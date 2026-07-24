Jubilados y pensionados encabezan las movilizaciones en CDMX este 24 de julio

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Movilizaciones en CDMX este 24 fe julio. Foto: Cuartoscuro.

Este viernes 24 de julio de 2026 están previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizarán Jubilados y Pensionados de la capital del país.

Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este viernes 24 de julio, en la #CiudadDeMéxico.



🚔🔎 Ingresa a: https://t.co/ZZGpbMt4VQ pic.twitter.com/8o4lE4azCD — SSC CDMX (@SSC_CDMX) July 24, 2026

En total, están previstas:

1 marcha

6 concentraciones

4 rodadas ciclistas

15eventos de esparcimiento

A continuación, aquí en UnoTV.com te presentamos el desglose de las movilizaciones más relevantes para que tomes precauciones.

Marcha programada

Jubilados y Pensionados de la Ciudad de México

Hora: 10:00 horas.

10:00 horas. Punto de partida: Estación Xola de la Línea 2 del Metro, Calzada de Tlalpan y Toledo, colonia Álamos, alcaldía Benito Juárez.

Estación Xola de la Línea 2 del Metro, Calzada de Tlalpan y Toledo, colonia Álamos, alcaldía Benito Juárez. Destino: Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya, ubicada en Castilla No. 186, colonia Álamos.

Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya, ubicada en Castilla No. 186, colonia Álamos. Demanda: Pago retroactivo de prestaciones. Integración de prestaciones. Cumplimiento del 5% de vivienda.

Aforo estimado: 60 personas.

Posibles afectaciones:

Calzada de Tlalpan.

Eje Central Lázaro Cárdenas.

Castilla.

Calles de la colonia Álamos.

Concentraciones previstas

Colectivo “Lleca Escuchando la Calle”

Hora: 10:00 horas.

10:00 horas. Lugar: Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, Tlaxcoaque No. 8, Centro, Cuauhtémoc.

Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, Tlaxcoaque No. 8, Centro, Cuauhtémoc. Exigen: Aprobación de una Ley Integral Trans. Garantías de acceso a salud, vivienda, educación y trabajo. Medidas de reparación frente a la explotación.

Actividades: 10:00 horas: conferencia de prensa. 11:00 horas: reunión con autoridades de la Secretaría de Gobernación y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Aforo estimado: 60 personas.

Plataforma 4:20

Hora: 12:00 horas.

12:00 horas. Lugar: Monumento a la Madre, alcaldía Cuauhtémoc.

Monumento a la Madre, alcaldía Cuauhtémoc. Actividad: Recolección de firmas. Difusión sobre derechos cannábicos. Talleres de reducción de riesgos y daños. Charlas sobre derechos humanos y legislación.

Aforo estimado: 30 personas.

Familiares y amigos de víctima de hechos de tránsito

Hora: 14:00 horas.

14:00 horas. Lugar: Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales, colonia San Rafael.

Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales, colonia San Rafael. Motivo: Acompañamiento a una audiencia relacionada con un percance automovilístico ocurrido en Avenida Revolución.

Aforo estimado: 25 personas.

Eco del Caos

Hora: 15:00 horas.

15:00 horas. Lugar: Restaurante Bar “La Reforma de Bucareli”, Bucareli No. 26, Centro.

Restaurante Bar “La Reforma de Bucareli”, Bucareli No. 26, Centro. Motivo: Protesta por el presunto desalojo del establecimiento.

Aforo estimado: 50 personas.

Movimiento de Regeneración Sindical

Horario: Durante el día.

Durante el día. Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Avenida México Coyoacán No. 259, colonia General Anaya, Benito Juárez.

Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Avenida México Coyoacán No. 259, colonia General Anaya, Benito Juárez. Actividad: Instalación de mesas para recabar firmas dentro de la Caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”.

Aforo estimado: 30 personas.

Colectiva “Mercaditas Autónomas Momoxcas”

Horario: Durante el día.

Durante el día. Lugar: Plaza San Antonio Tecómitl, Milpa Alta.

Plaza San Antonio Tecómitl, Milpa Alta. Actividad: Mercadita feminista para visibilizar problemáticas que afectan a las mujeres e impulsar el desarrollo económico comunitario.

Aforo estimado: 50 personas.

Rodadas ciclistas

También se tienen previstas diversas rodadas recreativas:

FreeBikesNVA 06:10 horas. Salida: Parque Revolución, Azcapotzalco.

Chirimixquic’s Bike 18:15 horas. De Tecómitl hacia Santa Ana Tlacotenco, Milpa Alta.

Introvertidos Bikes 20:00 horas. Salida: Explanada del Estadio Banorte, Coyoacán. Destino: Fuentes Brotantes, Tlalpan.

Sin Líder “5° Aniversario” 21:00 horas. Salida: Walmart Miramontes, Coyoacán. Destino: Chinampas de Xochimilco.



Estas actividades podrían generar cierres momentáneos en vialidades por donde transiten los contingentes.

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