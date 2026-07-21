Feria de la Torta cambia a Torta Fest 2026; habrá conciertos, jornada de adopción animal y más

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La Feria de la Torta se inaugurará del 29 de julio. Foto: Cuartoscuro / Archivo

La tradicional Feria de la Torta regresa a la alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México (CDMX), con una nueva imagen y un reto internacional: elaborar una torta de 100 metros de longitud para buscar un récord Guinness.

De Feria de la Torta a Torta Fest 2026

En su edición número 21, el evento cambia de nombre y ahora será conocido como Torta Fest 2026, el cual se llevará a cabo del 29 de julio al 2 de agosto. Además de la oferta gastronómica, el festival contará con los tradicionales expositores, presentaciones musicales, una zona pet friendly y un “Adoptatón” de perros y gatos.

🥖✨ Así vivimos la presentación oficial del #TortaFest2026.



Gracias a quienes nos acompañaron en esta gran conferencia de prensa. ¡Lo mejor está por venir! Nos vemos muy pronto para hacer historia con la torta de 100 metros. 🙌🔥#MiBellaVenus #TortaFest2026… pic.twitter.com/76z2SDOQIC — EVELYN PARRA (@evelyn_parraA) July 21, 2026

Durante la presentación del evento, la alcaldesa Evelyn Parra dio a conocer los detalles de la celebración, así como la cartelera artística que amenizará los días de actividades.

🐾🥖 ¡En el #TortaFest2026 también habrá espacio para el amor! ❤️



Además de disfrutar de las mejores tortas, podrás venir con tu lomito a nuestra zona pet friendly y ser parte del Adoptatón, donde perritos y gatitos estarán esperando encontrar una familia.



Porque cada adopción… pic.twitter.com/mzi2M9Wkgz — EVELYN PARRA (@evelyn_parraA) July 21, 2026

¿Qué artistas se presentarán en el Torta Fest 2026?

Entre los invitados destacan:

Flans

La Sonora Dinamita

Los Askis

Natalia Jiménez

Aarón y su Grupo Ilusión

Grupo Yaguaru

Con Alma de Mujer

Millonario

Jaime Varela, imitador de Juan Gabriel

Víctor Jackson, imitador de Michael Jackson

El Costeño

¿Cuándo será la inauguración la Feria de la Torta 2026?

El Torta Fest 2026 será inaugurado el próximo 29 de julio, a las 13:00 horas, en la explanada de la alcaldía Venustiano Carranza. La entrada será gratuita y, como cada año, participarán expositores de distintos estados de la República Mexicana, quienes ofrecerán una amplia variedad de tortas para todos los asistentes.

😏 Ahora sí… ya les puedo contar el secreto.

🎉 ¡Se viene La Torta Fest 2026! Del 29 de julio al 2 de agosto, nuestra explanada será el punto de encuentro del sabor, la tradición y la convivencia.

Y sí… vamos por un Récord Guinness con una torta de 100 metros. 🌮🏆

📍Nos… pic.twitter.com/oNw8fMlYRk — EVELYN PARRA (@evelyn_parraA) July 20, 2026

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