Sindicalizados volverán a protestar en CDMX este viernes 13 de marzo

Movilizaciones en CDMX este 13 de marzo. Foto: Cuartoscuro. Ilustrativa.

Un total de 33 protestas se registrarán este viernes 13 de marzo en distintas partes de la Ciudad de México (CDMX). Nuevamente, habrá manifestaciones de trabajadores sindicalizados.

En lo específico, habrá diez concentraciones; cuatro citas agendadas; cuatro rodadas y 15 eventos de esparcimiento, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Destacan protestas de trabajadores sindicalizados en CDMX, así como distintas concentraciones por la violencia contra las mujeres para este 13 de marzo.

Cabe destacar que, en los últimos días, han ocurrido manifestaciones de distintos sectores sindicales en la capital del país.

Protestas en CDMX para este 13 de marzo

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación

Hora: 08:00

Lugar: Estación Viaducto del Metro, Calzada de Tlalpan y La Coruña, colonia Viaducto Piedad, alcaldía Iztacalco

Motivo: Exigen respeto a sus derechos laborales y justicia para trabajadores desplazados

Aforo: 400

Telefonistas Construyendo Democracia

Hora: 10:00

Lugar: Oficinas de Teléfonos de México, Av. Parque Vía No. 198, colonia Cuauhtémoc

Motivo: Acto cultural y tendedero de memoria en el marco del Día Internacional de la Mujer

Aforo: 100

Vanguardia Monterrubio

Hora: 10:00

Lugar: Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa

Motivo: Acompañamiento a audiencia de uno de sus integrantes

Aforo: 20

Sindicato Nacional de Trabajadores de los Pueblos Originarios al Cuidado del Bosque

Hora: 11:00

Lugar: Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc

Motivo: Exigen reconocimiento formal como trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México

Aforo: 150

Concentraciones

Colectivo “Hasta Encontrarles” Ciudad de México

Hora: 07:30

Lugar: Estación Chabacano del Metro, líneas 2, 8 y 9, colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc

Hora: 08:30

Lugar: Estación Mixcoac del Metro, línea 7, Av. Revolución y Andrea del Sarto, colonia Escandón, alcaldía Benito Juárez

Motivo: Traslado para concluir la jornada de búsqueda de personas desaparecidas en las barrancas de Álvaro Obregón

Aforo: 80

Comunidad estudiantil de la Escuela Nacional Preparatoria No. 5 “José Vasconcelos”

Hora: 12:00

Lugar: ENP No. 5, Calzada del Hueso No. 729, colonia Ex Hacienda Coapa, alcaldía Tlalpan

Motivo: Mesa de trabajo para dar seguimiento al pliego petitorio estudiantil sobre seguridad y violencia de género

Aforo: 50

Asociación Mexicana de Mujeres Islámicas, A.C.

Hora: 19:00

Lugar: Hemiciclo a Juárez, Centro Histórico

Motivo: Oración interreligiosa por víctimas del conflicto en Medio Oriente

Aforo: 70

Secretaría Ejecutiva de la Unidad de Atención a la Diversidad Sexual

Hora: 17:00

Lugar: Glorieta de Insurgentes y Génova, colonia Juárez

Motivo: Jornada “Diversas, Unidas y Sonando” para reconocer las luchas de mujeres y personas LGBT+

Aforo: 60

40 Días por la Vida

Hora: Durante el día

Lugar 1: Fundación “Marie Stopes México”, Centro Pedregal, alcaldía Tlalpan

Lugar 2: Fundación “Marie Stopes México”, Centro Roma Sur, alcaldía Cuauhtémoc

Lugar 3: Fundación “Marie Stopes México”, Centro Coyoacán, alcaldía Coyoacán

Lugar 4: Fundación “Marie Stopes México”, Centro Condesa, alcaldía Cuauhtémoc

Lugar 5: Fundación “Marie Stopes México”, Centro Tlacotalpan, alcaldía Cuauhtémoc

Motivo: Vigilia de oración contra el aborto

Aforo: 50

Colectivo “Plataforma 4:20”

Hora: 13:00

Lugar: Av. Río Churubusco y Añil, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco

Motivo: Evento político cultural y talleres sobre reducción de riesgos asociados al consumo de drogas

Aforo: 20

Citas agendadas

Vecinos de la colonia Torres de Potrero

Hora: 10:00

Lugar: Las Torres y Flor de Campo, alcaldía Álvaro Obregón

Motivo: Solicitan suministro de agua potable por red hidráulica

Aforo: 80

Núcleo solicitantes de vivienda “Movimiento Sin Techo”

Hora: 16:00

Lugar: Secretaría de Vivienda, Canela No. 660, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco

Motivo: Exigen acceso a vivienda social digna

Aforo: 30

Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas, A.C.

Hora: Durante el día

Lugar: Rochester No. 94, colonia Nápoles, alcaldía Benito Juárez

Motivo: Exigen solución a la concesión de pozos de agua en Guanajuato

Aforo: 15

Unión de Lucha Vecinal del Valle de Anáhuac

Hora: 19:00

Lugar: Oficinas alternas de la Secretaría de Gobierno, Pino Suárez No. 15, Centro Histórico

Motivo: Solicitan expropiación de predio para vivienda social

Aforo: 30

Rodada motociclista

Street Rebel’s

Hora: 20:00

Lugar: Embarcadero Fernando Celada, colonia San Antonio, alcaldía Xochimilco

Destino: Postres “Así o Más”, colonia Niños Héroes de Chapultepec, alcaldía Benito Juárez

Motivo: Rodada de convivencia

Aforo: 50

Rodadas ciclistas

Colectivo Cultural Comunitario de Chimalhuacán

Hora: 20:00

Lugar: Monumento a Morelos, Chimalhuacán, Estado de México

Destino: Embarcadero Xochimilco

Aforo: 25

Freebikes

Hora: 20:45

Lugar: Parque Revolución, colonia Nueva Santa María, alcaldía Azcapotzalco

Destino: Por definir

Aforo: 20

Rodada en patines

Unicornix Rollers

Hora: 18:00

Lugar: Parque México, colonia Hipódromo, alcaldía Cuauhtémoc

Destino: Por definir

Aforo: 25

Se recomienda tomar rutas alternas y prevenir traslados por las protestas en CDMX de este 13 de marzo.

