GENERANDO AUDIO...

Habrá misas y verbenas populares. Foto: Cuartoscuro.

Este jueves 1 de enero del 2026 inicia con varias actividades culturales y religiosas, principalmente verbenas populares, que podrían generar tráfico en varias zonas de la Ciudad de México (CDMX).

Para este día, ÇÇ en la capital que afecte a la circulación vial. En cambio, se registrarán ocho eventos de esparcimiento que podrían generar complicaciones viales, de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX).

Entre las principales actividades de CDMX para este 1 de enero, destacan verbenas populares y celebraciones religiosas que marcan el inicio del año 2026.

Actividades en CDMX para el 1 de enero de 2026

Festividades de Fin de Año y Año Nuevo 2026

Hora: Durante el día

Durante el día Lugar: 16 alcaldías de la CDMX

16 alcaldías de la CDMX Motivo: Celebraciones de Fin de Año y Año Nuevo

Celebraciones de Fin de Año y Año Nuevo Aforo: Hasta 500 mil personas en distintos puntos

6ª Feria de la Muñeca Artesanal Lele

Hora: Durante el día

Durante el día Lugar: Monumento a la Revolución, alcaldía Cuauhtémoc

Monumento a la Revolución, alcaldía Cuauhtémoc Motivo: Feria artesanal

Feria artesanal Aforo: No especificado

El Rey León (musical)

Hora: 20:00

20:00 Lugar: Teatro Telcel, alcaldía Miguel Hidalgo

Teatro Telcel, alcaldía Miguel Hidalgo Motivo: Presentación del musical El Rey León

Presentación del musical El Rey León Aforo: mil 400 personas

Stranger Things: The Experience

Hora: Durante el día

Durante el día Lugar: Expo Reforma, alcaldía Cuauhtémoc

Expo Reforma, alcaldía Cuauhtémoc Motivo: Exhibición experiencial Stranger Things

Exhibición experiencial Stranger Things Aforo: No especificado

Expo Tus Juguetes

Hora: 11:00

11:00 Lugar: Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones WTC, alcaldía Benito Juárez

Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones WTC, alcaldía Benito Juárez Motivo: Feria de juguetes

Feria de juguetes Aforo: 7 mil 500 personas

Verbena Navideña y festejos de Año Nuevo

Hora: Durante el día

Durante el día Lugar: Zócalo Capitalino, alcaldía Cuauhtémoc

Zócalo Capitalino, alcaldía Cuauhtémoc Motivo: Verbena y festividades de fin de año

Verbena y festividades de fin de año Aforo: 20 000 personas

Fiesta Patronal de los Santos Reyes

Hora: Durante el día

Durante el día Lugar: Pueblo de los Reyes, alcaldía Coyoacán

Pueblo de los Reyes, alcaldía Coyoacán Motivo: Fiesta religiosa patronal

Fiesta religiosa patronal Aforo: 50 mil personas

Fiesta Patronal en honor a Santa María Magdalena

Hora: Durante el día

Durante el día Lugar: Iglesia Magdalena Petlacalco, alcaldía Tlalpan

Iglesia Magdalena Petlacalco, alcaldía Tlalpan Motivo: Fiesta religiosa patronal

Fiesta religiosa patronal Aforo: 3 mil personas

Recomendamos a la población planear con anticipación sus traslados, considerar rutas alternas y mantenerse informado mediante los canales oficiales ante posibles ajustes en la vialidad por tráfico.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Te recomendamos: