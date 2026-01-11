Este lunes no circulan vehículos con engomado amarillo, placas con terminación 5 y 6

17:47 | Redacción | UnoTV | CDMX
Para este lunes 12 de enero de 2026, aplicará el Hoy No Circula en autos con engomado AMARILLO en la Ciudad de México (CDMX), cuyo último digito de placa sea 5 o 6, y tengan holograma restringido 1 y 2.

De acuerdo con el calendario de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) de la Ciudad de México y la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), las restricciones siguen el esquema anterior de color y terminación de placa.

La restricción estará vigente en las 16 alcaldías de la capital del país. También en 18 municipios conurbados del Estado de MéxicoEl Hoy No Circula aplica de un horario de 5:00 a 22:00 horas

Los siguientes vehículos están exentos y podrán circular libremente:

  • Automóviles con Holograma 00 (Doble Cero) y Holograma 0 (Cero).
  • Vehículos eléctricos e híbridos.
  • Transporte escolar, de perecederos, de residuos peligrosos y servicios de seguridad pública.

¿Cuáles son las multas por incumplir el Hoy No Circula?

Es importante que la ciudadanía no se confíe y permanezca atenta ante posibles cambios por contingencia ambiental. Hasta el momento, la CAMe no ha informado sobre algún cambio en las medidas.

Las personas que incumplan con el Hoy No Circula recibirán una multa, conforme al Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México.

Para este 2026, la multa era de entre 20 y 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Eso equivale a un monto de entre 2 mil 346 a 3 mil 519.30 pesos.

¿En qué municipios del Estado de México se aplica también el Hoy No Circula?

Actualmente, el programa funciona en los siguientes municipios de Edomex:

  1. Atizapán de Zaragoza
  2. Coacalco de Berriozábal
  3. Cuautitlán
  4. Cuautitlán Izcalli
  5. Chalco
  6. Chicoloapan
  7. Chimalhuacán
  8. Ecatepec de Morelos
  9. Huixquilucan
  10. Ixtapaluca
  11. La Paz
  12. Naucalpan de Juárez
  13. Nezahualcóyotl
  14. Nicolás Romero
  15. Tecámac
  16. Tlalnepantla de Baz
  17. Tultitlán
  18. Valle de Chalco

Zona Metropolitana del Valle de Toluca

  1. Almoloya de Juárez
  2. Calimaya
  3. Capultepec
  4. Lerma
  5. Metepec
  6. Mexicaltzingo
  7. Ocoyoacac
  8. Otzolotepec
  9. Rayón
  10. San Antonio la Isla
  11. San Mateo Atenco
  12. Temoaya
  13. Tenango del Valle
  14. Toluca
  15. Xonacatlán
  16. Zinacantepec

Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco

  1. Almoloya del Río
  2. Atizapán
  3. Capulhuac
  4. Texcalyacac
  5. Tianguistenco
  6. Xalatlaco

¿Qué autos no tienen que cumplir el programa?

El programa Hoy No Circula no aplica a todos los automóviles por igual. Existen algunas excepciones de las que podrás beneficiarte, siempre y cuando, tu carro:

  • Tenga holograma doble cero o cero
  • Sea eléctrico o híbrido
  • Dispongas de placa de personas con capacidades diferentes
  • Sea de servicio de emergencia o funerarios
  • Por supuesto, el programa tampoco aplica al transporte público

