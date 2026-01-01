Estas son las actividades culturales de CDMX que podrían generar tráfico este 1 de enero
Este jueves 1 de enero del 2026 inicia con varias actividades culturales y religiosas, principalmente verbenas populares, que podrían generar tráfico en varias zonas de la Ciudad de México (CDMX).
Para este día, ÇÇ en la capital que afecte a la circulación vial. En cambio, se registrarán ocho eventos de esparcimiento que podrían generar complicaciones viales, de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX).
Entre las principales actividades de CDMX para este 1 de enero, destacan verbenas populares y celebraciones religiosas que marcan el inicio del año 2026.
Actividades en CDMX para el 1 de enero de 2026
Festividades de Fin de Año y Año Nuevo 2026
- Hora: Durante el día
- Lugar: 16 alcaldías de la CDMX
- Motivo: Celebraciones de Fin de Año y Año Nuevo
- Aforo: Hasta 500 mil personas en distintos puntos
6ª Feria de la Muñeca Artesanal Lele
- Hora: Durante el día
- Lugar: Monumento a la Revolución, alcaldía Cuauhtémoc
- Motivo: Feria artesanal
- Aforo: No especificado
El Rey León (musical)
- Hora: 20:00
- Lugar: Teatro Telcel, alcaldía Miguel Hidalgo
- Motivo: Presentación del musical El Rey León
- Aforo: mil 400 personas
Stranger Things: The Experience
- Hora: Durante el día
- Lugar: Expo Reforma, alcaldía Cuauhtémoc
- Motivo: Exhibición experiencial Stranger Things
- Aforo: No especificado
Expo Tus Juguetes
- Hora: 11:00
- Lugar: Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones WTC, alcaldía Benito Juárez
- Motivo: Feria de juguetes
- Aforo: 7 mil 500 personas
Verbena Navideña y festejos de Año Nuevo
- Hora: Durante el día
- Lugar: Zócalo Capitalino, alcaldía Cuauhtémoc
- Motivo: Verbena y festividades de fin de año
- Aforo: 20 000 personas
Fiesta Patronal de los Santos Reyes
- Hora: Durante el día
- Lugar: Pueblo de los Reyes, alcaldía Coyoacán
- Motivo: Fiesta religiosa patronal
- Aforo: 50 mil personas
Fiesta Patronal en honor a Santa María Magdalena
- Hora: Durante el día
- Lugar: Iglesia Magdalena Petlacalco, alcaldía Tlalpan
- Motivo: Fiesta religiosa patronal
- Aforo: 3 mil personas
Recomendamos a la población planear con anticipación sus traslados, considerar rutas alternas y mantenerse informado mediante los canales oficiales ante posibles ajustes en la vialidad por tráfico.