Mujeres ganan menos y enfrentan mayor informalidad laboral en México: Inegi

Mujeres ganan menos y acuden más al trabajo informal: Inegi.

El Inegi informó que 55.9% de mujeres ocupadas en México trabaja en la informalidad, mientras que 46.7% gana hasta un salario mínimo, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2025, difundidos en el marco del Día Internacional de la Mujer.

La información corresponde al tercer trimestre de 2025 y forma parte de las estadísticas publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía sobre la situación económica y laboral de las mujeres en el país.

De acuerdo con el organismo, la población de 15 años y más en México alcanzó 103.1 millones de personas, de las cuales 53.1% son mujeres y 46.9% hombres.

Participación laboral de mujeres en México se mantiene por debajo de la de los hombres

Según el Inegi, la participación laboral de las mujeres en México se ubicó en 45.7%, mientras que la de los hombres alcanzó 75.1%, lo que representa una brecha de 29.4 puntos porcentuales.

El informe también indica que la tasa de ocupación fue similar entre ambos grupos:

97.0% de las mujeres económicamente activas estaban ocupadas

97.2% de los hombres contaban con empleo

En consecuencia, las tasas de desocupación se ubicaron en:

3.0% entre mujeres

2.8% entre hombres

Estados con mayor participación económica de mujeres en México

El reporte del INEGI también identifica las entidades con mayor participación económica femenina.

Las tres entidades con las tasas más altas fueron:

Colima , con 56.6%

, con Baja California Sur , con 55.8%

, con Ciudad de México, con 54.8%

En contraste, las entidades con menor participación económica de mujeres fueron:

Chiapas , con 32.5%

, con Veracruz , con 36.3%

, con Zacatecas, con 40.7%

Mujeres con empleo enfrentan menores ingresos que los hombres

El informe del INEGI también analiza el nivel de ingresos por trabajo entre mujeres y hombres.

Entre las mujeres ocupadas:

46.7% percibía hasta un salario mínimo

25.6% ganaba entre uno y dos salarios mínimos

5.6% no recibía ingresos

En comparación, entre los hombres ocupados:

34.0% ganaba hasta un salario mínimo

33.6% percibía entre uno y dos salarios mínimos

4.8% no recibía ingresos

Más de la mitad de mujeres ocupadas trabaja en la informalidad

El INEGI reportó que 24.3 millones de mujeres ocupadas participan en el mercado laboral en México.

De ese total, 55.9% se encontraba en ocupación informal, es decir, en actividades económicas que operan sin registro formal o fuera de esquemas institucionales.

En cuanto a la posición en la ocupación, el informe señala que:

9.4% de las mujeres trabajaba sin recibir remuneración

3.5% se desempeñaba como empleadora

Entre los hombres, estas proporciones fueron:

4.5% en trabajo no remunerado

6.7% como empleadores

Brecha laboral también es mayor entre mujeres

El reporte del INEGI también analiza la brecha laboral, indicador que mide la proporción de personas que requieren incorporarse al mercado laboral o mejorar su situación de empleo.

Durante el tercer trimestre de 2025, la brecha laboral se ubicó en:

20.8% entre mujeres

14.3% entre hombres

Dentro de ese indicador, el porcentaje de personas disponibles para trabajar fue:

12.1% en mujeres

4.8% en hombres

El organismo indicó que estos datos permiten analizar las condiciones de participación económica de las mujeres en México.

