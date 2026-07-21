Buscan a conductor que huyó tras atropellar a un motociclista en Tláhuac

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Buscan identificar a conductor que atropelló a motociclista. Foto: Getty Images

Un motociclista resultó afectado luego de ser impactado presuntamente por un automovilista que habría escapado del lugar, en un hecho registrado sobre Avenida Tláhuac y la calle Cisnes, en la zona de Santa Cruz, alcaldía Tláhuac, Ciudad de México (CDMX).

El incidente fue dado a conocer mediante un video compartido en redes sociales, en el que se observa el momento en que el conductor de un vehículo alcanza al motociclista mientras circulaba por la vialidad y provoca que saliera proyectado tras el golpe.

Advertencia; el siguiente material contiene imágenes sensibles; se recomienda discreción:

🏍️Sujeto atropella a motociclista y se da a la fuga



Les comparto este video donde este sujeto venía echando carreritas, aventó al motociclista y se fue sin importarle nada. Fue anoche ~10:44 PM en Santa Cruz, Av. Tláhuac y Cisnes. Ayúdenos a compartir para dar con el responsabl pic.twitter.com/solk6vyJIH — chismosos de la zona sur (@Wendymg10) July 21, 2026

De acuerdo con la denuncia difundida por usuarios, el hecho ocurrió alrededor de las 22:44 horas y el responsable presuntamente habría huido después del impacto sin detenerse para brindar apoyo al motociclista.

Las imágenes muestran la fuerza del choque y el momento posterior al accidente, por lo que habitantes de la zona solicitaron la intervención de las autoridades para localizar al conductor involucrado.

Accidente en Avenida Tláhuac: video muestra impacto contra motociclista

En la grabación difundida en plataformas digitales se observa que el motociclista circulaba por la zona cuando fue alcanzado por un automóvil.

Según la información compartida junto con el video, el conductor presuntamente habría estado realizando maniobras conocidas como “carreritas” antes del accidente; sin embargo, esta versión deberá ser determinada por las autoridades mediante las investigaciones correspondientes.

Tras el impacto, el motociclista cayó sobre la vialidad mientras el vehículo señalado continuó su marcha y se retiró del sitio.

La publicación del material audiovisual tiene como objetivo solicitar apoyo ciudadano para aportar información que permita identificar al presunto responsable.

Autoridades podrían investigar fuga tras atropellamiento en Tláhuac

La denuncia realizada en redes sociales busca que el caso llegue a las autoridades correspondientes y que, mediante las imágenes disponibles, se pueda obtener información sobre las características del vehículo involucrado.

En hechos de tránsito donde existen personas lesionadas, las autoridades realizan investigaciones para determinar cómo ocurrió el accidente, identificar a los responsables y establecer las posibles responsabilidades legales.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente sobre la identidad del conductor ni sobre la situación médica del motociclista afectado.

Video de accidente en Tláhuac genera llamado para ubicar al responsable

Usuarios que compartieron la grabación solicitaron difundir el material con la finalidad de que alguna persona pueda reconocer el automóvil o aportar datos que ayuden a ubicar al conductor.

El caso se suma a las denuncias ciudadanas que utilizan videos captados por cámaras particulares o dispositivos móviles para documentar incidentes viales y solicitar seguimiento de las autoridades.

La información sobre el accidente permanece a la espera de la investigación oficial para determinar las circunstancias exactas del atropellamiento ocurrido en la alcaldía Tláhuac.

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