Jubilados y pensionados encabezan las movilizaciones en CDMX este 24 de julio

| 06:59 | Eduardo Ramírez Mendoza | UnoTV
Movilizaciones en CDMX este 24 fe julio. Foto: Cuartoscuro.

Este viernes 24 de julio de 2026 están previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizarán Jubilados y Pensionados de la capital del país.

Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

En total, están previstas:

  • 1 marcha
  • 6 concentraciones
  • 4 rodadas ciclistas
  • 15eventos de esparcimiento

A continuación, aquí en UnoTV.com te presentamos el desglose de las movilizaciones más relevantes para que tomes precauciones.

Marcha programada

Jubilados y Pensionados de la Ciudad de México

  • Hora: 10:00 horas.
  • Punto de partida: Estación Xola de la Línea 2 del Metro, Calzada de Tlalpan y Toledo, colonia Álamos, alcaldía Benito Juárez.
  • Destino: Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya, ubicada en Castilla No. 186, colonia Álamos.
  • Demanda:
    • Pago retroactivo de prestaciones.
    • Integración de prestaciones.
    • Cumplimiento del 5% de vivienda.
  • Aforo estimado: 60 personas.

Posibles afectaciones:

  • Calzada de Tlalpan.
  • Eje Central Lázaro Cárdenas.
  • Castilla.
  • Calles de la colonia Álamos.

Concentraciones previstas

Colectivo “Lleca Escuchando la Calle”

  • Hora: 10:00 horas.
  • Lugar: Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, Tlaxcoaque No. 8, Centro, Cuauhtémoc.
  • Exigen:
    • Aprobación de una Ley Integral Trans.
    • Garantías de acceso a salud, vivienda, educación y trabajo.
    • Medidas de reparación frente a la explotación.
  • Actividades:
    • 10:00 horas: conferencia de prensa.
    • 11:00 horas: reunión con autoridades de la Secretaría de Gobernación y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
  • Aforo estimado: 60 personas.

Plataforma 4:20

  • Hora: 12:00 horas.
  • Lugar: Monumento a la Madre, alcaldía Cuauhtémoc.
  • Actividad:
    • Recolección de firmas.
    • Difusión sobre derechos cannábicos.
    • Talleres de reducción de riesgos y daños.
    • Charlas sobre derechos humanos y legislación.
  • Aforo estimado: 30 personas.

Familiares y amigos de víctima de hechos de tránsito

  • Hora: 14:00 horas.
  • Lugar: Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales, colonia San Rafael.
  • Motivo:
    • Acompañamiento a una audiencia relacionada con un percance automovilístico ocurrido en Avenida Revolución.
  • Aforo estimado: 25 personas.

Eco del Caos

  • Hora: 15:00 horas.
  • Lugar: Restaurante Bar “La Reforma de Bucareli”, Bucareli No. 26, Centro.
  • Motivo:
    • Protesta por el presunto desalojo del establecimiento.
  • Aforo estimado: 50 personas.

Movimiento de Regeneración Sindical

  • Horario: Durante el día.
  • Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Avenida México Coyoacán No. 259, colonia General Anaya, Benito Juárez.
  • Actividad:
    • Instalación de mesas para recabar firmas dentro de la Caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”.
  • Aforo estimado: 30 personas.

Colectiva “Mercaditas Autónomas Momoxcas”

  • Horario: Durante el día.
  • Lugar: Plaza San Antonio Tecómitl, Milpa Alta.
  • Actividad:
    • Mercadita feminista para visibilizar problemáticas que afectan a las mujeres e impulsar el desarrollo económico comunitario.
  • Aforo estimado: 50 personas.

Rodadas ciclistas

También se tienen previstas diversas rodadas recreativas:

  • FreeBikesNVA
    • 06:10 horas.
    • Salida: Parque Revolución, Azcapotzalco.
  • Chirimixquic’s Bike
    • 18:15 horas.
    • De Tecómitl hacia Santa Ana Tlacotenco, Milpa Alta.
  • Introvertidos Bikes
    • 20:00 horas.
    • Salida: Explanada del Estadio Banorte, Coyoacán.
    • Destino: Fuentes Brotantes, Tlalpan.
  • Sin Líder “5° Aniversario”
    • 21:00 horas.
    • Salida: Walmart Miramontes, Coyoacán.
    • Destino: Chinampas de Xochimilco.

Estas actividades podrían generar cierres momentáneos en vialidades por donde transiten los contingentes.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos:

La mañanera de Claudia Sheinbaum, 24 de julio de 2026

Nacional

La mañanera de Claudia Sheinbaum, 24 de julio de 2026

A las nueve en Uno: toda la información y más | Viernes 24 de julio de 2026

Nacional

A las nueve en Uno: toda la información y más | Viernes 24 de julio de 2026

Tipo de cambio hoy 24 de julio: dólar cotiza en 17.51 pesos

Dólar hoy

Tipo de cambio hoy 24 de julio: dólar cotiza en 17.51 pesos

Ciclón Bertha, monzón mexicano y onda tropical 20 provocarán lluvias en 31 estados este viernes

Clima

Ciclón Bertha, monzón mexicano y onda tropical 20 provocarán lluvias en 31 estados este viernes

Etiquetas: , ,