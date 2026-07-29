Metro CDMX avisará qué tan llenas están las estaciones con cámaras térmicas

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Metro tendrá cámaras térmicas para medir afluencia de gente. Foto: Cuartoscuro

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México (CDMX) pondrá en marcha un nuevo mecanismo para que los usuarios conozcan, antes de ingresar, el nivel de ocupación en algunas de las estaciones con mayor flujo de pasajeros. La estrategia contempla la instalación de cámaras térmicas que permitirán medir la concentración de personas y mostrar esa información en tiempo real a partir de finales de agosto.

¿Cómo funcionarán las cámaras térmicas del Metro CDMX?

El proyecto consiste en la colocación de 800 cámaras térmicas que detectarán la cantidad de personas presentes en las estaciones seleccionadas. Con esos datos se alimentará un “semáforo de calor”, un sistema visual que utilizará distintos colores para indicar el grado de saturación.

La escala irá del verde, que representará una afluencia baja, hasta el morado, color que señalará una alta concentración de usuarios. De esta manera, quienes planeen utilizar el servicio podrán conocer previamente las condiciones de la estación y valorar si continúan con su ruta o buscan una alternativa de transporte.

La información estará disponible tanto en la página oficial del Metro como en su cuenta oficial de X, con actualizaciones en tiempo real para facilitar la planeación de los traslados.

Las estaciones con mayor afluencia serán las primeras en contar con el sistema

De acuerdo con el director general del STC Metro, Adrián Rubalcava, la primera etapa contempla la instalación de las cámaras en al menos 20 estaciones consideradas entre las más concurridas de la red.

La medida dará prioridad a puntos ubicados principalmente en las Líneas 2, 3 y 7, donde diariamente se registra una elevada demanda de pasajeros y, en distintos horarios, se presentan aglomeraciones que afectan la movilidad dentro de las instalaciones.

El objetivo es ofrecer información útil para que los usuarios puedan anticipar las condiciones de acceso y distribuir mejor sus recorridos, especialmente durante las horas de mayor demanda.

El proyecto incluye mil 600 cámaras y una inversión de 80 millones de pesos

Como parte del programa de modernización del sistema, el titular del Metro informó que se destinarán 80 millones de pesos para la instalación de mil 600 cámaras en distintos puntos de la red.

Del total, 800 serán cámaras térmicas, encargadas de medir el nivel de ocupación de las estaciones, mientras que el resto fortalecerá las tareas de monitoreo y vigilancia en las instalaciones.

La implementación del llamado “semáforo de calor” busca proporcionar información preventiva a los pasajeros, reducir la incertidumbre sobre las condiciones de acceso y facilitar la toma de decisiones antes de ingresar al sistema de transporte.

Aunque la primera fase se concentrará en 20 estaciones, el STC Metro no ha descartado ampliar el alcance del programa conforme avance la instalación del nuevo equipo y se evalúen sus resultados. La medida forma parte de las acciones para incorporar herramientas tecnológicas que mejoren la operación y la experiencia diaria de millones de personas que utilizan el Metro CDMX.

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