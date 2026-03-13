Sindicalizados volverán a protestar en CDMX este viernes 13 de marzo
Un total de 33 protestas se registrarán este viernes 13 de marzo en distintas partes de la Ciudad de México (CDMX). Nuevamente, habrá manifestaciones de trabajadores sindicalizados.
En lo específico, habrá diez concentraciones; cuatro citas agendadas; cuatro rodadas y 15 eventos de esparcimiento, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
Destacan protestas de trabajadores sindicalizados en CDMX, así como distintas concentraciones por la violencia contra las mujeres para este 13 de marzo.
Cabe destacar que, en los últimos días, han ocurrido manifestaciones de distintos sectores sindicales en la capital del país.
Protestas en CDMX para este 13 de marzo
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
- Hora: 08:00
- Lugar: Estación Viaducto del Metro, Calzada de Tlalpan y La Coruña, colonia Viaducto Piedad, alcaldía Iztacalco
- Motivo: Exigen respeto a sus derechos laborales y justicia para trabajadores desplazados
- Aforo: 400
Telefonistas Construyendo Democracia
- Hora: 10:00
- Lugar: Oficinas de Teléfonos de México, Av. Parque Vía No. 198, colonia Cuauhtémoc
- Motivo: Acto cultural y tendedero de memoria en el marco del Día Internacional de la Mujer
- Aforo: 100
Vanguardia Monterrubio
- Hora: 10:00
- Lugar: Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa
- Motivo: Acompañamiento a audiencia de uno de sus integrantes
- Aforo: 20
Sindicato Nacional de Trabajadores de los Pueblos Originarios al Cuidado del Bosque
- Hora: 11:00
- Lugar: Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc
- Motivo: Exigen reconocimiento formal como trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México
- Aforo: 150
Concentraciones
Colectivo “Hasta Encontrarles” Ciudad de México
- Hora: 07:30
- Lugar: Estación Chabacano del Metro, líneas 2, 8 y 9, colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc
- Hora: 08:30
- Lugar: Estación Mixcoac del Metro, línea 7, Av. Revolución y Andrea del Sarto, colonia Escandón, alcaldía Benito Juárez
- Motivo: Traslado para concluir la jornada de búsqueda de personas desaparecidas en las barrancas de Álvaro Obregón
- Aforo: 80
Comunidad estudiantil de la Escuela Nacional Preparatoria No. 5 “José Vasconcelos”
- Hora: 12:00
- Lugar: ENP No. 5, Calzada del Hueso No. 729, colonia Ex Hacienda Coapa, alcaldía Tlalpan
- Motivo: Mesa de trabajo para dar seguimiento al pliego petitorio estudiantil sobre seguridad y violencia de género
- Aforo: 50
Asociación Mexicana de Mujeres Islámicas, A.C.
- Hora: 19:00
- Lugar: Hemiciclo a Juárez, Centro Histórico
- Motivo: Oración interreligiosa por víctimas del conflicto en Medio Oriente
- Aforo: 70
Secretaría Ejecutiva de la Unidad de Atención a la Diversidad Sexual
- Hora: 17:00
- Lugar: Glorieta de Insurgentes y Génova, colonia Juárez
- Motivo: Jornada “Diversas, Unidas y Sonando” para reconocer las luchas de mujeres y personas LGBT+
- Aforo: 60
40 Días por la Vida
- Hora: Durante el día
- Lugar 1: Fundación “Marie Stopes México”, Centro Pedregal, alcaldía Tlalpan
- Lugar 2: Fundación “Marie Stopes México”, Centro Roma Sur, alcaldía Cuauhtémoc
- Lugar 3: Fundación “Marie Stopes México”, Centro Coyoacán, alcaldía Coyoacán
- Lugar 4: Fundación “Marie Stopes México”, Centro Condesa, alcaldía Cuauhtémoc
- Lugar 5: Fundación “Marie Stopes México”, Centro Tlacotalpan, alcaldía Cuauhtémoc
- Motivo: Vigilia de oración contra el aborto
- Aforo: 50
Colectivo “Plataforma 4:20”
- Hora: 13:00
- Lugar: Av. Río Churubusco y Añil, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco
- Motivo: Evento político cultural y talleres sobre reducción de riesgos asociados al consumo de drogas
- Aforo: 20
Citas agendadas
Vecinos de la colonia Torres de Potrero
- Hora: 10:00
- Lugar: Las Torres y Flor de Campo, alcaldía Álvaro Obregón
- Motivo: Solicitan suministro de agua potable por red hidráulica
- Aforo: 80
Núcleo solicitantes de vivienda “Movimiento Sin Techo”
- Hora: 16:00
- Lugar: Secretaría de Vivienda, Canela No. 660, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco
- Motivo: Exigen acceso a vivienda social digna
- Aforo: 30
Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas, A.C.
- Hora: Durante el día
- Lugar: Rochester No. 94, colonia Nápoles, alcaldía Benito Juárez
- Motivo: Exigen solución a la concesión de pozos de agua en Guanajuato
- Aforo: 15
Unión de Lucha Vecinal del Valle de Anáhuac
- Hora: 19:00
- Lugar: Oficinas alternas de la Secretaría de Gobierno, Pino Suárez No. 15, Centro Histórico
- Motivo: Solicitan expropiación de predio para vivienda social
- Aforo: 30
Rodada motociclista
Street Rebel’s
- Hora: 20:00
- Lugar: Embarcadero Fernando Celada, colonia San Antonio, alcaldía Xochimilco
- Destino: Postres “Así o Más”, colonia Niños Héroes de Chapultepec, alcaldía Benito Juárez
- Motivo: Rodada de convivencia
- Aforo: 50
Rodadas ciclistas
Colectivo Cultural Comunitario de Chimalhuacán
- Hora: 20:00
- Lugar: Monumento a Morelos, Chimalhuacán, Estado de México
- Destino: Embarcadero Xochimilco
- Aforo: 25
Freebikes
- Hora: 20:45
- Lugar: Parque Revolución, colonia Nueva Santa María, alcaldía Azcapotzalco
- Destino: Por definir
- Aforo: 20
Rodada en patines
Unicornix Rollers
- Hora: 18:00
- Lugar: Parque México, colonia Hipódromo, alcaldía Cuauhtémoc
- Destino: Por definir
- Aforo: 25
Se recomienda tomar rutas alternas y prevenir traslados por las protestas en CDMX de este 13 de marzo.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.