La CNTE encabeza las movilizaciones en CDMX este 19 de marzo

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Movilizaciones en CDMX este 19 de marzo. Foto: Cuartoscuro.

Este jueves 19 de marzo de 2026 se tienen previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizará la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

En total, están previstas:

8 concentraciones

2 citas agendadas

14 eventos de esparcimiento

A continuación, aquí en UnoTV.com te presentamos el desglose de las movilizaciones más relevantes para que tomes precauciones.

Principales concentraciones

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)

Hora: 09:00 hrs

09:00 hrs Lugar: Torre del Caballito, Av. Paseo de la Reforma No. 10, Col. Juárez, alcaldía Cuauhtémoc

Torre del Caballito, Av. Paseo de la Reforma No. 10, Col. Juárez, alcaldía Cuauhtémoc Actividades: 09:00 hrs: Conferencia de prensa 10:00 hrs: Posible bloqueo de vialidades principales en Paseo de la Reforma 17:00 hrs: Conversatorio frente a Palacio Nacional

Demanda: Exigen la reinstalación de mesas de diálogo con el gobierno federal, mejoras laborales, aumento salarial y cambios al sistema de pensiones

Exigen la reinstalación de mesas de diálogo con el gobierno federal, mejoras laborales, aumento salarial y cambios al sistema de pensiones Aforo estimado: 2,000 personas

Sindicato Mexicano de Electricistas (SME)

Hora: 10:00 hrs

10:00 hrs Lugar: Sede del SME, Av. Insurgentes Centro No. 98, Col. Tabacalera

Sede del SME, Av. Insurgentes Centro No. 98, Col. Tabacalera Motivo: Encuentro para diálogo nacional entre organizaciones sociales

Encuentro para diálogo nacional entre organizaciones sociales Aforo: 200 personas

Colectiva “Mercaditas Autónomas Momoxcas”

Hora: 09:00 hrs

09:00 hrs Lugar: Sede de la alcaldía Milpa Alta

Sede de la alcaldía Milpa Alta Motivo: Protesta contra la violencia económica hacia mujeres y promoción de autonomía económica

Protesta contra la violencia económica hacia mujeres y promoción de autonomía económica Aforo: 50 personas

Colectivo “Plataforma 4:20”

Hora: 12:00 y 13:00 hrs

12:00 y 13:00 hrs Lugares: Monumento a la Madre (Cuauhtémoc) Av. Río Churubusco y Canal de Río Churubusco (Iztacalco)

Actividades: Evento político-cultural y actividades informativas sobre consumo de cannabis

Evento político-cultural y actividades informativas sobre consumo de cannabis Aforo: 50 personas

Comité “21 de Marzo” (Cecyt 5 “Benito Juárez”)

Hora: 14:00 hrs

14:00 hrs Lugar: Parque de la Ciudadela, Col. Centro

Parque de la Ciudadela, Col. Centro Motivo: Celebración del aniversario de la organización

Celebración del aniversario de la organización Aforo: 80 personas

Colectivo “Pan y Rosas MX”

Hora: 15:00 hrs

15:00 hrs Lugar: Zócalo capitalino

Zócalo capitalino Motivo: Apoyo a la CNTE y demandas laborales y sociales

Apoyo a la CNTE y demandas laborales y sociales Aforo: 70 personas

Sindicato Independiente de Trabajadores del Colegio de Bachilleres

Hora: Durante el día

Durante el día Lugar: Sede sindical en Col. Centro

Sede sindical en Col. Centro Demanda: Pago retroactivo, liberación de plazas y respeto al contrato colectivo

Pago retroactivo, liberación de plazas y respeto al contrato colectivo Aforo: 25 personas

“40 Días por la Vida”

Horario: Durante el día

Durante el día Ubicaciones: Diversos puntos (Tlalpan, Cuauhtémoc y Coyoacán)

Diversos puntos (Tlalpan, Cuauhtémoc y Coyoacán) Motivo: Vigilia en contra del aborto en México

Vigilia en contra del aborto en México Aforo: 50 personas

Citas agendadas

Unión de Comités de Pueblos Originarios de Zumpango

Hora: 09:30 hrs

09:30 hrs Lugar: Secretaría de Gobernación, Col. Juárez

Secretaría de Gobernación, Col. Juárez Motivo: Protesta por cobros de servicios básicos

Protesta por cobros de servicios básicos Aforo: 30 personas

Frente Popular Francisco Villa Independiente

Hora: 14:00 hrs

14:00 hrs Lugar: Alcaldía Iztapalapa

Alcaldía Iztapalapa Motivo: Solicitud de servicios urbanos

Solicitud de servicios urbanos Aforo: 40 personas

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