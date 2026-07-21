Feria de la Torta cambia a Torta Fest 2026; habrá conciertos, jornada de adopción animal y más
La tradicional Feria de la Torta regresa a la alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México (CDMX), con una nueva imagen y un reto internacional: elaborar una torta de 100 metros de longitud para buscar un récord Guinness.
De Feria de la Torta a Torta Fest 2026
En su edición número 21, el evento cambia de nombre y ahora será conocido como Torta Fest 2026, el cual se llevará a cabo del 29 de julio al 2 de agosto. Además de la oferta gastronómica, el festival contará con los tradicionales expositores, presentaciones musicales, una zona pet friendly y un “Adoptatón” de perros y gatos.
Durante la presentación del evento, la alcaldesa Evelyn Parra dio a conocer los detalles de la celebración, así como la cartelera artística que amenizará los días de actividades.
¿Qué artistas se presentarán en el Torta Fest 2026?
Entre los invitados destacan:
- Flans
- La Sonora Dinamita
- Los Askis
- Natalia Jiménez
- Aarón y su Grupo Ilusión
- Grupo Yaguaru
- Con Alma de Mujer
- Millonario
- Jaime Varela, imitador de Juan Gabriel
- Víctor Jackson, imitador de Michael Jackson
- El Costeño
¿Cuándo será la inauguración la Feria de la Torta 2026?
El Torta Fest 2026 será inaugurado el próximo 29 de julio, a las 13:00 horas, en la explanada de la alcaldía Venustiano Carranza. La entrada será gratuita y, como cada año, participarán expositores de distintos estados de la República Mexicana, quienes ofrecerán una amplia variedad de tortas para todos los asistentes.
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