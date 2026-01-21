Huelga en Trolebús, Tren Ligero y Cablebús afectaría a más de 606 mil pasajeros diarios

GENERANDO AUDIO...

Trolebús en la CDMX. Foto: Cuartoscuro

Los trabajadores tranviarios de la Ciudad de México (CDMX) acordaron una prórroga para continuar las negociaciones laborales, con lo que se aplazó el emplazamiento a huelga. En caso de que no se alcance un acuerdo, el paro de labores estallaría el próximo 4 de febrero de 2024.

De concretarse la huelga, se estima que aproximadamente 606 mil 600 personas resultarían afectadas, principalmente quienes utilizan Trolebús, Tren Ligero y Cablebús para trasladarse en la capital del país.

Más de 600 mil pasajeros afectados por día

De acuerdo con las estimaciones, 370 mil usuarios diarios de Trolebús serían los más impactados por el paro. A ellos se sumarían 90 mil pasajeros del Tren Ligero y 146 mil 600 usuarios del Cablebús, lo que arroja un total aproximado de 606 mil 600 personas afectadas cada día.

¿Cuántos usuarios viajan a diario en estos sistemas?

Los datos de la Estadística de Transporte Urbano de Pasajeros (ETUP) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), correspondiente a la Zona Metropolitana del Valle de México, revelan que en noviembre de 2025:

11.1 millones de personas viajaron en Trolebús, lo que equivale a 370 mil pasajeros diarios

2.7 millones de personas utilizaron el Tren Ligero, es decir, 90 mil pasajeros diarios

4.4 millones de personas se trasladaron en Cablebús, lo que representa 146 mil 600 usuarios diarios

Estas cifras corresponden al reporte mensual más reciente publicado por el Inegi.

Oriente de la CDMX, entre los más afectados

Algunos de los pasajeros más afectados si estalla una huelga serían los del oriente de la Ciudad de México, ya que la ruta 11 del Trolebús, que cubre el trayecto Santa Martha–Chalco, transporta alrededor de 120 mil usuarios diarios.

Rutas de Trolebús que se verían afectadas:

La red de servicio de Trolebús cuenta actualmente con 13 líneas, las cuales cubren las siguientes rutas:

Línea 1: Central del Norte – Central del Sur

Línea 2: Pantitlán – Chapultepec

Línea 3: Museo de Transportes Eléctricos – Mixcoac

Línea 4: Boulevard Puerto Aéreo – El Rosario

Línea 5: San Felipe de Jesús – La Diana (servicio ampliado)

Línea 6: El Rosario – Chapultepec

Línea 7: CETRAM Periférico – Ciudad Universitaria

Línea 8: Zacatenco – El Queso

Línea 9: Villa de Cortés – Tepalcates

Línea 10: Santa Martha – Constitución de 1917

Línea 11: Chalco – Santa Martha

Línea 12: Tasqueña – Perisur

Línea 13: Constitución de 1917 – Mixcoac

Línea del Tren Ligero

El Tren Ligero cuenta con una sola línea que recorre el trayecto Xochimilco–Tasqueña, la cual también se vería afectada en caso de que estalle la huelga.

Líneas del Cablebús

El Cablebús, el sistema más reciente de la Red de Servicio de Transportes Eléctricos de la CDMX, cuenta con tres líneas:

Línea 1: Indios Verdes – Cuautepec

Línea 2: Santa Martha – Constitución de 1917

Línea 3: Los Pinos, Constituyentes – Vasco de Quiroga

