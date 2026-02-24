La mañanera de Claudia Sheinbaum, 24 de febrero de 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum ofrece su tradicional conferencia mañanera este martes 24 de febrero de 2026 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
En su intervención en la mañana, Abraham realizó la presentación del programa Jóvenes Transformando México
La presidenta dijo que mañana se presentará la reforma electoral, dijo que aunque había anunciado que sería hoy, por algunos cambios se modificó la fecha de la presentación.
Presentación de un video por el Día de la Bandera, el cual aborda la bandera de México que se encuentra en el Zócalo de la Ciudad de México.
La mandataria federal indicó los temas que se abordarán en la mañanera:
– Video por el Día de la Bandera
– Presentación del programa Jóvenes Transformando México, una estrategia del fortalecimiento a la estrategia de atención a los jóvenes, para ello la acompañan varios funcionarios de su gabinete federal
Previo a indicar los temas que se tratarán en la mañanera, dijo que se presentará un video por la conmemoración del Día de la Bandera.
Inicia la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
