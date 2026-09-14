La Alianza Nacional de Jubilados encabeza las movilizaciones en CDMX este 14 de septiembre

GENERANDO AUDIO...

Movilizaciones en CDMX este 14 de deptiembre. Foto: Cuartoscuro.

Este lunes 14 de septiembre de 2026 están previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizará la Alianza Nacional de Jubilados.

Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este lunes 14 de Septiembre en la #CiudadDeMéxico.



🚔🔎 Ingresa a: https://t.co/ZZGpbMsx6i pic.twitter.com/95lnNRPXDo — SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 14, 2026

En total, están previstas:

8 concentraciones

2 citas agendadas

1 rodadas moticiclistas

1 rodadas ciclistas

5 eventos de esparcimiento

19 plantones

A continuación, aquí en UnoTV.com te presentamos el desglose de las movilizaciones más relevantes para que tomes precauciones.

Concentraciones y manifestaciones previstas

09:30 — Alianza Nacional de Jubilados

Alcaldía: Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc. Punto: Senado de la República, Paseo de la Reforma 135, colonia Tabacalera.

Senado de la República, Paseo de la Reforma 135, colonia Tabacalera. Motivo: entrega de oficios contra la retroactividad de una reforma relacionada con el artículo 127 constitucional y en defensa de derechos adquiridos y certeza jurídica en materia de pensiones.

entrega de oficios contra la retroactividad de una reforma relacionada con el artículo 127 constitucional y en defensa de derechos adquiridos y certeza jurídica en materia de pensiones. Aforo estimado: 100 personas.

100 personas. Afectaciones previstas: no se descarta la llegada de autobuses con manifestantes, por lo que podría haber complicaciones en las inmediaciones de Paseo de la Reforma.

Alternativas: quienes circulen por Reforma pueden considerar Circuito Interior, Avenida Chapultepec o Eje 1 Norte, dependiendo de su destino.

12:00 — Centro Cultural y Artesanal Indígena

Alcaldía: Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc. Punto: cruce de Paseo de la Reforma y Bucareli , colonia Juárez.

cruce de , colonia Juárez. Motivo: mitin en defensa de la soberanía indígena, libre determinación y derechos humanos de los pueblos originarios.

mitin en defensa de la soberanía indígena, libre determinación y derechos humanos de los pueblos originarios. Aforo estimado: 45 personas.

Alternativas: evitar el cruce de Reforma y Bucareli. Para desplazamientos norte-sur pueden utilizarse vialidades paralelas como Insurgentes; para recorridos hacia el Centro, considerar Eje Central o Circuito Interior, según el punto de partida y destino.

12:00 — Plataforma 4:20

Esta movilización tendrá carácter itinerante y contempla tres puntos:

Monumento a la Madre , en Insurgentes Sur y Calzada Manuel Villalongín.

, en Insurgentes Sur y Calzada Manuel Villalongín. Avenida División del Norte y Avenida Cuauhtémoc , colonia Narvarte Poniente.

, colonia Narvarte Poniente. Avenida Gran Canal y Circuito Interior , colonia 20 de Noviembre, Gustavo A. Madero.

, colonia 20 de Noviembre, Gustavo A. Madero. Motivo: recolección de firmas y difusión de derechos relacionados con el cannabis, además de actividades informativas.

recolección de firmas y difusión de derechos relacionados con el cannabis, además de actividades informativas. Aforo estimado: 45 personas.

Alternativas viales:

En Insurgentes Sur , considerar Circuito Interior o vialidades paralelas.

, considerar Circuito Interior o vialidades paralelas. En la zona de División del Norte y Cuauhtémoc , utilizar Eje 4 Sur u otras vialidades transversales para evitar el cruce.

, utilizar Eje 4 Sur u otras vialidades transversales para evitar el cruce. En Gran Canal y Circuito Interior, procurar rutas alternativas antes de llegar a la zona, debido a que una afectación simultánea podría generar tránsito intenso.

12:30 — Vecinos desalojados de General Anaya #27

Alcaldía: Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc. Punto: Centro Nacional de Comunicación Social A.C., Medellín 33, colonia Roma Norte.

Centro Nacional de Comunicación Social A.C., Medellín 33, colonia Roma Norte. Motivo: conferencia de prensa para informar sobre acciones relacionadas con su desalojo y la defensa de sus derechos.

conferencia de prensa para informar sobre acciones relacionadas con su desalojo y la defensa de sus derechos. Aforo estimado: 35 personas.

Se trata de una concentración relativamente pequeña, aunque podría ocasionar reducciones momentáneas de carriles en las inmediaciones de Medellín.

Movilizaciones de la tarde

16:00 — Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México

Alcaldía: Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc. Punto: Congreso de la Ciudad de México, en Donceles y Allende , Centro Histórico.

Congreso de la Ciudad de México, en , Centro Histórico. Demandas: estabilidad laboral, universalidad de prestaciones, libertad sindical, renivelación salarial, retabulación y pago de laudos.

estabilidad laboral, universalidad de prestaciones, libertad sindical, renivelación salarial, retabulación y pago de laudos. Aforo: 60 personas.

60 personas. Riesgo vial: la agenda señala que no se descarta la instalación de un plantón como medida de presión.

Alternativas: evitar Donceles, Allende y calles aledañas al Congreso. Para atravesar el Centro Histórico conviene utilizar Eje Central Lázaro Cárdenas o Eje 1 Norte, dependiendo del trayecto.

16:00 — Frente de Liberación Ciudadana

Alcaldía: Coyoacán.

Coyoacán. Punto: estación Taxqueña de la Línea 2 del Metro , en Calzada Taxqueña y Canal de Miramontes.

estación , en Calzada Taxqueña y Canal de Miramontes. Demanda: un “Metro popular”, por un transporte digno y seguro.

un “Metro popular”, por un transporte digno y seguro. Organizaciones de apoyo: Ternurines Guerrilleros, Generación Zurda MX y Cheems Dios.

Ternurines Guerrilleros, Generación Zurda MX y Cheems Dios. Aforo estimado: 40 personas.

40 personas. Afectaciones: se prevén mítines y no se descarta la llegada de otras organizaciones sociales.

Alternativas: si se presenta congestión en Calzada Taxqueña y Canal de Miramontes, conviene buscar rutas paralelas por Avenida Santa Ana o Avenida División del Norte, según el destino.

17:30 — Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”

Alcaldía: Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc. Punto: Secretaría de Gobernación, Abraham González 48, colonia Juárez.

Secretaría de Gobernación, Abraham González 48, colonia Juárez. Motivo: mitin relacionado con la reunión de la Comisión Especial de Búsqueda y el seguimiento de la desaparición forzada de dos luchadores sociales ocurrida en Oaxaca en 2007.

mitin relacionado con la reunión de la Comisión Especial de Búsqueda y el seguimiento de la desaparición forzada de dos luchadores sociales ocurrida en Oaxaca en 2007. Aforo estimado: 50 personas.

50 personas. La organización ha realizado anteriormente actividades públicas relacionadas con este caso.

Alternativas: evitar Abraham González y las inmediaciones de Bucareli. Como opciones generales pueden considerarse Insurgentes, Circuito Interior y Eje 1 Norte, dependiendo del recorrido.

Otras concentraciones programadas

Movimiento de Regeneración Sindical — durante el día

Alcaldía: Benito Juárez.

Benito Juárez. Punto: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Avenida México-Coyoacán 259, colonia General Anaya.

Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Avenida México-Coyoacán 259, colonia General Anaya. Actividad: instalación de mesas para recolectar firmas contra el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas.

instalación de mesas para recolectar firmas contra el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas. Aforo: 30 personas.

Mercaditas Feministas — 11:00

Alcaldía: Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc. Punto: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución 1, Centro Histórico.

Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución 1, Centro Histórico. Motivo: protesta contra el operativo de comercio informal en la Alameda Central y las medidas que, señalan, impiden vender sus mercancías.

protesta contra el operativo de comercio informal en la Alameda Central y las medidas que, señalan, impiden vender sus mercancías. Aforo: 40 personas.

Habitantes del predio El Coyol #206 — 16:00

Alcaldía: Iztacalco.

Iztacalco. Punto: Secretaría de Vivienda, Canela 660, Granjas México.

Secretaría de Vivienda, Canela 660, Granjas México. Motivo: solicitar la regularización del predio ubicado en Coyol 206.

solicitar la regularización del predio ubicado en Coyol 206. Aforo: 40 personas.

Rodadas que podrían generar afectaciones viales

20:30 — Rodada motociclista “Iztaparexx”

Alcaldías: Iztapalapa y Cuauhtémoc.

Iztapalapa y Cuauhtémoc. Salida, 20:30: Gasolinera G500 Operadora Ermita, Calzada Ermita Iztapalapa 205, colonia El Santuario.

Gasolinera G500 Operadora Ermita, Calzada Ermita Iztapalapa 205, colonia El Santuario. Segundo punto, 21:15: Gasolinera Pemex de Calzada de la Viga 44, colonia Esperanza.

Gasolinera Pemex de Calzada de la Viga 44, colonia Esperanza. Destino: por definir.

por definir. Demanda: “Rolex Masivo”.

“Rolex Masivo”. Aforo estimado: 200 motociclistas.

200 motociclistas. La agenda advierte que no se descarta afectación de vialidades durante el recorrido.

Por su tamaño, ésta es una de las actividades que podría provocar mayores alteraciones durante la noche.

18:00 — Rodada ciclista “Biciarte”

Alcaldía: Tláhuac.

Tláhuac. Salida: Deportivo “San José”, Calzada Reforma Agraria y Escarcha, colonia San José.

Deportivo “San José”, Calzada Reforma Agraria y Escarcha, colonia San José. Destino: Zócalo capitalino .

. Aforo: 25 ciclistas.

La llegada al Centro Histórico podría provocar afectaciones momentáneas en algunas vialidades conforme avance el grupo.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.