Protestas, rodadas y eventos masivos: así estará la CDMX este 29 de julio
Este miércoles 29 de julio se registrarán 32 protestas y actividades en distintas partes de la Ciudad de México (CDMX), principalmente de jubilados y trabajadores.
Habrá 11 concentraciones; dos citas agendas; cuatro rodadas ciclistas y 15 eventos de esparcimiento, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
Para este 29 de julio, destacan protestas de jubilados, trabajadores y colectivos diversos en CDMX, así como actividades religiosas y culturales con gran afluencia.
Protestas y actividades en CDMX este 29 de julio
Alianza Nacional de Jubilados
- Hora: 09:00 horas.
- Lugar: Torre Ejecutiva de Pemex (Puerta 21), alcaldía Miguel Hidalgo.
- Motivo: Exigen revisar y corregir el segundo transitorio de la reforma al artículo 127 constitucional, al considerar que afecta derechos adquiridos y el monto de sus jubilaciones; además, demandan servicio médico digno y certeza jurídica.
- Aforo: 80 personas.
Colectiva “Vida para Todas”
- Hora: 10:30 horas.
- Lugar: Salas de Juzgados del Reclusorio Femenil de Santa Martha Acatitla, alcaldía Iztapalapa.
- Motivo: Acompañarán a familiares de una víctima de desaparición forzada y feminicidio para exigir una sentencia ejemplar y la pena máxima contra los responsables.
- Aforo: 30 personas.
Cuerpos en Resistencia
- Hora: 12:00 horas.
- Lugar: Centro Comercial Santa Fe, alcaldía Cuajimalpa.
- Motivo: Realizarán un performance a favor de la reducción de la jornada laboral a 40 horas en México.
- Aforo: 25 personas.
Plataforma 4:20
- Hora: 12:00 horas.
- Lugar: Monumento a la Madre, alcaldía Cuauhtémoc.
- Motivo: Jornada itinerante de recolección de firmas, difusión de derechos cannábicos y talleres de reducción de riesgos.
- Aforo: 30 personas.
Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica
- Hora: 14:30 horas.
- Lugar: Sede del Sindicato Mexicano de Electricistas, alcaldía Cuauhtémoc.
- Motivo: Conversatorio sobre el contexto internacional y nacional del sector energético, la transición hacia energías limpias, el nearshoring y la modernización de la infraestructura eléctrica.
- Aforo: 120 personas.
Asamblea Ciudadana del Pueblo de Xoco
- Hora: 16:00 horas.
- Lugar: Av. México Coyoacán y Palomar, alcaldía Benito Juárez.
- Motivo: Mitin contra los megaproyectos inmobiliarios, la gentrificación y el desabasto de agua en la zona.
- Aforo: 70 personas.
General de Trabajadores de la Ciudad de México
- Hora: 16:00 horas.
- Lugar: Secretaría de la Contraloría General, alcaldía Cuauhtémoc.
- Motivo: Exigen basificación, renivelación salarial, prestaciones universales y se pronuncian contra la privatización del sector público.
- Aforo: 100 personas.
Vecinos de la colonia Cove
- Hora: 17:00 horas.
- Lugar: CETRAM Observatorio, alcaldía Álvaro Obregón.
- Motivo: Exigen atención a afectaciones de movilidad, servicios y daños derivados de la construcción de la Línea 12 del Metro.
- Aforo: 15 personas.
Frente Popular de la Montaña de Guerrero
- Hora: Durante el día.
- Lugar: Oficinas centrales de la Secretaría de Bienestar, alcaldía Cuauhtémoc.
- Motivo: Solicitan aclarar el presunto desvío de recursos del Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social de los Pueblos Indígenas y Afroamericanos.
- Aforo: 30 personas.
Movimiento de Regeneración Sindical
- Hora: Durante el día.
- Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, alcaldía Benito Juárez.
- Motivo: Instalarán mesas para recabar firmas contra el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas.
- Aforo: 30 personas.
Vecinas y Vecinos del Multifamiliar Tlalpan
- Hora: 20:00 horas.
- Lugar: Foro Cultural “El Caracol”, Unidad Habitacional Tlalpan-Coyoacán.
- Motivo: Denuncian problemas de seguridad y falta de atención de autoridades; no descartan bloquear vialidades.
- Aforo: 90 personas.
Citas programadas para hoy
Alianza por un Futuro Mejor, Jubilados y Pensionados de la Ciudad de México
- Hora: 10:30 horas.
- Lugar: Secretaría de Gobierno.
- Motivo: Exigen el pago retroactivo de prestaciones y del 5% de vivienda.
- Aforo: 35 personas.
Colectivo “Lleca Escuchando la Calle”
- Hora: 17:00 horas.
- Lugar: Secretaría de Gobierno.
- Motivo: Solicitan ser incorporadas al programa dirigido a trabajadoras sexuales de Tlalpan, afectadas por las obras de la ciclovía.
- Aforo: 15 personas.
Rodadas ciclistas para hoy
- People for Bikes – Roma – 06:00 y 06:15 horas, con destinos al Parque Nacional Valle de las Monjas y Bosque de Chapultepec-Parque Aztlán.
- Libertad en Bici – 20:15 horas, rumbo a La Herradura, Huixquilucan.
- Roma Cycling – 20:30 horas, rumbo a La Troje, San Antonio Tecómitl.
- Azcapobike – 21:00 horas, con destino a Fuente de los Bastones y Hacienda Santa Mónica, Estado de México.
Actividades culturales con mayor afluencia
- México Aquí “El Lugar Donde Todo México Converge” – Monumento a la Madre, desde las 10:00 horas. (Aforo: 5 mil personas).
- Expo Joya Julio 2026 – Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones (WTC), desde las 11:00 horas. (Aforo: 2 mil 500 personas).
- Mexipan 2026 – Centro Banamex, desde las 11:00 horas. (Aforo: 2 mil 75 personas).
Actividades deportivas
- Diablos Rojos vs Leones de Yucatán – Estadio Alfredo Harp Helú, a las 19:00 horas. (Aforo: 6 mil personas).
- Lucha Libre Profesional – Arena México, a las 19:30 horas. (Aforo: 4 mil personas).
Encuentros religiosos
- Fiesta Patronal de Luces y Música del Pueblo Originario de Santiago Zapotitlán – Pueblo de Santiago Zapotitlán, durante el día. (Aforo: 35 mil personas).
- Fiesta Patronal Santa Martha – Pueblo de Santa Martha Acatitla, a las 20:00 horas. (Aforo: 2 mil personas).
- Festividades del Señor de la Misericordia – Rectoría de Santa Úrsula, en diversos horarios. (Aforo: 2 mil personas).
Toma rutas alternas y anticipa tus traslados para evitar tráfico en CDMX por las protestas y actividades de este 29 de julio.
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