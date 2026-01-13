GENERANDO AUDIO...

IMSS destaca 22% consultas de especialidad extras que en 2024. Foto: Cuartoscuro

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no logró cumplir las metas que se fijó para 2025 en materia de atenciones médicas, reconoció su director general, Zoé Robledo, durante una actividad encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con lo planteado por el propio instituto, el objetivo para el año pasado era alcanzar 2 millones de cirugías, 30 millones de consultas de especialidad y 100 millones de consultas de medicina familiar en el primer nivel de atención.

Metas y resultados del IMSS en 2025

El titular del IMSS explicó que, aunque se registró un incremento en los servicios otorgados, las metas establecidas no se alcanzaron en su totalidad.

“En 2025 realizamos 14 millones de atenciones más que en 2024 y estas se distribuyen de la siguiente manera: fueron 1.78 millones de cirugías, que representan el 90% de la meta planteada; en consultas de especialidad fueron 22% más que en 2024, es decir, el 98% de la meta; y en consultas de medicina familiar fueron 104 millones”, detalló Robledo.

Las cifras confirman que, aunque se superó el objetivo en consultas de medicina familiar, las metas de cirugías y consultas de especialidad no se cumplieron al 100%.

Gobierno asegura avance pese a denuncias

El balance se da en un contexto en el que existen denuncias por falta de medicamentos, cambios o cancelaciones de citas y problemas en la calidad de la atención en distintas unidades de salud. No obstante, el Gobierno federal sostuvo que el sistema continúa avanzando.

Según el discurso oficial, actualmente hay un mayor número de consultas de especialidad en el sector salud, lo que permitiría reducir los tiempos de espera para los pacientes.

Sheinbaum destaca más especialistas y citas más rápidas

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el incremento en las consultas con especialistas tiene un impacto directo en la atención oportuna.

“Si hay más especialistas y más consultas de especialidad, tienes la cita para la próxima semana. Especialidades, fíjense, casi 50% más. ¿Eso qué significa? Pues que te dan más cerca tu cita para poder ser revisado por un especialista, y esto va a seguir aumentando y mejorando”, afirmó.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.