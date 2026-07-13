Preinscripciones extemporáneas en CDMX: cuándo es el último día para hacer el trámite

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Preinscripción a preescolar y primaria. Foto: Cuartoscuro

Esta es la última semana para que los padres de familia realicen la preinscripción extemporánea a escuelas de preescolar y primaria en la Ciudad de México. A continuación te decimos cuándo es la fecha límite y los requisitos para cumplir con el trámite.

¿Cuándo es la fecha límite de la preinscripción extemporánea en la CDMX?

La Autoridad Federal Educativa de la Ciudad de México informó que el periodo de preinscripción extemporánea estará disponible del 8 al 16 de julio, por lo que el último día para realizar el trámite es el próximo jueves de esta semana.

¿Cómo realizar el trámite de preinscripción extemporánea en la CDMX?

El trámite de preinscripción a preescolar o primaria en la CDMX se realiza en línea y no tiene ningún costo. Estos son los pasos a seguir para cumplir con el trámite.

Ingresar a la página web de la Autoridad Federal Educativa de la Ciudad de México

Seleccionar el nivel educativo correspondiente (preescolar o primaria)

Llenar el formularia con los datos del alumno

Elegir las escuelas disponibles de su preferencia

Una vez realizado el trámite es importante guardar el comprobante de registro

Requisitos para realizar el trámite

Preescolar

4 años cumplidos para segundo año y 5 años cumplidos para tercer año (deben ser cumplidos antes del entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026)

CURP del alumno

Contar con los datos de 3 escuelas de su elección

Correo electrónico y número telefónico del padre o tutor

Primaria

6 años cumplidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026

CURP del alumno

Contar con los datos de 5 escuelas de su elección

Correo electrónico y número telefónico del padre o tutor

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