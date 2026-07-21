Marcha de transportistas rumbo al Zócalo: zonas afectadas, cierres viales y rutas alternas en CDMX

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Marcha de transportistas en CDMX provoca afectaciones viales. Foto: SSC CDMX

La marcha de transportistas en CDMX programada para este martes 21 de julio de 2026 generará afectaciones en distintos puntos de la capital mexicana, debido a la concentración de operadores de transporte de barrio que buscan avanzar hacia el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) para presentar sus demandas.

La movilización inició desde las primeras horas del día con la presencia de grupos de mototaxis y transportistas provenientes de diferentes zonas de la capital y algunos municipios del Estado de México (Edomex) como Nezahualcóyotl (Neza), quienes solicitan reconocimiento, regulación y mejores condiciones para este tipo de servicio.

De acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), las concentraciones comenzaron alrededor de las 9:00 horas en tres puntos principales:

Estación Periférico Oriente de la Línea 12 del Metro , ubicada sobre Avenida Tláhuac, colonia Año de Juárez

, ubicada sobre Avenida Tláhuac, colonia Año de Juárez Estación Tepalcates de la Línea A del Metro , en Calzada Ignacio Zaragoza, colonia Juan Escutia

, en Calzada Ignacio Zaragoza, colonia Juan Escutia Avenida Ermita Iztapalapa y Ayuntamiento, en la colonia San Pablo, alcaldía Iztapalapa

Después de reunirse en estas zonas, los manifestantes tienen previsto desplazarse hacia la zona centro de la capital, lo que podría ocasionar cortes momentáneos y tránsito lento en las vialidades por donde avance la marcha.

Marcha de transportistas en CDMX: zonas afectadas este martes

Las principales afectaciones se concentran en el oriente de la ciudad, especialmente en zonas de Iztapalapa, Tláhuac y los accesos hacia el Centro Histórico.

Entre las vialidades que podrían registrar complicaciones se encuentran:

Avenida Tláhuac

Calzada Ignacio Zaragoza

Avenida Ermita Iztapalapa

Eje 8 Sur

Calles cercanas al Centro Histórico de la CDMX

Autoridades capitalinas recomendaron a los automovilistas anticipar sus traslados y considerar alternativas debido al avance de los contingentes.

#PrecauciónVial | Considera cerrada la circulación en Av. 20 de Noviembre y Venustiano Carranza, alcaldía Cuauhtémoc. #AlternativaVial Congreso de la Unión y Fray Servando Teresa de Mier. pic.twitter.com/ANWDUdPddA — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) July 21, 2026

Rutas alternas para evitar la marcha de transportistas en CDMX

Para reducir los tiempos de traslado durante la movilización, conductores pueden considerar algunas opciones dependiendo de su punto de origen y destino:

Anillo Periférico Oriente: alternativa para evitar algunos tramos de Avenida Tláhuac y desplazarse hacia otras zonas del oriente de la ciudad

alternativa para evitar algunos tramos de Avenida Tláhuac y desplazarse hacia otras zonas del oriente de la ciudad Eje 6 Sur y Eje 5 Sur: pueden funcionar como opciones para conectar con diferentes puntos de Iztapalapa y alcaldías cercanas

pueden funcionar como opciones para conectar con diferentes puntos de Iztapalapa y alcaldías cercanas Circuito Interior: recomendable para quienes buscan evitar ingresos hacia el Centro Histórico

recomendable para quienes buscan evitar ingresos hacia el Centro Histórico Avenida Oceanía y Eje 1 Norte: alternativas para desplazamientos hacia la zona centro y norte de la capital

Usuarios del transporte público también deberán considerar posibles modificaciones en los tiempos de traslado debido a la presencia de manifestantes.

Transportistas exigen regularización del transporte de barrio

La movilización denominada “Así se mueve el barrio” tiene como objetivo respaldar una propuesta para reconocer y ordenar el llamado transporte de barrio en la CDMX.

Los participantes solicitan que servicios como los mototaxis cuenten con un marco de regulación que permita establecer condiciones claras de operación y brindar certeza a quienes utilizan este tipo de movilidad en zonas donde tienen presencia.

Desde antes de las 8:00 horas, grupos de mototaxis comenzaron a concentrarse en calles del Centro Histórico, en la alcaldía Cuauhtémoc, como parte de las acciones previstas para este día.

Los organizadores señalaron que podrían sumarse más colectivos de transportistas durante la jornada, lo que incrementaría las afectaciones en diferentes puntos de la ciudad.

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