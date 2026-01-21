Reportan grave a la “Bruja”, asesina de Norberto Ronquillo en CDMX

GENERANDO AUDIO...

Hospitalizan a la “Bruja” por complicaciones de salud. Foto: FGJ CDMX

Elvia Ortega, alias la “Bruja”, sentenciada por el secuestro y homicidio de Norberto Ronquillo, fue reportada en estado grave de salud luego de ser localizada inconsciente al interior de su celda en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México (CDMX), confirmaron autoridades penitenciarias.

Personal del penal detectó a Elvia Ortega con signos de una emergencia médica, presuntamente derivada de un paro cardiorrespiratorio, por lo que se activaron los protocolos de atención inmediata y fue trasladada de urgencia al Hospital General “Belisario Domínguez”, donde permanece bajo observación médica especializada.

De acuerdo con los reportes internos, compañeras de reclusión alertaron al personal de custodia al notar que la “Bruja” no respondía dentro de su estancia. Tras la valoración inicial, se determinó su traslado hospitalario ante la gravedad del cuadro clínico. Hasta el momento, las autoridades no han emitido un parte médico oficial detallado.

¿Quién es la “Bruja”, sentenciada por el caso Norberto Ronquillo?

Elvia Ortega fue condenada a una pena de hasta 150 años de prisión por su participación en el secuestro y asesinato del estudiante universitario Norberto Ronquillo, ocurrido el 4 de junio de 2019 en la CDMX, uno de los casos criminales que generó mayor impacto social en los últimos años.

De acuerdo con las investigaciones judiciales, Ortega tuvo un papel relevante durante el cautiverio del joven, al estar implicada en el suministro de ketamina, sustancia que habría sido utilizada para mantener sedada a la víctima mientras permanecía privada de la libertad.

Hospitalización ocurre en medio de investigaciones en Santa Martha

El estado de salud de Elvia Ortega se da a conocer en un contexto en el que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) mantiene abiertas investigaciones por fallecimientos recientes al interior del penal de Santa Martha Acatitla, situación que ha derivado en revisiones a los protocolos de atención médica y vigilancia.

Autoridades mantienen seguimiento al caso

Se mantendrá vigilancia permanente sobre la evolución clínica de la “Bruja”, así como comunicación con las autoridades ministeriales para cualquier diligencia que derive de su estado de salud.

Hasta el momento, el Hospital Belisario Domínguez no ha emitido un parte médico público sobre el pronóstico de Elvia Ortega, quien continúa bajo custodia policial.

