Instituto de Educación Media Superior rompe el silencio sobre caso del maestro que se suicidó tras señalamientos por abuso

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Plantel del IEMS en la CDMX. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El Instituto de Educación Media Superior (IEMS) se manifestó respecto al caso del maestro que se suicidó luego de que una alumna lo denunciara por abuso sexual. La institución académica hizo un llamado a respetar los derechos humanos de todas las personas involucradas.

IEMS emite comunicado sobre el maestro que se suicidó por denuncia de abuso sexual

A través de un comunicado el IEMS mencionó que en los últimos días ha circulado desinformación en torno a la muerte del profesor, además de que se han difundido datos personales de los involucrados, lo cuál ha provocado revictimización de las personas afectadas.

Por esta razón se pide no difundir desinformación, datos personales o actos que promuevan el “escarnio, la revictimización y discursos de odio en agravio de cualquier persona”.

También aseguró que en la institución se garantiza el respeto al derecho a la presunción de inocencia y al debido proceso, tanto para la persona acusada como para el denunciante. También se ofrecen servicios de médicos y psicológicos en caso de ser necesarios.

El comunicado no menciona datos específicos del caso, como la situación jurídica, o si hay una investigación en curso para aclarar lo sucedido.

¿Qué pasó con el maestro del IEMS, acusado de abuso sexual, que se suicidó

En días recientes se viralizó el video de Alberto Israel Jasso Cruz, maestro del IEMS, quien se suicidó luego de la denuncia de una alumna por presunto abuso sexual. El profesor se victimizó asegurando que los hombres en su situación se enfrentan a un “proceso desigual” y no se respeta la presunción de inocencia.

“La decisión que tomo no es porque sea culpable, sino todo lo contrario. Quiero que se entienda como un acto de rebeldía, como un sacrificio para que mejoren el sistema de justicia y se respete la presunción de inocencia”.

El caso ha dividido opiniones en redes sociales, entre personas que apoyan su versión y lo consideran un“mártir del sistema judicial”; mientras que otros creen que es culpable y prefirió suicidarse antes que enfrentar a la justicia.

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