcionará con horario de día festivo. Las operaciones comienzan a las 7:00 horas y terminarán a las 00:00.
Metrobús
El Metrobús anunció que el martes 15 de septiembre se aplicará la extensión de horario hasta las 01:00 horas del 16 de septiembre. Este es el horario de la última salida en las siguientes líneas.
- Línea 1: El Caminero – Indios Verdes
- Línea 2: Tacubaya – Tepalcates
- Línea 5: Preparatoria 1 – Río de las Remedios
- Línea 3: de Pueblo Santa Cruz Atoyac a Tenayuca
- Línea 7: de La Diana a Indios Verdes
El 16 de septiembre habrá operación por día festivo de 5:00 a 00:00 horas.
Trolebús
- Líneas 0, 1, 10, 11 y 13: 05:00 a 00:00 horas
- Líneas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 14: 06:00 a 23:30 horas
- Línea 12: 05:30 a 23:30 horas
Tren Ligero
El Tren Ligero ofrecerá servicio de 07:00 a 23:30 el próximo miércoles 16 de septiembre. A los usuarios se les pide tomar precauciones.
RTP
La Red de Transporte de Pasajeros (RTP) también operará con horario especial el próximo 16 de septiembre. El servicio comenzará a partir de las 6:00 horas y terminará a las 00:00 horas.
Cablebús
El Horario de servicio del Cablebús para el 16 de septiembre es de 7:00 a 23:00 horas
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