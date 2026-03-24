Sheinbaum descarta derrame de Pemex en Veracruz y Tabasco; FGR investiga buque privado

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Sheinbaum afirma que derrame en Veracruz será investigado. Foto: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que el derrame de hidrocarburos reportado en costas de Veracruz y Tabasco haya sido provocado por Petróleos Mexicanos (Pemex), y señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) ya investiga a una empresa privada como posible responsable.

Durante su conferencia matutina de este 23 de marzo de 2026, la mandataria afirmó que, aunque Pemex no originó el incidente, participa en las labores de limpieza en el mar y las playas afectadas.

Gobierno apunta a buque privado como origen del derrame

Sheinbaum explicó que las investigaciones preliminares apuntan a que el derrame fue causado por un barco de una empresa particular, por lo que ya se presentó una denuncia para deslindar responsabilidades.

“No es derrame de Pemex, pero Pemex está haciendo todo para la limpieza del océano y las playas”, declaró.

Añadió que el caso podría derivar en responsabilidades administrativas y penales, por lo que intervienen instancias como la Profepa, la ASEA y la propia FGR.

Pemex participa en limpieza y despliegan autoridades ambientales

Aunque no es responsable del origen, Pemex colabora en la atención del derrame, con acciones de contención y limpieza en las zonas afectadas.

La presidenta informó que el director de la empresa fue enviado a la zona para evaluar daños y determinar si se requieren más recursos.

En paralelo, autoridades como Semarnat, Profepa y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) realizan recorridos y supervisan las acciones de mitigación.

Descartan impacto mayor en Dos Bocas, pero continúan revisiones

Sobre la refinería Olmeca en Dos Bocas, Sheinbaum señaló que pudo haber alguna implicación menor, pero insistió en que el derrame detectado en Veracruz no está relacionado con operaciones de Pemex.

Las autoridades mantienen la evaluación para determinar el alcance total del daño ambiental y evitar mayores afectaciones.

Playas afectadas y daño a fauna marina, bajo evaluación

El derrame fue reportado el 22 de marzo en diversas zonas costeras, incluyendo:

Chachalacas

Tuxpan

Vega de Alatorre

Nautla

Este último punto es relevante por ser un centro de anidación de tortugas marinas, lo que ha generado preocupación por el impacto ecológico.

El Gobierno federal indicó que se dará apoyo a pescadores y comunidades afectadas, aunque subrayó que la empresa responsable deberá resarcir los daños.

FGR determinará responsabilidades por daño ambiental

Sheinbaum enfatizó que es necesario identificar con certeza al responsable del derrame para aplicar las sanciones correspondientes.

“Puede haber apoyo, pero la empresa tiene que resarcir evidentemente los daños”, señaló.

La investigación en curso definirá las consecuencias legales, mientras continúan las labores de limpieza en las costas del Golfo de México.

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