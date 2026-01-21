Huelga de tranviarios en CDMX se aplaza; acuerdan prórroga de 10 días para negociar

GENERANDO AUDIO...

Demandan aumento salarial del 10%. CUARTOSCURO

Trabajadores tranviarios de la Ciudad de México acordaron una prórroga de 10 días para continuar las negociaciones laborales y aplazar el emplazamiento a huelga. La decisión se tomó tras una reunión con autoridades capitalinas y fue avalada por mayoría en asamblea este lunes 20 de enero, informaron representantes sindicales.

La Alianza de Tranviarios de México detalló que el acuerdo se alcanzó luego de dialogar con Héctor Ulises García Nieto, titular de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, con el objetivo de analizar a fondo las demandas laborales y mantener abierto el proceso de negociación.

Derivado de esta determinación, el emplazamiento a huelga fue reprogramado para el 4 de febrero de 2026, lo que dará margen a las partes para avanzar en la construcción de acuerdos. Demandan un aumento salarial del 10% y otras violaciones al contrato colectivo de trabajo.

La propuesta fue presentada ante la Asamblea de trabajadores, realizada a las 16:00 horas, donde se sometió a votación. Aunque el resultado fue dividido, la mayoría optó por conceder la prórroga como una muestra de disposición al diálogo y a la negociación.

Prórroga de 10 días y negociación de demandas laborales

Durante el encuentro, se explicó que la prórroga de 10 días hábiles permitirá revisar con mayor profundidad las demandas laborales planteadas por las y los trabajadores tranviarios, así como explorar posibles soluciones que eviten un paro de labores.

Gerardo Martínez, representante del gremio, señaló que esta decisión refleja la voluntad de las y los trabajadores de privilegiar el diálogo. Afirmó que se trata de una medida responsable que no implica renunciar a la defensa de sus derechos laborales.

El dirigente destacó que el objetivo central es alcanzar acuerdos que garanticen condiciones laborales dignas y estabilidad en el servicio de transporte. Añadió que el compromiso del sindicato es mantener una negociación firme y transparente con las autoridades.

El acuerdo será presentado de manera formal este martes ante el Tribunal Laboral de la Ciudad de México, conforme a los procedimientos legales establecidos.

Además, se confirmó que este 21 de enero, a las 13:30 horas, se realizará una nueva reunión en la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) para dar seguimiento a las negociaciones y buscar avances concretos.

Las partes reiteraron su compromiso de mantener abiertas las vías de comunicación y privilegiar el entendimiento, en beneficio de los trabajadores tranviarios y del servicio de transporte que se brinda a la ciudadanía.

