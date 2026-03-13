INAH revela tumbas de mujeres que murieron al dar a luz en Tlatelolco

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Entierros recuperados en el Gran Basamento de Tlatelolco. Foto: INAH

Investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) identificaron contextos funerarios de mujeres que murieron durante el parto en la zona arqueológica de México-Tlatelolco, hallazgos que permiten conocer las condiciones de salud y creencias sobre la maternidad en distintos periodos históricos.

Los descubrimientos forman parte del Proyecto Tlatelolco, cuyos resultados fueron publicados en el número 197 de la revista Arqueología Mexicana, dedicado a investigaciones recientes en ese sitio histórico.

Los estudios fueron presentados por el director del proyecto, Salvador Guilliem Arroyo, y la antropóloga física Miriam Angélica Camacho Martínez, quienes analizaron restos de cuatro mujeres que murieron durante o poco después del parto, en distintos momentos históricos.

Tres de los casos corresponden al siglo XIX, mientras que otro se remonta a la época prehispánica.

Restos de madres y sus bebés recuperados por el INAH. Foto: INAH

Adolescente tlatelolca murió en su primer parto y fue enterrada con su bebé

Uno de los hallazgos más relevantes corresponde al entierro de una adolescente tlatelolca de entre 15 y 17 años, localizada durante un rescate arqueológico realizado en 2023 en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco.

El entierro fue encontrado dentro de un depósito ritual asociado al recinto ceremonial de México-Tlatelolco, fechado aproximadamente entre 1506 y 1515, en los últimos años antes de la llegada de los españoles.

Restos de una mujer tlatelolca de entre 15 y 17 años. Foto: INAH

En el sitio se descubrió el esqueleto de la joven acompañado de un bebé de aproximadamente dos meses, además de objetos ceremoniales como figurillas femeninas, platos, cajetes y malacates.

De acuerdo con los especialistas, el depósito pudo estar dedicado a un templo donde se veneraba a las cihuateteo, mujeres que, según la cosmovisión mexica, alcanzaban un estatus divino al morir durante el parto.

El arqueólogo Salvador Guilliem explicó que en la cultura mexica el parto era considerado una batalla comparable a la guerra, en la que la mujer luchaba por traer una nueva vida al mundo.

“Quien moría al dar a luz se transformaba en un ser divino que residía en la Casa del Sol”, señaló el especialista.

Los estudios osteológicos revelaron además que la adolescente presentaba dos anomalías congénitas asociadas con endogamia, entre ellas una malformación dental conocida como dens invaginatus y una alteración en la primera vértebra cervical.

También se identificaron indicios de deficiencias nutricionales, posiblemente relacionadas con una dieta basada principalmente en maíz.

Los especialistas consideran que la joven pudo haber fallecido por sepsis durante o poco después del parto, al igual que el recién nacido.

XHallan otras tres madres enterradas con sus bebés tras epidemia de cólera

El Proyecto Tlatelolco también documentó tres entierros de mujeres del siglo XIX, encontrados entre 2022 y 2025 en el Gran Basamento del recinto ceremonial.

En ese periodo, la estructura prehispánica fue reutilizada como fosa común durante la epidemia de cólera de 1833, que provocó una alta mortalidad en la capital del país.

Los restos corresponden a tres mujeres de entre 25 y 39 años, cada una enterrada junto a un bebé en gestación o recién nacido.

Los análisis indican que los infantes tenían aproximadamente 30 semanas de gestación, aunque uno de ellos alcanzaba 38 semanas, lo que sugiere que pudo haber llegado a término.

Los investigadores señalaron que el hallazgo de los bebés en el regazo de sus madres podría indicar que fueron bautizados antes de morir, una práctica común cuando existía riesgo de muerte durante el parto.

Los estudios también detectaron marcas de trabajo físico intenso y deficiencias nutricionales, lo que sugiere que estas mujeres pertenecían a sectores pobres de la CDMX durante el México independiente.

A pesar de las condiciones de la epidemia, los especialistas destacaron que las mujeres fueron enterradas en ataúdes junto a sus hijos, lo que refleja la intención de mantener el vínculo entre madre e hijo incluso después de la muerte.

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