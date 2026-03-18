Incendio en Iztapalapa moviliza a bomberos y provoca evacuación de 250 personas

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Fuerte incendio en bodega de la alcaldía Iztapalapa. Foto: Getty

Un fuerte incendio se registró la tarde de este 18 de marzo en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México, lo que provocó la evacuación preventiva de al menos 250 personas en zonas aledañas.

El siniestro ocurrió en una bodega donde se almacenaba poliuretano, ubicada en la colonia Santa Martha Acatitla, generando una intensa movilización de cuerpos de emergencia.

Fuego fue visible desde varios puntos

De acuerdo con reportes, el incendio se originó en un inmueble localizado en las calles Cayetano Andrade y César Elpidio Canales, donde también opera una fábrica de colchones.

Usuarios en redes sociales compartieron imágenes del siniestro, señalando que la columna de humo era visible desde distintos puntos cercanos, lo que generó preocupación entre habitantes de la zona.

Bomberos controlan el incendio

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México acudieron al lugar para sofocar el fuego, el cual afectó un área aproximada de 300 metros cuadrados.

El jefe Vulcano, Juan Manuel Pérez Cova, informó que el incendio fue confinado y posteriormente controlado, sin que representara un riesgo mayor para la población.

Autoridades descartan riesgos mayores

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil indicó que, tras controlar las llamas, se realizaron labores de enfriamiento y remoción de escombros.

Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas ni daños a viviendas cercanas, mientras continúan las revisiones en la zona.

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