¿Tienes auto híbrido o eléctrico? Así obtienes placas y holograma Exento “E” en Edomex

GENERANDO AUDIO...

Así tramitas tu placa ecológica en Edomex. Shutterstock/IA

El trámite de placas ecológicas en Edomex y del holograma Exento “E” aplica para autos híbridos y eléctricos con placas expedidas por el Gobierno del Estado de México. Este beneficio permite a los vehículos elegibles quedar exentos del programa Hoy no Circula y de las restricciones por contingencias ambientales, de acuerdo con los lineamientos vigentes de la Secretaría del Medio Ambiente estatal.

La Constancia Tipo “E” Exento se otorga de manera gratuita como incentivo al uso de tecnologías de menor impacto ambiental. El procedimiento y los requisitos están establecidos en el acuerdo publicado en la Gaceta del Gobierno el viernes 30 de julio de 2021, el cual entró en vigor el 1 de agosto de 2021.

Qué es el holograma Exento “E” y a qué vehículos aplica

El holograma Exento “E” se otorga a vehículos con tecnologías específicas de propulsión, siempre que cuenten con placas del Estado de México y cumplan con los requisitos establecidos por la Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica (DGPCCA).

La vigencia depende del tipo de vehículo:

Vehículo eléctrico : funciona únicamente con electricidad. Vigencia permanente

: funciona únicamente con electricidad. Híbrido Eléctrico (HEV) : combina motor eléctrico y de combustión. Vigencia de 8 años , con posibilidad de renovación

: combina motor eléctrico y de combustión. , con posibilidad de renovación Híbrido Enchufable (PHEV): similar al híbrido eléctrico, con baterías recargables por conexión externa. Vigencia de 8 años, con posibilidad de renovación

Requisitos para tramitar el holograma Exento “E” en Edomex

Para obtener el holograma Exento “E”, los propietarios deben presentar:

Formato de solicitud

Tarjeta de circulación

Identificación oficial vigente de quien realiza el trámite

Estos documentos deben presentarse en original y copia para cotejo, ya sea ante la DGPCCA, un Centro de Verificación de Emisiones Contaminantes de Vehículos Automotores Autorizado (CVECA) o un Tercero Autorizado.

Paso a paso para solicitar la Constancia Tipo “E” Exento

El procedimiento oficial establece los siguientes pasos:

Contar con un vehículo con placas del Estado de México registrado como candidato al holograma Exento Agendar una cita en el portal de verificación vehicular del Edomex Imprimir el formato de cita Acudir al centro seleccionado con 15 minutos de anticipación Entregar la documentación requerida al personal autorizado Seguir las indicaciones para la entrega y pega del holograma Verificar que los datos impresos en la constancia sean correctos antes de retirarse

En caso de fallas técnicas en el centro asignado, el trámite puede realizarse el mismo día en otro CVECA o Tercero Autorizado con la misma cita.

Placas para autos híbridos y eléctricos en el Estado de México

Además del holograma, los autos híbridos y eléctricos deben contar con placas y tarjeta de circulación, como cualquier otro vehículo. El trámite de placas se realiza de forma regular y posteriormente se solicita el holograma Exento “E”.

Requisitos para placas de auto híbrido o eléctrico

Identificación oficial con fotografía

Comprobante de domicilio

Factura o carta factura vigente

Acta constitutiva y poder notarial en caso de personas morales

Carta poder, si el trámite lo realiza un tercero

El costo de las placas es similar al de otros vehículos en el Estado de México. Se recomienda realizar el trámite dentro de los primeros 15 días posteriores a la facturación para evitar el pago de tenencia.

¿Qué vehículos tienen acceso al holograma?

La Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México mantiene un listado oficial de vehículos candidatos al holograma Exento “E”, el cual corresponde a la última actualización del 10 de enero de 2024.

Este padrón incluye autos eléctricos, híbridos (HEV) e híbridos enchufables (PHEV) de distintas marcas y modelos que pueden acceder a la Constancia Tipo “E” Exento, siempre que cuenten con placas del Estado de México y cumplan con los requisitos administrativos establecidos.

Entre las marcas con vehículos elegibles para el holograma Exento “E” en Edomex se encuentran:

Acura , con versiones híbridas del NSX

, con versiones híbridas del NSX Audi , con modelos eléctricos e híbridos como e-tron, Q7 y Q8

, con modelos eléctricos e híbridos como e-tron, Q7 y Q8 BMW , con una amplia gama eléctrica e híbrida, incluidos i3, i4, i8, iX y Serie X

, con una amplia gama eléctrica e híbrida, incluidos i3, i4, i8, iX y Serie X BYD , con vehículos eléctricos y PHEV de uso particular y comercial

, con vehículos eléctricos y PHEV de uso particular y comercial Chevrolet , con modelos eléctricos como Bolt, Spark EV y Blazer EV

, con modelos eléctricos como Bolt, Spark EV y Blazer EV Ford , con opciones híbridas y eléctricas como Escape, F-150 HEV y Mustang Mach-E

, con opciones híbridas y eléctricas como Escape, F-150 HEV y Mustang Mach-E Honda , con modelos híbridos como Insight, Accord y CR-V

, con modelos híbridos como Insight, Accord y CR-V Hyundai , con Ioniq, Elantra e híbridos Tucson

, con Ioniq, Elantra e híbridos Tucson Kia , con EV6 y Niro híbrido

, con EV6 y Niro híbrido Mercedes-Benz , con su gama EQ eléctrica y modelos PHEV

, con su gama EQ eléctrica y modelos PHEV Nissan , con Leaf, X-Trail y Kicks e-Power

, con Leaf, X-Trail y Kicks e-Power Toyota , con Prius, Corolla, Camry, RAV4, Highlander y Sienna híbridos

, con Prius, Corolla, Camry, RAV4, Highlander y Sienna híbridos Volvo , con modelos eléctricos y PHEV como XC40, XC60 y XC90

, con modelos eléctricos y PHEV como XC40, XC60 y XC90 Volkswagen, Porsche, Renault, Lexus, Land Rover, Mini, MG, JAC, entre otras

El listado completo de vehículos candidatos al holograma Exento “E” contempla tanto automóviles particulares como vehículos de carga, transporte y uso comercial, siempre que correspondan a tecnologías de propulsión eléctrica o híbrida reconocidas por la autoridad ambiental estatal.

La inclusión de un vehículo en este padrón no sustituye el trámite, por lo que los propietarios deben agendar cita, presentar documentación y cumplir el procedimiento oficial para obtener la Constancia Tipo “E” Exento.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.