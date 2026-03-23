Antes de salir: 10 cosas que debes hacer para dejar tu casa segura en Semana Santa

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Foto: Getty Images

Seguramente eres de los miles que esperan con ilusión las vacaciones de Semana Santa 2026. Pero ojo, porque esa emoción también puede convertirse en un riesgo si no tomas las debidas precauciones. Antes de cerrar la puerta y salir de viaje, vale la pena considerar estos consejos en el hogar para mantener tu casa segura mientras estás fuera.

De acuerdo con autoridades de seguridad y Protección Civil, así como recomendaciones de organismos como la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP), Policía Cibernética y la Revista del Consumidor, prevenir es la mejor herramienta para tener unas vacaciones seguras, especialmente cuando muchas viviendas quedan solas.

Las vacaciones de Semana Santa se llevarán a cabo del 30 de marzo al 6 de abril, aunque en algunos casos pueden comenzar el 27 de marzo, y en otros, extenderse hasta el 13 de abril, dependiendo del calendario escolar o laboral.

10 consejos para dejar tu casa segura en vacaciones

1. Cierra bien puertas y ventanas

Verifica cerraduras y refuerza accesos, especialmente en patios o entradas traseras. Una puerta mal asegurada puede ser motivo suficiente para facilitar un robo.

2. Desconecta electrodomésticos

Evita cortocircuitos o incendios al desconectar aparatos eléctricos. Así, también reduces el consumo de energía innecesario.

3. Cierra la llave del gas y del agua

Prevenir fugas es fundamental. Un descuido puede provocar desde daños materiales hasta riesgos mayores.

4. Guarda objetos de valor

Resguarda dinero, documentos importantes y electrónicos en lugares seguros o cajas fuertes, fuera de la vista.

5. Avisa a alguien de confianza

Un vecino o familiar puede ayudarte a vigilar tu vivienda y reportar cualquier situación sospechosa.

6. Evita publicar tu viaje en redes sociales

Compartir que estás fuera puede alertar a delincuentes. Lo mejor es publicar fotos hasta tu regreso.

7. Activa sistemas de seguridad

Alarmas, cámaras o aplicaciones móviles pueden ayudarte a monitorear tu hogar en tiempo real.

8. Usa luces con temporizador

Simular que hay alguien en casa es una de las formas más efectivas de disuadir intrusos.

9. No dejes señales de ausencia

Evita acumulación de correspondencia o paquetes en la entrada, ya que pueden evidenciar que no hay nadie.

10. Haz una revisión final

Antes de salir, revisa todo: gas, agua, luz, puertas, ventanas y sistemas de seguridad.

Consejos que te da la Revista del Consumidor

También la Revista del Consumidor recomienda estos tips para aquellos que piensan salir en vacaciones. Acá te dejamos los más destacados:

Que tu casa no parezca vacía

Refuerza las cerraduras

No hagas pública tu ausencia

Desconecta el teléfono de tu casa

Si tienes posibilidad, instala un sistema de alarma con sensor de movimiento

Si tienes caja fuerte, guarda allí tus objetos de valor

Si viajas en auto, evita subir el equipaje de tu auto en la calle

¿Por qué es importante reforzar la seguridad en vacaciones?

Durante periodos como Semana Santa, aumenta el número de casas vacías, lo que puede incrementar riesgos de robos o incidentes domésticos. Según datos de organizaciones de seguridad, muchos delitos ocurren por descuidos básicos que pueden prevenirse fácilmente.

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