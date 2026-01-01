Estas son las actividades culturales de CDMX que podrían generar tráfico este 1 de enero

| 06:45 | Bryan Rivera González | UnoTV
Estas son las actividades culturales de CDMX que podrían generar tráfico este 1 de enero
Habrá misas y verbenas populares. Foto: Cuartoscuro.

Este jueves 1 de enero del 2026 inicia con varias actividades culturales y religiosas, principalmente verbenas populares, que podrían generar tráfico en varias zonas de la Ciudad de México (CDMX).

Para este día, ÇÇ en la capital que afecte a la circulación vial. En cambio, se registrarán ocho eventos de esparcimiento que podrían generar complicaciones viales, de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX).

Entre las principales actividades de CDMX para este 1 de enero, destacan verbenas populares y celebraciones religiosas que marcan el inicio del año 2026.

Actividades en CDMX para el 1 de enero de 2026

Festividades de Fin de Año y Año Nuevo 2026

  • Hora: Durante el día
  • Lugar: 16 alcaldías de la CDMX
  • Motivo: Celebraciones de Fin de Año y Año Nuevo
  • Aforo: Hasta 500 mil personas en distintos puntos

6ª Feria de la Muñeca Artesanal Lele

  • Hora: Durante el día
  • Lugar: Monumento a la Revolución, alcaldía Cuauhtémoc
  • Motivo: Feria artesanal
  • Aforo: No especificado

El Rey León (musical)

  • Hora: 20:00
  • Lugar: Teatro Telcel, alcaldía Miguel Hidalgo
  • Motivo: Presentación del musical El Rey León
  • Aforo: mil 400 personas

Stranger Things: The Experience

  • Hora: Durante el día
  • Lugar: Expo Reforma, alcaldía Cuauhtémoc
  • Motivo: Exhibición experiencial Stranger Things
  • Aforo: No especificado

Expo Tus Juguetes

  • Hora: 11:00
  • Lugar: Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones WTC, alcaldía Benito Juárez
  • Motivo: Feria de juguetes
  • Aforo: 7 mil 500 personas

Verbena Navideña y festejos de Año Nuevo

  • Hora: Durante el día
  • Lugar: Zócalo Capitalino, alcaldía Cuauhtémoc
  • Motivo: Verbena y festividades de fin de año
  • Aforo: 20 000 personas

Fiesta Patronal de los Santos Reyes

  • Hora: Durante el día
  • Lugar: Pueblo de los Reyes, alcaldía Coyoacán
  • Motivo: Fiesta religiosa patronal
  • Aforo: 50 mil personas

Fiesta Patronal en honor a Santa María Magdalena

  • Hora: Durante el día
  • Lugar: Iglesia Magdalena Petlacalco, alcaldía Tlalpan
  • Motivo: Fiesta religiosa patronal
  • Aforo: 3 mil personas

Recomendamos a la población planear con anticipación sus traslados, considerar rutas alternas y mantenerse informado mediante los canales oficiales ante posibles ajustes en la vialidad por tráfico.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos: 

Mueren 4 personas por intoxicación en Santa Fe; entre ellas, un niño de 8 años

Ciudad de México

Mueren 4 personas por intoxicación en Santa Fe; entre ellas, un niño de 8 años

Autos con engomado verde y placas 1-2 no circulan este jueves

Ciudad de México

Autos con engomado verde y placas 1-2 no circulan este jueves

CDMX separará la basura en tres desde 2026; pese a la poca difusión, así se preparan capitalinos para reciclar

Ciudad de México

CDMX separará la basura en tres desde 2026; pese a la poca difusión, así se preparan capitalinos para reciclar

Calendario de reciclaje 2026 en CDMX: nuevos camiones de limpia llegan el 6 de enero

Ciudad de México

Calendario de reciclaje 2026 en CDMX: nuevos camiones de limpia llegan el 6 de enero

Etiquetas: , , , , , , , , , , , , , , ,