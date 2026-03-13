Iztapalapa alista la 183 Pasión de Cristo; será la primera tras reconocimiento de la UNESCO

GENERANDO AUDIO...

Iztapalapa alista la 183 Pasión de Cristo. Foto: Uno TV

Iztapalapa se prepara para la183 Representación de la Pasión de Cristo en Semana Santa 2026; sin embargo, este año será especial, pues será la primera edición tras ser reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

El presidente del Comité Organizador de Semana Santa en Iztapalapa (COSSIAC), Alfonso Reyes Ramírez, destacó que la representación es posible gracias al esfuerzo colectivo de la comunidad.

“La Representación de Semana Santa en Iztapalapa es la suma de esfuerzos del pueblo de Iztapalapa y gracias a ello con orgullo es reconocida como Patrimonio Cultural de la Humanidad y el patrimonio lo somos todos”. Alfonso Reyes Ramírez, presidente del COSSIAC

La alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez, subrayó que la celebración tiene un origen histórico que se remonta al siglo XIX.

“Lo que nació como una manda tras una epidemia en el siglo XIX hoy es un tesoro protegido y reconocido por el mundo entero”, Aleida Alavez, alcaldesa en Iztapalapa

Tras la inscripción como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad ante la Unesco, la alcaldía informó que hay un plan de salvaguardia que se está trabajando, tanto con Gobierno Central, la propia alcaldía y con los organizadores.

El operativo de seguridad iniciará el Domingo de Ramos con cinco mil elementos para resguardar a más de dos millones de visitantes. De acuerdo con autoridades se tiene previsto el despliegue de:

3 mil policías capitalinos

2 mil elementos de la alcaldía

Además, el operativo de seguridad se reforzará el Jueves y Viernes Santo.

Más de 3 mil participantes en escena

Para esta edición participarán 136 personajes con parlamento, acompañados por 2 mil 500 nazarenos y 600 extras, quienes representarán distintos pasajes de la Pasión de Jesucristo.

Arnulfo Eduardo Morales Galicia, quien este año será Jesús de Nazaret en la Pasión de Cristo de Iztapalapa, espera que logren enviar un mensaje positivo.

“La representación trata de transmitir un mensaje de amor, de sacrificio y de entrega por el prójimo. Creo que son valores que siguen vigentes más ahora que nunca que necesitan ser reconocidos y tal vez vuelto a mirar”. Arnulfo Eduardo Morales Galicia, interpretará a Jesús de Nazaret

Por su parte, Erika se prepara para interpretar a María en la Pasión de Cristo 2026 en Iztapalapa.

“Mi preparación la llevo de manera física acudiendo al gimnasio de lunes a viernes… la iglesia es la que nos otorga unas pláticas y misticismo, aunado a lo que hago una constante investigación de quién fue María”. Erika Yasmín Morales, interpretará a María

Iztapalapa se prepara, un año más, para la Pasión de Cristo en donde se revivirán los últimos momentos de Jesús de Nazaret.

“Los ocho Barrios de Iztapalapa se convierten en Jerusalén gracias al esfuerzo de vecinos y vecinos”. Alfonso Reyes Ramírez, presidente del COSSIAC

