11 años después, el Tren Interurbano completa su recorrido

Tras más de una década, el Tren Interurbano completa su recorrido.Foto: Cuartoscuro

Después de 11 años de desarrollo, pruebas y ajustes, el Tren Interurbano México–Toluca alcanzará este lunes uno de sus hitos más importantes: completar su recorrido hasta la estación Observatorio en la Ciudad de México (CDMX).

El tramo Santa Fe–Observatorio, incluido formalmente en la obra desde sus fases finales, será inaugurado y puesto en operación para el público, marcando la conclusión de un largo proceso de construcción, pruebas técnicas y coordinación interinstitucional que comenzó más de una década atrás.

Desde su anuncio y arranque de obra, el proyecto enfrentó retos técnicos, presupuestales y de coordinación entre autoridades estatales y federales, así como análisis de impacto ambiental y social. Su culminación representa un avance histórico en la conectividad entre la capital del país y el Valle de Toluca.

Servicio al público: inicio este 2 de febrero

De acuerdo con el anuncio presidencial, el servicio para pasajeros en el tramo Santa Fe–Observatorio iniciará este lunes 2 de febrero, una vez concluido el acto inaugural. Esto significa que los usuarios podrán utilizar el nuevo tramo desde el primer día de su apertura oficial, beneficiándose de una conexión más amplia dentro de la zona metropolitana.

El tren, diseñado para movilizar hasta 100 mil pasajeros al día, permite reducir significativamente los tiempos de traslado entre la ciudad de Toluca en el Estado de México (Edomex) y la CDMX, con recorridos proyectados en menos de 60 minutos.

Conexión estratégica en Observatorio

La llegada de El Insurgente a Observatorio es uno de los logros más relevantes del proyecto, porque en ese punto confluyen importantes sistemas de transporte:

Línea 1 del Metro (actualmente en modernización)

Terminal de Autobuses Poniente

Futuros proyectos de ampliación del transporte metropolitano

Con esta integración, las autoridades buscan facilitar los traslados no solo hacia el centro de la ciudad, sino hacia otras zonas clave de la capital y el Edomex, potenciando la intermodalidad y reduciendo la dependencia del automóvil particular.

Un avance clave en movilidad masiva

La ampliación hasta Observatorio en la CDMX no solo cierra un ciclo de construcción de más de una década, sino que consolida la visión de un sistema ferroviario interurbano que conecte zonas habitacionales, corporativas y educativas entre Santa Fe y el Valle de Toluca.

Autoridades federales han señalado que esta infraestructura forma parte de una estrategia integral para fortalecer el transporte público masivo en la Zona Metropolitana del Valle de México, así como reducir la congestión vial y mejorar la calidad de vida de miles de usuarios que diariamente requieren desplazarse entre el poniente y otros puntos de la capital.

