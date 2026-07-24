¿Buscas casa en CDMX? Lanzan 296 viviendas: precios, ubicaciones y qué incluyen

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Hay 296 viviendas en seis alcaldías. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

Las personas interesadas en adquirir una vivienda en la Ciudad de México (CDMX) ya pueden consultar la nueva oferta publicada por Servicios Metropolitanos (SERVIMET), que incluye 296 departamentos en venta y preventa dentro de distintos desarrollos habitacionales.

La llamada Cuarta Edición del Catálogo de Vivienda Norma 26, correspondiente a julio de 2026, reúne opciones habitacionales ubicadas en zonas con acceso a transporte público, escuelas, servicios médicos y espacios recreativos.

El objetivo del catálogo es facilitar el acceso a viviendas dentro de la capital y ofrecer alternativas para que las familias puedan permanecer cerca de sus centros de trabajo, redes comunitarias y actividades cotidianas.

Precios de las viviendas en CDMX: costo máximo y protección para compradores

Las viviendas incluidas en el catálogo de SERVIMET cuentan con un precio máximo establecido conforme a la Norma 26, por lo que ningún inmueble puede superar los 2 millones 31 mil 105 pesos con 34 centavos, equivalente a 17 mil 314 UMA.

La regulación establece que los compradores no deben enfrentar cobros adicionales obligatorios ni condiciones para adquirir un departamento.

Entre las medidas de protección se encuentra la prohibición de obligar a las personas a comprar elementos adicionales como:

Roof gardens

Terrazas

Cajones de estacionamiento

Acabados especiales

Además, no se permiten incrementos injustificados en el precio final de la vivienda.

Ubicaciones de las 296 viviendas disponibles en CDMX

La oferta habitacional contempla nueve desarrollos distribuidos en seis alcaldías de la CDMX:

Azcapotzalco

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Miguel Hidalgo

Tláhuac

Venustiano Carranza

De acuerdo con SERVIMET, los proyectos fueron seleccionados por contar con conectividad urbana y cercanía con servicios esenciales para la población.

La ubicación de estos desarrollos busca ofrecer opciones dentro de la ciudad y reducir la necesidad de que las familias tengan que trasladarse a zonas alejadas de la capital para encontrar una vivienda.

¿Qué incluyen las viviendas del catálogo Norma 26?

Los departamentos disponibles dentro de esta oferta habitacional cuentan con características establecidas por la normativa.

Los inmuebles incluyen:

Una o dos recámaras

Baño

Áreas comunes

Tecnologías para ahorro de agua

Sistemas para reducir consumo de energía

Además, al tratarse de vivienda regulada bajo la Norma 26, los desarrollos deben cumplir con condiciones específicas para mantener costos accesibles y favorecer el acceso a una vivienda digna.

¿Cómo comprar una vivienda de SERVIMET en CDMX?

Aunque SERVIMET publica y regula el catálogo de viviendas, la dependencia aclaró que no realiza la venta directa de los departamentos.

El proceso de compra se lleva a cabo mediante las empresas inmobiliarias responsables de cada desarrollo habitacional en la CDMX.

Las personas interesadas deben consultar el catálogo público, identificar la vivienda de su preferencia y contactar directamente a la empresa desarrolladora cuyos datos aparecen en la publicación.

SERVIMET funciona como un organismo encargado de supervisar que la oferta cumpla con los lineamientos establecidos, incluyendo el precio máximo y las condiciones de venta.

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