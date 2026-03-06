Frases poderosas para carteles del 8M y la historia detrás de ellas: “La que quiera romper, que rompa y la que no, que no nos estorbe”

GENERANDO AUDIO...

Madre de María de Jesús Jaimes, víctima de feminicidio.

El Día Internacional de la Mujer, cada 8 de marzo, miles de mujeres salen a las calles para exigir igualdad y denunciar la violencia de género. En estas marchas, los carteles y pancartas con frases de lucha se convierten en una poderosa forma de protesta, ya que estos mensajes que condensan décadas de lucha, resistencia y sororidad, según rescató Amnistía Internacional.

“Los carteles feministas son más que simples pancartas; son declaraciones de fuerza”, destacó Amnistia.

Los carteles del 8M no son simples consignas, son mensajes que articulan memoria y denuncia contra la violencia en un país donde 10 mujeres son asesinadas al día, de acuerdo con ONU Mujeres. Por ello, en Unotv.com, recogemos algunas frases de activistas, artistas y escritoras que se pueden ocupar para la marcha del 8M de este domingo, así como la historia detrás de cada una de ellas.

Frases para tu cartel o pancarta del 8M

“La que quiera romper, que rompa y la que no, que no nos estorbe!”, Elideth Yesenia Zamudio

Es el grito de protesta de Elideth Yesenia Zamudio Solórzano, madre de María de Jesús Jaime Zamudio, víctima de feminicidio en enero de 2016. La joven de 19 años estudiaba en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA) Ticomán del IPN.

“Tengo todo el derecho a quemar y a romper. No le voy a pedir permiso a nadie, porque yo estoy rompiendo por mi hija. Y la que quiera romper que rompa, y la que quiera quemar que queme, y la que no, que no nos estorbe”, fue el grito desgarrador de Elideth en una marcha en 2020.

De acuerdo con la averiguación de la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, la muerte de Marichuy fue catalogada como suicidio, pero tras irregularidades encontradas en la investigación, el caso se reclasificó.

La joven fue lanzada desde el quinto piso de un departamento, presuntamente por un profesor del IPN y otro estudiante, según denuncias de la familia.

El 24 de enero de 2022, el IPN ofreció una disculpa pública a la familia de Marichuy tras no dar un seguimiento puntual al caso y revictimizar a María de Jesús Jaime Zamudio, así como a su familia.

“Ni una muerta más”, Susana Chávez Castillo

“Ni una muerta más”, es una frase de la poeta, psicóloga y activista mexicana Susana Chávez Castillo (1974-2011).

La frase surgió en Ciudad Juárez, México, como una consigna de protesta contra la ola de feminicidios que azotaba la región desde los años 90.

Susana Chávez fue asesinada en enero de 2011 en Ciudad Juárez, a los 36 años. Su muerte convirtió su consigna en un símbolo internacional de la lucha contra el feminicidio.

En los casos de Ciudad Juárez, 449 de las víctimas (50.6% del total de feminicidios durante 1993-2010) fallecieron por arma de fuego, 140 fueron encontradas estranguladas; algunas más presentaron evidencia de haber sido acuchilladas (122), golpeadas (80), violadas (68), sepultadas (38), atadas (34). La lista continúa.

“El violador eres tú”, colectivo Lastesis

Esta frase forma parte de “Un violador en tu camino“, una performance feminista creada por el colectivo chileno Lastesis en 2019.

La letra denuncia la violencia sexual y la impunidad, señalando a los jueces, el estado y la policía. El himno se viralizó mundialmente contra la violencia machista.

“Mi silencio no me protegió. Tu silencio no te protegerá”, Audre Lorde

En 1977, a Audre Lorde le diagnosticaron un tumor de mama. Durante las tres semanas de angustia entre la biopsia y la cirugía, Lorde se dio cuenta de que si moría en ese momento, lo que más lamentaría no serían sus errores, sino sus silencios.

“Iba a morir, tarde o temprano, tanto si había hablado como si no. Mi silencio no me había protegido. Tu silencio no te protegerá”, dijo durante un discurso el 28 de diciembre de 1977, en Chicago.

“Me levanto, me levanto, me levanto”, Maya Angelou

“Me levanto, me levanto, me levanto”, es el verso final del poema “Y aún así me levanto”, de Maya Angelou. El texto fue escrito en 1978, y celebra la resiliencia de la mujer negra frente a la opresión histórica, el racismo y el sexismo.

Tú puedes escribirme en la historia

con tus amargas, torcidas mentiras,

puedes aventarme al fango

y aún así, como el polvo… me levanto.

Maya Angelou nació en San Luis, Misuri el 4 de abril de 1928. Después del divorcio de sus padres, Angelou se fue a vivir con su abuela paterna a Stamps, Arkansas. Tras regresar al cuidado de su madre a los siete años, fue violada por el novio de esta.

En 1969, Angelou publicó “Sé por qué canta el pájaro enjaulado” , una autobiografía de sus primeros años de vida.

La escritora luchó activamente por los derechos civiles y fue una defensora de las mujeres y las personas negras.

“No hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente“, Virginia Woolf

La cita completa deVirginia Woolf es: “Cierra con llave tus bibliotecas, si quieres; pero no hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente”.

La declaración nació de una experiencia de exclusión. En octubre de 1928, Virginia Woolf fue invitada a dar una serie de conferencias en las universidades de Cambridge.

Mientras caminaba por el campus de “Oxbridge” (un término ficticio que usó para mezclar Oxford y Cambridge), intentó entrar en la biblioteca, pero se le impidió porque las mujeres no tenían permitido la entrada a menos que fueran acompañadas por un hombre.

“Odio a los hombres que temen a la fuerza de las mujeres”, Anaïs Nin

La frase aparece en los famosos “Diarios” de Anaïs Nin. La cita completa suele traducirse así:

“Odio a los hombres que temen a la fuerza de las mujeres. He visto ese miedo en sus ojos. Quieren aplastar esa fuerza, o quieren que sea pequeña para poder controlarla”.

“Cuando trataron de callarme, grité”, Teresa Wilms Montt

Teresa Wilms Montt (1893-1921), quien tomó su propia vida, a los 28 años de edad, el 24 de diciembre de 1921 en París.

Soy Teresa Wilms Montt y aunque nací cien años antes que tú, mi vida no fue tan distinta a la tuya. Yo también tuve el privilegio de ser mujer. Es difícil ser mujer en este mundo. Tú lo sabes mejor que nadie. Viví intensamente cada respiro y cada instante de mi vida. Destilé mujer. Trataron de reprimirme, pero no pudieron conmigo. Cuando me dieron la espalda, yo di la cara. Cuando me dejaron sola, di compañía. Cuando quisieron matarme, di vida. Cuando quisieron encerrarme, busqué libertad. Cuando me amaban sin amor, yo di más amor. Cuando trataron de callarme, grité. Cuando me golpearon, contesté. Fui crucificada, muerta y sepultada, por mi familia y la sociedad. El poder detrás de los carteles del 8M

Detrás de cada una de estas frases que se usan para carteles del 8M hay historias de lucha, dolor y resistencia. Algunas nacieron del activismo, otras de la literatura o de la resistencia, pero todas reflejan la lucha de millones de mujeres contra la violencia, la desigualdad y el silencio.

Con el paso del tiempo, sus palabras han trascendido a las calles, donde cada Día Internacional de la Mujer vuelven a cobrar fuerza en las voces de nuevas generaciones.



