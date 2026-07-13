Marcha del SME sobre Reforma complica el tránsito; checa las alternativas viales

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Integrantes del SME avanzan sobre Paseo de la Reforma. Foto: OVIAL CDMX

Integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) marchan este miércoles sobre Paseo de la Reforma con rumbo a la Secretaría de Gobernación (Segob). La movilización afecta la circulación en la alcaldía Cuauhtémoc y contempla un mitin durante el recorrido.

#PrecauciónVial | Manifestantes dan inicio a marcha sobre Av. Paseo de la Reforma al Oriente a la altura de Av. Insurgentes, alcaldía Cuauhtémoc. #AlternativaVial Av. Chapultepec y Circuito Interior. pic.twitter.com/EjKmuyucAT — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) July 13, 2026

¿Qué vialidades están afectadas por la marcha del SME?

De acuerdo con los reportes de tránsito, los manifestantes avanzan sobre Paseo de la Reforma con dirección al oriente, a la altura del Eje 1 Poniente, por lo que la circulación presenta importantes afectaciones.

La movilización inició en dos puntos de concentración:

Corporativo Nacional de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ubicado en Paseo de la Reforma 164, colonia Juárez

Sindicato Mexicano de Electricistas, en Insurgentes 98, colonia Tabacalera

El contingente tiene previsto llegar a la Secretaría de Gobernación, ubicada en Abraham González 48, colonia Juárez, y posteriormente continuar hacia Palacio Nacional, en el Centro Histórico.

Además, durante el recorrido los manifestantes contemplan realizar un mitin frente a la Secretaría de Bienestar, localizada en Paseo de la Reforma 116.

¿Cuáles son las alternativas viales?

Ante las afectaciones en Paseo de la Reforma, autoridades de tránsito recomiendan utilizar como principal alternativa:

Circuito Interior

También se recomienda anticipar los traslados y considerar vías alternas en la zona centro de la capital, ya que la movilización podría generar cierres intermitentes conforme avance el contingente.

¿Qué exigen los integrantes del SME?

La movilización tiene como objetivo solicitar al Gobierno federal:

La reinserción laboral de trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas.

El respeto a los derechos adquiridos de jubilados de Luz y Fuerza del Centro.

Un borrón y cuenta nueva para deudas históricas de electricidad.

La implementación de una tarifa social justa.

El reconocimiento de la electricidad como un derecho humano.

La protesta enla CDMX cuenta con el respaldo del Colectivo de Cooperativas de la Nueva Central de las y los Trabajadores y de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica (ANUEE).

De acuerdo con las previsiones de las autoridades, se estima la participación de alrededor de mil 200 personas.

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