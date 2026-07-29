Protestas, rodadas y eventos masivos: así estará la CDMX este 29 de julio

| 06:57 | Bryan Rivera González | UnoTV
Protestas, rodadas y eventos masivos: así estará la CDMX este 29 de julio
Las actividades se concentrarán en la alcaldía Cuauhtémoc. Foto: Cuartoscuro.

Este miércoles 29 de julio se registrarán 32 protestas y actividades en distintas partes de la Ciudad de México (CDMX), principalmente de jubilados y trabajadores.

Habrá 11 concentraciones; dos citas agendas; cuatro rodadas ciclistas y 15 eventos de esparcimiento, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Para este 29 de julio, destacan protestas de jubilados, trabajadores y colectivos diversos en CDMX, así como actividades religiosas y culturales con gran afluencia. 

Protestas y actividades en CDMX este 29 de julio

Alianza Nacional de Jubilados

  • Hora: 09:00 horas.
  • Lugar: Torre Ejecutiva de Pemex (Puerta 21), alcaldía Miguel Hidalgo.
  • Motivo: Exigen revisar y corregir el segundo transitorio de la reforma al artículo 127 constitucional, al considerar que afecta derechos adquiridos y el monto de sus jubilaciones; además, demandan servicio médico digno y certeza jurídica.
  • Aforo: 80 personas.

Colectiva “Vida para Todas”

  • Hora: 10:30 horas.
  • Lugar: Salas de Juzgados del Reclusorio Femenil de Santa Martha Acatitla, alcaldía Iztapalapa.
  • Motivo: Acompañarán a familiares de una víctima de desaparición forzada y feminicidio para exigir una sentencia ejemplar y la pena máxima contra los responsables.
  • Aforo: 30 personas.

Cuerpos en Resistencia

  • Hora: 12:00 horas.
  • Lugar: Centro Comercial Santa Fe, alcaldía Cuajimalpa.
  • Motivo: Realizarán un performance a favor de la reducción de la jornada laboral a 40 horas en México.
  • Aforo: 25 personas.

Plataforma 4:20

  • Hora: 12:00 horas.
  • Lugar: Monumento a la Madre, alcaldía Cuauhtémoc.
  • Motivo: Jornada itinerante de recolección de firmas, difusión de derechos cannábicos y talleres de reducción de riesgos.
  • Aforo: 30 personas.

Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica

  • Hora: 14:30 horas.
  • Lugar: Sede del Sindicato Mexicano de Electricistas, alcaldía Cuauhtémoc.
  • Motivo: Conversatorio sobre el contexto internacional y nacional del sector energético, la transición hacia energías limpias, el nearshoring y la modernización de la infraestructura eléctrica.
  • Aforo: 120 personas.

Asamblea Ciudadana del Pueblo de Xoco

  • Hora: 16:00 horas.
  • Lugar: Av. México Coyoacán y Palomar, alcaldía Benito Juárez.
  • Motivo: Mitin contra los megaproyectos inmobiliarios, la gentrificación y el desabasto de agua en la zona.
  • Aforo: 70 personas.

General de Trabajadores de la Ciudad de México

  • Hora: 16:00 horas.
  • Lugar: Secretaría de la Contraloría General, alcaldía Cuauhtémoc.
  • Motivo: Exigen basificación, renivelación salarial, prestaciones universales y se pronuncian contra la privatización del sector público.
  • Aforo: 100 personas.

Vecinos de la colonia Cove

  • Hora: 17:00 horas.
  • Lugar: CETRAM Observatorio, alcaldía Álvaro Obregón.
  • Motivo: Exigen atención a afectaciones de movilidad, servicios y daños derivados de la construcción de la Línea 12 del Metro.
  • Aforo: 15 personas.

Frente Popular de la Montaña de Guerrero

  • Hora: Durante el día.
  • Lugar: Oficinas centrales de la Secretaría de Bienestar, alcaldía Cuauhtémoc.
  • Motivo: Solicitan aclarar el presunto desvío de recursos del Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social de los Pueblos Indígenas y Afroamericanos.
  • Aforo: 30 personas.

Movimiento de Regeneración Sindical

  • Hora: Durante el día.
  • Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, alcaldía Benito Juárez.
  • Motivo: Instalarán mesas para recabar firmas contra el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas.
  • Aforo: 30 personas.

Vecinas y Vecinos del Multifamiliar Tlalpan

  • Hora: 20:00 horas.
  • Lugar: Foro Cultural “El Caracol”, Unidad Habitacional Tlalpan-Coyoacán.
  • Motivo: Denuncian problemas de seguridad y falta de atención de autoridades; no descartan bloquear vialidades.
  • Aforo: 90 personas.

Citas programadas para hoy

Alianza por un Futuro Mejor, Jubilados y Pensionados de la Ciudad de México

  • Hora: 10:30 horas.
  • Lugar: Secretaría de Gobierno.
  • Motivo: Exigen el pago retroactivo de prestaciones y del 5% de vivienda.
  • Aforo: 35 personas.

Colectivo “Lleca Escuchando la Calle”

  • Hora: 17:00 horas.
  • Lugar: Secretaría de Gobierno.
  • Motivo: Solicitan ser incorporadas al programa dirigido a trabajadoras sexuales de Tlalpan, afectadas por las obras de la ciclovía.
  • Aforo: 15 personas.

Rodadas ciclistas para hoy

  • People for Bikes – Roma – 06:00 y 06:15 horas, con destinos al Parque Nacional Valle de las Monjas y Bosque de Chapultepec-Parque Aztlán.
  • Libertad en Bici – 20:15 horas, rumbo a La Herradura, Huixquilucan.
  • Roma Cycling – 20:30 horas, rumbo a La Troje, San Antonio Tecómitl.
  • Azcapobike – 21:00 horas, con destino a Fuente de los Bastones y Hacienda Santa Mónica, Estado de México.

Actividades culturales con mayor afluencia

  • México Aquí “El Lugar Donde Todo México Converge” – Monumento a la Madre, desde las 10:00 horas. (Aforo: 5 mil personas).
  • Expo Joya Julio 2026 – Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones (WTC), desde las 11:00 horas. (Aforo: 2 mil 500 personas).
  • Mexipan 2026 – Centro Banamex, desde las 11:00 horas. (Aforo: 2 mil 75 personas).

Actividades deportivas

  • Diablos Rojos vs Leones de Yucatán – Estadio Alfredo Harp Helú, a las 19:00 horas. (Aforo: 6 mil personas).
  • Lucha Libre Profesional – Arena México, a las 19:30 horas. (Aforo: 4 mil personas).

Encuentros religiosos

  • Fiesta Patronal de Luces y Música del Pueblo Originario de Santiago Zapotitlán – Pueblo de Santiago Zapotitlán, durante el día. (Aforo: 35 mil personas).
  • Fiesta Patronal Santa Martha – Pueblo de Santa Martha Acatitla, a las 20:00 horas. (Aforo: 2 mil personas).
  • Festividades del Señor de la Misericordia – Rectoría de Santa Úrsula, en diversos horarios. (Aforo: 2 mil personas).

Toma rutas alternas y anticipa tus traslados para evitar tráfico en CDMX por las protestas y actividades de este 29 de julio.

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