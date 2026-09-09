Jubilados de Pemex y colectivos paternales encabezan protestas en CDMX este miércoles 9 de septiembre

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Anticipa tus traslados para evitar tráfico. Foto: Cuartoscuro.

Este miércoles 9 de septiembre se registrarán 34 protestas y actividades en distintas zonas de la Ciudad de México (CDMX), principalmente de colectivos paternales y jubilados de Petróleos Mexicanos (Pemex) contra las pensiones doradas.

De forma específica, habrá tres marchas; once concentraciones; cuatro citas agendadas; cinco rodadas ciclistas y 11 eventos de esparcimiento, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Entre las protestas y actividades de este 09 de septiembre, destacan las de colectivos paternales en contra de falsas denuncias y de jubilados petroleros contra las pensiones doradas.

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este miércoles 9 de septiembre en la #CiudadDeMéxico. 🚔🔎 Ingresa a: https://t.co/ZZGpbMt4VQ pic.twitter.com/jZ2kOf9F87 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 9, 2026

Protestas y actividades en CDMX para este 9 de septiembre

Niños con Mapa

Hora: 09:00

Lugar: Suprema Corte de Justicia de la Nación, Av. José María Pino Suárez No. 2, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc

Destino: Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Digna Ochoa y Plácido No. 56, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc

Motivo: En el marco de la conmemoración del “Día internacional contra las falsas denuncias”, llevarán a cabo la marcha “¡Juntos somos más fuertes!”, con la finalidad de visibilizar las consecuencias legales, sociales y psicológicas de las acusaciones infundadas en los sistemas de justicia en México; así como exigir que se respete la presunción de inocencia, que exista un debido proceso y que cada caso sea juzgado con imparcialidad, sin discriminación y sin sesgo de género.

Organizaciones en apoyo: Colectiva “Amores Antifeministas”, Colectivo “Equidad y Justicia”, Legítima Duda, Fundación “A.T.E.N.E.A”, Obstrucción Parental, Reingeniería Femenina, Realidad México, Fundación “Milex”, A.C., Justicia Debido Proceso, Ser Hombre No es un Delito, Soy Papá No Criminal y Mujeres por Ellos

Aforo: 250

Colectivo Nacional “No Más Presos Inocentes”

Hora: 08:30

Lugar: Poder Judicial de la Ciudad de México, Dr. José María Vértiz No. 211, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc

Destino: Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Digna Ochoa y Plácido No. 56, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc

Motivo: En el marco de la conmemoración del “Día internacional contra las falsas denuncias”, llevarán a cabo la marcha “¡Juntos somos más fuertes!”, con la finalidad de visibilizar las consecuencias legales, sociales y psicológicas de las acusaciones infundadas en los sistemas de justicia en México; así como exigir que se respete la presunción de inocencia, que exista un debido proceso y que cada caso sea juzgado con imparcialidad, sin discriminación y sin sesgo de género.

Organizaciones en apoyo: Colectivo Nacional “Infancia sin Barreras”

Aforo: 100

Fundación de Investigaciones Sociales A.C.

Hora: 18:45

Lugar: Ángel de la Independencia, Av. Paseo de la Reforma y Florencia, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc

Destino: Monumento a la Revolución, Plaza de la República, Col. Tabacalera, Alc. Cuauhtémoc

Motivo: En conmemoración del “Día Internacional de la Concientización sobre los Trastornos del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF)”, darán a conocer los riesgos y alteraciones del desarrollo asociadas al consumo de alcohol en la etapa gestacional.

Aforo: 140

Concentraciones

Petroleros Unidos por México

Hora: 09:00

Lugar: Cámara de Diputados (Puerta de visitantes), Emiliano Zapata No. 854, Col. El Parque, Alc. Venustiano Carranza

Motivo: Exigen se discuta y apruebe en este periodo legislativo la iniciativa para reformar el Artículo 127 Constitucional, para modificar el transitorio segundo para eliminar la retroactividad de la ley, se establezca en la Fracción II, que la remuneración del titular del Ejecutivo es la remuneración anual máxima bruta establecida en el Presupuesto de Egresos de la Federación, que se modifique la Fracción IV para que el monto máximo de las pensiones sea el 100% de la remuneración anual máxima bruta establecida para el titular del Ejecutivo y que la Comisión de Hacienda asigne y apruebe en el presupuesto para el 2027, los recursos económicos suficientes para la actualización de los salarios y pensiones, a fin de garantizar y preservar el valor adquisitivo de los mismos.

Organizaciones en apoyo: Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros

Observaciones: No se descarta el arribo de autobuses provenientes de otros estados de la República Mexicana que transportan a los manifestantes al punto de concentración y que se sumen en apoyo otras organizaciones de petroleros, además de la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.

Aforo: 350

Coordinación Colegiada del Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores Académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México

Hora: 07:00 y 10:00

Lugar: Palacio Nacional, Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc; y Cámara de Diputados, Av. H. Congreso de la Unión No. 66, Col. El Parque, Alc. Venustiano Carranza

Motivo: Acudirán a entregar una solicitud de partida presupuestal específica para la basificación del profesorado de asignatura de la Universidad Nacional Autónoma de México; así como por la dignificación del trabajo académico y la democratización de la Universidad.

Organizaciones en apoyo: Profesores de Asignatura y Ayudantes de la Facultad de Ciencias

Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.

Aforo: 50

Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas

Hora: 10:00

Lugar: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Av. Nuevo León No. 210, Col. Hipódromo, Alc. Cuauhtémoc

Motivo: Exigen se dé atención a los conflictos pendientes en materia agraria considerados críticos por la disputa de tierras ejidales y comunales en los estados de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Veracruz, Durango, Chihuahua y Michoacán, que traen consigo incertidumbre jurídica, ya que más de mil 700 núcleos agrarios carecen de una regularización, límites territoriales y certificados actualizados; así como para denunciar que en materia de desarrollo productivo agroalimentario hay carencia de programas, créditos y precios de garantía justos, que han propiciado el desplome de producción de alimentos. Además, piden el pago de incentivos para los campesinos.

Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.

Aforo: 50

Comunidad de Pilares Candelaria

Hora: 09:00

Lugar: Cámara de Diputados, H. Congreso de la Unión No. 66, Col. El Parque, Alc. Venustiano Carranza

Motivo: Llevarán a cabo una protesta por el derecho a la educación, la cultura y el deporte; asimismo solicitan la reconexión de la luz en sus instalaciones.

Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.

Aforo: 50

La Gran Comisión Ferrocarrilera

Hora: 11:00

Lugar: Cámara de Diputados, H. Congreso de la Unión No. 66, Col. El Parque, Alc. Venustiano Carranza

Motivo: Exigen la implementación de un “Plan de Justicia Ferrocarrilera” con recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, para lograr la justicia social y el pago de liquidaciones pendientes a extrabajadores y jubilados afectados por la privatización y extinción de Ferrocarriles Nacionales de México.

Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.

Aforo: 120

Colectivo Nacional de Mujeres por la Igualdad

Hora: 11:00

Lugar: Senado de la República, Av. Paseo de la Reforma No. 135, Col. Tabacalera, Alc. Cuauhtémoc

Motivo: En el marco de la conmemoración del “Día internacional contra las falsas denuncias”, llevarán a cabo un acto simbólico con el objetivo de alzar la voz por la verdad, para que se respete el debido proceso, la justicia y el derecho de los hijos a convivir con sus padres; así como para visibilizar las falsas denuncias, los peritajes psicológicos, la manipulación infantil, la responsabilidad institucional y el derecho a la protección efectiva de niñas, niños y adolescentes.

Organizaciones en apoyo: Colectivo “Cromosoma Y23”, Padres Solteros, Colectivo Equidad y Justicia, Soy Papá No Criminal, Infancias Felices BC, Nunca Jamás, Colectivo de Madres Protectoras No Gestantes, Garantes de Unión, Fuerza Pareja y Unión Mundial LATAM “La Infancia Primero”

Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.

Aforo: 150

Amigos del Refugio Franciscano

Hora: 11:00

Lugar: Junta de Asistencia Privada, Calderón de la Barca No. 92, Col. Polanco, Alc. Miguel Hidalgo

Motivo: Exigen una auditoría e investigación a la Junta de Asistencia Privada ya que fue la encargada de autorizar la venta ilegal del predio a un particular. Asimismo, denuncian que los animales no han recibido la atención adecuada mientras permanecen bajo resguardo gubernamental.

Observaciones: No se descarta se sumen en apoyo otras organizaciones en defensa de los derechos de los animales y la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.

Aforo: 30

Plataforma 4:20

Hora: 12:00

Lugar: Monumento a la Madre, Av. Insurgentes Sur y Calzada Manuel Villalongín, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc; Av. División del Nte. y Av. Cuauhtémoc, Col. Narvarte Poniente, Alc. Benito Juárez; y Av. Gran Canal y Circuito Interior, Col. 20 de Noviembre, Alc. Gustavo A. Madero

Motivo: Jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos, talleres de reducción de riesgos y daños; así como charlas sobre derechos humanos y legislación cannábica.

Aforo: 45

Colectivo Nacional “No Más Presos Inocentes”

Hora: 12:00

Lugar: Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, Av. Reforma No. 50, Col. Lomas de San Lorenzo, Alc. Iztapalapa

Motivo: Asistirán en apoyo a la audiencia de presunto responsable del delito de abuso sexual, con el propósito de solicitar la revisión inmediata y exhaustiva del caso, así como de denunciar la presunta fabricación de delitos, las irregularidades en las investigaciones, el uso indebido de la prisión preventiva y las violaciones al debido proceso.

Aforo: 20

Gallo Armado

Hora: 20:00

Lugar: Hemiciclo a Juárez, Av. Juárez No. 50, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc

Motivo: Concierto “Barrio Armado en la Ciudad de México”, para reivindicar los espacios públicos como sitios de cultura.

Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.

Aforo: 60

Movimiento de Regeneración Sindical

Hora: Durante el día

Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Av. México Coyoacán No. 259, Col. General Anaya, Alc. Benito Juárez

Motivo: En el marco de la Caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador” establecerán mesas de recolección de firmas en contra del Secretario General del Sindicato Mexicano de Electricistas.

Aforo: 30

Citas agendadas para hoy

Frente Popular Francisco Villa Independiente

Hora: 12:00

Lugar: Secretaría de Vivienda, Canela No. 660, Col. Granjas México, Alc. Iztacalco

Motivo: Exigen agua, drenaje y la regularización de un predio ubicado en la calle Mafafa, Col. El Manto, Alc. Iztapalapa.

Aforo: 25

Asociación Mexicana de Jubilados, Pensionados, Trabajadores y Extrabajadores Bomberos Jubilados de la Ciudad de México

Hora: 14:00

Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc

Motivo: Solicitan aumento salarial del ejercicio 2026.

Aforo: 25

Jueces y Magistrados en Retiro

Hora: Durante el día

Lugar: Senado de la República, Av. Paseo de la Reforma No. 135, Col. Tabacalera, Alc. Cuauhtémoc

Motivo: Exigen el pago inmediato de indemnizaciones y pensiones complementarias, conforme al artículo décimo transitorio de la reforma judicial.

Aforo: 25

Colectivo “Somos Ellas”

Hora: Durante el día

Lugar: Oficinas Alternas de la Secretaría de Gobierno, Diagonal 20 de Noviembre No. 294, Col. Obrera, Alc. Cuauhtémoc

Motivo: Solicitan una mesa interinstitucional, ya que la audiencia de una víctima de violencia sexual ha sido pospuesta en 4 ocasiones en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

Aforo: 20

Rodadas ciclistas

People for Bikes – Roma

Hora: 06:50

Lugar: People for Bikes “Roma”, Zacatecas No. 55, Col. Roma Norte

Destino: Bosque de Chapultepec y Parque Aztlán, Col. Bosque de Chapultepec I Sección, Alc. Miguel Hidalgo

Aforo: 20

Ciclistas Pachecos, Lobiker e Hija de Ganya

Hora: 19:00

Lugar: Estudio Hija de Ganya 420, Camelia No. 21, Col. Guerrero

Destino: Sin definir

Aforo: 50

Masenbici Azcapotzalco

Hora: 20:00

Lugar: Explanada de la alcaldía Azcapotzalco

Destino: Principales calles de la alcaldía

Aforo: 25

Libertad en Bici

Hora: 20:15

Lugar: Eje 5 Sur y calle 10 de Agosto, Col. Leyes de Reforma

Destino: Alcaldía Miguel Hidalgo

Aforo: 25

Rueda Libre

Hora: 20:15

Lugar: Casa Rueda Libre, Calz. Ermita Iztapalapa y Cuauhtémoc, Barrio San Lucas

Destino: Ángel de la Independencia, Monumento a la Revolución y Zócalo Capitalino

Aforo: 25

Eventos artísticos para hoy

Jorge Medina y Josi Cuen “Juntos en el Corazón de México”

Hora: 20:30

Lugar: Auditorio Nacional

Aforo: 9,790

Everyone’s a Star 5 Seconds “Hip Hop”

Hora: 20:00

Lugar: Palacio de los Deportes

Aforo: 19,000

Only Friends: Dream On

Hora: 20:00

Lugar: Pepsi Center

Aforo: 2,660

China Homelife México

Hora: 09:00

Lugar: Centro Banamex

Fecha: Del 08 al 10 de septiembre de 2026

Aforo: 8,000

Expo Hubbell CDMX

Hora: 09:00

Lugar: Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones, WTC

Aforo: 2,000

Actividades culturales

Festival del Terror (evento privado)

Hora: 10:00

Lugar: Six Flags México

Fecha: Del 03 de septiembre al 16 de noviembre de 2026

Aforo: 15,000

Foro Chemisette

Hora: 10:00

Lugar: Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones, WTC

Aforo: 600

4º Congreso Mundial de Turismo Deportivo ONU Turismo

Hora: Diversos horarios

Lugar: Autódromo Hermanos Rodríguez

Fecha: Del 07 al 10 de septiembre de 2026

Aforo: 500

Conferencia de prensa Son Rompe Pera / Meme del Real (evento privado)

Hora: 11:00

Lugar: Teatro Metropólitan

Aforo: 150

Actividades religiosas para hoy

Feria patronal en honor a la Divina Infinita 2026

Hora: Diversos horarios

Lugar: Pueblo de la Magdalena Petlacalco

Fecha: 07, 08, 09 y 13 de septiembre de 2026

Aforo: 3,000

Feria en honor a San Nicolás de Tolentino

Hora: 08:00

Lugar: Cerrada 20 de Noviembre No. 115, Col. Emiliano Zapata I Sección

Fecha: Del 09 al 11 de septiembre de 2026

Aforo: 3,500

Toma precauciones y anticipa tus traslados para evitar tráfico por las protestas y actividades en CDMX este 9 de septiembre.

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