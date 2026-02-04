Marcha de trabajadores del Metro CDMX: ¿habrá cierre de estaciones?

GENERANDO AUDIO...

Trabajadores del Metro marcharán este martes. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México (CDMX) realizarán una marcha este miércoles en la alcaldía Cuauhtémoc, movilización que podría generar afectaciones en el servicio, por lo que autoridades capitalinas pidieron a los usuarios mantenerse atentos a la información oficial.

La concentración fue convocada por el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo, y se tiene previsto que avance desde la zona centro de la capital hacia el Zócalo de la CDMX.

Ruta de la marcha del Metro

De acuerdo con la convocatoria sindical, los trabajadores se reunirán a las 15:30 horas en las inmediaciones de la estación Balderas, punto de conexión de las Líneas 1 y 3 del Metro, ubicada sobre avenida Chapultepec y avenida Balderas, en la colonia Doctores.

El contingente avanzará rumbo al Zócalo capitalino, por lo que se prevé presencia de manifestantes en vialidades del primer cuadro de la ciudad.

Autoridades de movilidad y seguridad implementan monitoreos para prevenir afectaciones mayores tanto al tránsito vehicular como al transporte público.

¿Habrá cierre de estaciones del Metro?

Hasta el momento, el STC, Metro no ha confirmado cierres totales de estaciones; sin embargo, no se descartan modificaciones temporales en el servicio, reducción de accesos o retrasos en algunas Líneas, principalmente en estaciones cercanas a la movilización.

También se advirtió que podría registrarse un paro de actividades en áreas administrativas, situación que no necesariamente implica la suspensión total de la operación de trenes, pero que sí podría impactar tareas de supervisión y logística.

Las autoridades recomiendan a los usuarios:

Salir con anticipación

Consultar canales oficiales del Metro

Considerar rutas alternas de transporte

¿Qué exigen los trabajadores del Metro?

Entre las principales demandas del sindicato se encuentra la asignación de mayor presupuesto para la adquisición de materiales y refacciones necesarias para el mantenimiento de:

Trenes

Vías

Instalaciones fijas

Además, los trabajadores señalan la necesidad de atender temas laborales pendientes, los cuales, aseguran, influyen directamente en la seguridad de los usuarios y en el funcionamiento del sistema.

