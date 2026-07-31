Operativo en Tláhuac: caen presuntos responsables de narcomenudeo, extorsión e invasión de predios

GENERANDO AUDIO...

Detenidos en Tláhuac. Foto: SSC-CDMX

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a Mario Alberto “N” y José Israel “N”, presuntos integrantes de una célula delictiva dedicada al narcomenudeo, la extorsión, la invasión y el despojo de predios en la alcaldía Tláhuac.

La captura se realizó como resultado de trabajos de investigación e inteligencia enfocados en el combate a grupos generadores de violencia. Durante el operativo, los agentes ejecutaron tres órdenes de cateo en distintos inmuebles de la demarcación.

#Importante | Resultado de trabajos de investigación e inteligencia, en seguimiento a las acciones de combate y desarticulación de grupos delictivos generadores de violencia, en @TlahuacRenace, compañeros de @SSC_CDMX ejecutaron tres órdenes de cateo y detuvieron a Mario Alberto… pic.twitter.com/YTZKThEMWt — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) July 31, 2026

Aseguran droga y un arma de fuego

Como parte de las diligencias, las autoridades aseguraron más de 300 dosis de presunta droga, cuatro kilogramos de aparente narcótico y un arma de fuego corta, los cuales quedaron a disposición del Ministerio Público para integrar la carpeta de investigación.

De acuerdo con la SSC, los dos detenidos presuntamente formaban parte de una organización criminal que operaba en Tláhuac y que, además de la venta de drogas, estaría relacionada con actividades de extorsión y la invasión ilegal de inmuebles en la alcaldía.

Operativo coordinado

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, informó que la acción fue posible gracias a los trabajos de inteligencia y a la coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

El funcionario agradeció el apoyo de las dependencias participantes y aseguró que este tipo de operativos forman parte de la estrategia para desarticular grupos delictivos y reducir los índices de violencia en la capital del país.

Continúan las investigaciones

Las autoridades señalaron que las investigaciones continuarán para determinar si existen más personas relacionadas con esta célula criminal y esclarecer su posible participación en otros delitos cometidos en la alcaldía Tláhuac.

Los dos detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica en las próximas horas.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento