¿Qué son las funas y por qué son tendencia en el 8M?

La funa es una opción ante la falta de justicia según los jóvenes Foto: Getty

Itzel, estudiante de derecho de 25 años, decidió realizar una funa contra su exnovio Fernando Gabriel, con quien vivió de 2021 a 2022 una relación llena de violencia. La joven optó por este mecanismo debido a que en su momento, las autoridades ignoraron su caso por un año entero, causando que en 2023 ejecutara esta acción.

“Yo decidí funarlo porque no nos escuchan. Porque el sistema nos revictimiza; para la justicia solo somos un número más, somos un caso más y ellos, entre más rápido cierren los casos, mejor, menos trabajo. Entonces, por eso es que las personas en general buscan medios como la funa”. Itzel, víctima de violencia

¿Qué es una funa?

La palabra funa proviene de Chile, fue empleada en los 90 para protestar en el domicilio de alguien para que de esta forma fuera reconocido públicamente y que así se supiera que había cometido un crimen. Su significado era “echar a perder”, según la Universidad de San Sebastián.

Las funas también se pueden realizar contra empresas, instituciones y personas morales

Hoy en día, el concepto mutó y encontró su hogar en las redes sociales, donde principalmente mujeres suelen exponer casos de maltrato por parte de sus parejas o algún hombre que las ha violentado.

“Yo decido funarlo porque no nos escuchan”: la funa como mecanismo alterno de denuncias

De acuerdo con usuarias, la funa es una medida alternativa ante la falta de justicia en el país. Tal es el caso de Itzel:

Durante un año, en más de una ocasión, Itzel buscó dejar a su agresor; sin embargo, éste la manipulaba para que creyera que si lo dejaba, no tendría nada en su vida: “Dentro de mi relación, hubo violencia psicológica, económica y sexual porque me manipulaba para que yo accediera a tener prácticas sexuales con las cuales no me sentía cómoda”.

“Llegaba borracho y drogado a mi casa en las madrugadas. Cuando yo quería terminar con él, me decía que mi familia no me quería, que él era lo único que tenía”.

Debido a la violencia ejercida, Itzel fue diagnosticada con depresión y ansiedad. Dichos trastornos la llevaron a intentar suicidarse dos veces.

“Cuando tuve mi segundo intento de suicidio, salí del hospital y a los días decidí meter una denuncia. Obviamente, yo sé un poco del tema”. Foto: Cuartoscuro

Pese a que Itzel intentó meter la denuncia en el Centro de Violencia Contra la Mujer de Cuautitlán Izcalli, esta no pudo proceder:

“El 23 de diciembre de 2021; me dieron una medida de protección de dos meses, en la cual policías debían ir a mi casa para verificar que todo estuviera bien. En ninguna ocasión fueron. Cuando fui al Centro de Violencia, el 20 de febrero de 2022, me dijeron que mi caso no podía pasar los cargos que solicitaba (daño moral y violencia psicológica, agresión sexual e inducción al suicidio), pero que podían meterlo como violencia familiar, cosa que no procede porque no vivíamos juntos”.

La alternativa que ofrecían las autoridades era citar a Fernando Gabriel para que resolvieran sus problemas. Aunque según la joven, el caso pudo proceder por agresión sexual, Itzel prefirió cerrar la carpeta; ya que, con anterioridad, al preguntarle sobre esta violencia, los elementos del Centro de Violencia la habían revictimizado y cuestionado por qué había seguido con él si la dañaba.

Fue por ello, que el 28 de febrero de 2023, Itzel emitió una funa contra su agresor a través de su Facebook.

Aunque la publicación no tuvo el alcance esperado y posteriormente fue borrada, Itzel comentó para Unotv.com que se encuentra feliz, pues recibió muchos comentarios de apoyo, incluso de exnovias de Fernando Gabriel, que le agradecieron por hablar, ya que habían sufrido el mismo trato.

“Yo agoté todos mis recursos legales antes de funarlo. En otros casos hay personas que ni siquiera piensan ir a denunciar, justamente porque no nos hacen caso. Y hay personas que ni siquiera se atreven a funar porque les da miedo o no creen que sirva”.

Ante ello, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) denuncia que siete de cada 10 mujeres ha sufrido violencia en México, de esta cifra las otras no pudieron denunciar por no encontrar el mecanismo. De acuerdo con Iztel, debido a estadísticas como estas, es que varias mujeres optan por la funa.

La funa como medida apresurada llena de nervios

Nikthe, comunicóloga egresada de la UNAM, detalló en entrevista que las funas son una alternativa inmediata si no se puede iniciar un proceso legal.

“Tanto las denuncias legales como las funas son punitivas y juzgan a la gente. No estoy tan de acuerdo con estas, pero yo no encontré otra opción”. Nikthe, comunicóloga

En 2020, Nikthe decidió funar a su expareja Aldo Isaac, tras darse del daño que este le estaba haciendo. Nikthe compartió una publicación, donde exponía la relación llena de violencia psicológica y sexual que había tenido con su agresor desde 2018.

Violencia a mujer. Foto: Getty

“Me sentí con la valentía de hacerlo, necesitaba la validación de alguien más. Cuando lo denuncié por primera vez, él no se dio cuenta”.

Al igual que en el caso de Itzel, la publicación contó con muchos comentarios positivos que la ayudaron a saber que no estaba sola.

A los pocos días, Aldo Isaac y su nueva pareja empezaron a hacer publicaciones acusando a Nikthe de violentarlo. Aldo había volteado los papeles. Igualmente, comenzaron a ver su perfil a través de terceras cuentas.”Él veía todo desde la cuenta de su hermana, mi perfil, y eso me incomodaba, me causaba miedo. De hecho, eso es violencia digital (no tipificada) es acosar en redes” detalló.

Ante esto, Nikthe realizó una segunda funa, pero en esta ocasión había bloqueado a Aldo y a su nueva pareja.

Aunque en un inicio Nikthe no quería iniciar un proceso legal, tuvo que hacerlo, debido a que consideró que era momento de proceder.

“No tenía los medios antes, por eso tardé y por eso fueron las denuncias públicas. Las funas son una medida apresurada, llena de nervios y validación, porque la justicia en México no existe”.

¿Las funas sirven?

Foto: Reuters

De acuerdo con ambas jóvenes, la funa es una alternativa a las denuncias legales. Si bien el agresor no recibe una sentencia, el propósito de esta tiene dos sentidos:

El primero consiste en que la persona se sienta escuchada y tenga el apoyo de otras mujeres al hablar de un tema que es difícil. Cuestión que ayuda a no sentirse solas.

Por otra parte, la funa, según las estudiantes, exhibe ante la sociedad al agresor en la web. Con esto, la persona puede alertar que hay una persona altamente violenta afuera.

Con base en el estudio “Digital 2023: Global Overview Report”, publicado por DataReportal, las personas pasan más de una cuarta parte de su día de manera virtual. Es por ello que según la Unidad de Investigaciones de la UNAM (UIP) estos mecanismos suelen ser usados.

¿Funar es fácil y seguro?

Iztel detalló que funar no es fácil, pues sueles sentir vergüenza por denunciar: “Te avergüenza y no hiciste nada malo, pero te avergüenza todo lo que dejaste que te hicieran, los posibles comentarios. Pero al final es algo liberador”, expresó

Si bien las funas son una alternativa que funciona según internautas, pero que no se encuentran tipificadas en el marco jurídico, es recomendable ejecutar también la denuncia legal para que existan los antecedentes necesarios contra el agresor, Y para que la persona en cuestión se encuentre protegida en la mayor medida posible.

