¿Vives en Xochimilco? Habrá ley seca durante agosto por fiestas patronales

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Prohibirán venta de alcohol en la alcaldía. Foto: Cuartoscuro

En la alcaldía Xochimilco se aplicará la ley seca durante casi todo agosto debido a diversas fiestas patronales que se estarán realizando a lo largo de este mes. La noticia fue confirmada el pasado 27 de julio, mediante una publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Anuncian ley seca en Xochimilco durante agosto próximo

A partir de las 00:00 horas del jueves 6 de agosto, en algunas colonias de Xochimilco se prohibirá la venta de alcohol en vinaterías, tiendas de abarrotes, supermercados con licencia para venta de vinos y licores, tiendas de autoservicio, tiendas departamentales y otros establecimientos. La medida se mantendrá hasta las 23:59 horas del martes 25 de agosto.

La medida no aplica para establecimientos que se dediquen a la venta de alimentos y tengan los permisos necesarios para ofrecer bebidas alcohólicas, siempre y cuando respeten los horarios que marca su permiso.

Localidades donde se aplicará la ley seca

La ley seca se aplicará en las siguientes localidades de la alcaldía Xochimilco debido a las fiestas patronales que se celebrarán en la demarcación

Pueblo Santa Cruz Acalpixca

Barrio Caltongo

Pueblo de San Lorenzo Atemoaya

Barrio San Lorenzo

Barrio La Asunción

Pueblo de San luis Tlaxialtemalco

¿Cuáles son las sanciones por infringir la ley seca?

La gaceta menciona que cualquiera persona que no respete la ley seca será sancionada de conformidad a lo establecido en

Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México

Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México

Ley del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México

Reglamento de Verificación Administrativa de la Ciudad de México

Las medidas pueden incluir multas, suspensión de actividades, clausuras y otras sanciones administrativas determinadas por la autoridad competente.

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