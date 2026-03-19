La CNTE encabeza las movilizaciones en CDMX este 19 de marzo
Este jueves 19 de marzo de 2026 se tienen previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizará la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.
Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.
En total, están previstas:
- 8 concentraciones
- 2 citas agendadas
- 14 eventos de esparcimiento
A continuación, aquí en UnoTV.com te presentamos el desglose de las movilizaciones más relevantes para que tomes precauciones.
Principales concentraciones
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)
- Hora: 09:00 hrs
- Lugar: Torre del Caballito, Av. Paseo de la Reforma No. 10, Col. Juárez, alcaldía Cuauhtémoc
- Actividades:
- 09:00 hrs: Conferencia de prensa
- 10:00 hrs: Posible bloqueo de vialidades principales en Paseo de la Reforma
- 17:00 hrs: Conversatorio frente a Palacio Nacional
- Demanda: Exigen la reinstalación de mesas de diálogo con el gobierno federal, mejoras laborales, aumento salarial y cambios al sistema de pensiones
- Aforo estimado: 2,000 personas
Sindicato Mexicano de Electricistas (SME)
- Hora: 10:00 hrs
- Lugar: Sede del SME, Av. Insurgentes Centro No. 98, Col. Tabacalera
- Motivo: Encuentro para diálogo nacional entre organizaciones sociales
- Aforo: 200 personas
Colectiva “Mercaditas Autónomas Momoxcas”
- Hora: 09:00 hrs
- Lugar: Sede de la alcaldía Milpa Alta
- Motivo: Protesta contra la violencia económica hacia mujeres y promoción de autonomía económica
- Aforo: 50 personas
Colectivo “Plataforma 4:20”
- Hora: 12:00 y 13:00 hrs
- Lugares:
- Monumento a la Madre (Cuauhtémoc)
- Av. Río Churubusco y Canal de Río Churubusco (Iztacalco)
- Actividades: Evento político-cultural y actividades informativas sobre consumo de cannabis
- Aforo: 50 personas
Comité “21 de Marzo” (Cecyt 5 “Benito Juárez”)
- Hora: 14:00 hrs
- Lugar: Parque de la Ciudadela, Col. Centro
- Motivo: Celebración del aniversario de la organización
- Aforo: 80 personas
Colectivo “Pan y Rosas MX”
- Hora: 15:00 hrs
- Lugar: Zócalo capitalino
- Motivo: Apoyo a la CNTE y demandas laborales y sociales
- Aforo: 70 personas
Sindicato Independiente de Trabajadores del Colegio de Bachilleres
- Hora: Durante el día
- Lugar: Sede sindical en Col. Centro
- Demanda: Pago retroactivo, liberación de plazas y respeto al contrato colectivo
- Aforo: 25 personas
“40 Días por la Vida”
- Horario: Durante el día
- Ubicaciones: Diversos puntos (Tlalpan, Cuauhtémoc y Coyoacán)
- Motivo: Vigilia en contra del aborto en México
- Aforo: 50 personas
Citas agendadas
Unión de Comités de Pueblos Originarios de Zumpango
- Hora: 09:30 hrs
- Lugar: Secretaría de Gobernación, Col. Juárez
- Motivo: Protesta por cobros de servicios básicos
- Aforo: 30 personas
Frente Popular Francisco Villa Independiente
- Hora: 14:00 hrs
- Lugar: Alcaldía Iztapalapa
- Motivo: Solicitud de servicios urbanos
- Aforo: 40 personas
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