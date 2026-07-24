Ley Seca en CDMX: conoce la alcaldía y colonias donde aplicará del 24 al 27 de julio

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Ley seca en la CDMX. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El Gobierno de la Ciudad de México informó que del 24 al 17 de julio se aplicará ley seca en la alcaldía Magdalena Contreras debido a las celebraciones de Santa María Magdalena Atlitic que se realizarán este fin de semana en dicha demarcación.

Ley seca este fin de seman en la Magdalena Contreras

Ayer jueves se publicó en la Gaceta Oficial de la CDMX el decretó que establece la prohibición de venta de alcohol en la alcaldía Magdalena Contreras durante los días 24, 25, 26 y 27 de julio, esto con motivo de la festividad Santa María Magdalena Atlitic. La medida se aplicará en un horario de 19:00 a 23:59 horas de cada día señalado.

La ley seca abarca las siguientes colonias: La Magdalena, Barranca Seca, Pueblo Nuevo Bajo, Pueblo Nuevo Alto, El Rosal, La Carbonera, Potrerillo y San Nicolás Totolapan.

Negocios donde aplica la ley seca

Vinaterías

Tiendas de abarrotes

Supermercados con licencia para venta de vinos y licores

Tiendas de autoservicio

Tiendas departamentales

También aplica en negocios que se instalen temporalmente y en cualquier otro similar en los que se expendan bebidas alcohólicas de cualquier graduación, incluyendo el servicio a domicilio o a través de plataformas digitales en el que se comercialicen u obsequien bebidas alcohólicas para el consumo humano.

¿Cuáles son las sanciones por infringir la ley seca?

La gaceta menciona que cualquiera persona que no respete la ley seca será remitida al Juzgado Cívico correspondiente para la imposición de sanciones con base a lo establecido en:

Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México

Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México

Ley del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México

Reglamento de Verificación Administrativa de la Ciudad de México

Las medidas pueden incluir multas, suspensión de actividades, clausuras y otras sanciones administrativas determinadas por la autoridad competente.

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