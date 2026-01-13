GENERANDO AUDIO...

Si eres beneficiario de uno de los Programas para el Bienestar, debes saber que la entrega de tarjetas es clave para recibir los apoyos económicos de manera directa y sin intermediarios.

¿Qué hacer si se te pasó el plazo para recogerla?

Si, por alguna razón, se te pasó el plazo para recogerla, la página de Programas para el Bienestar, recomienda realizar las siguientes acciones, dependiendo del programa:

Pensión para Adultos mayores o personas con discapacidad: Ingresa al sitio oficial de la Secretaría del Bienestar con tu CURP para ubicar el módulo de rezagados que te corresponde.

Programa niñas y niños, hijos de madres trabajadoras: Acércate a un módulo de la Secretaría del Bienestar o llama a la Línea del Bienestar 800 639 42 64 para recibir orientación.

Becas Benito Juárez: Accede al buscador de estatus en la página oficial del programa, ingresa tu CURP, llena el formulario de bancarización y sigue las indicaciones para recibir tu tarjeta.

Jóvenes Construyendo el Futuro: Entra al portal oficial del programa y revisa en la sección de notificaciones la fecha y lugar donde podrás recogerla.

Producción para el Bienestar: Comunícate al 800 88 226 676 y elige la opción 2 para solicitar información.

Bienpesca: Envía un mensaje por WhatsApp al número 669 915 6915, donde se te brindara información al respecto.

Requisitos para recoger la tarjeta

Para la entrega de tarjetas, las personas beneficiarias deben presentar:

Número de teléfono celular

Identificación oficial vigente con fotografía

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses

CURP

En caso de que la persona adulta mayor o con discapacidad no pueda acudir, una persona auxiliar podrá asistir al módulo para presentar los documentos, iniciar el trámite y llenar la solicitud de visita domiciliaria, de manera que posteriormente el personal identificado de la Secretaría de Bienestar entregue la tarjeta directamente en el domicilio de la persona derechohabiente.

