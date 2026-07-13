Inauguran la Utopía Acatitla; tiene alberca, atención médica y espacios culturales

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La Utopía Acatitla ofrece varios servicios gratis. Foto: Gob. CDMX

La Utopía Acatitla, ubicada en Iztapalapa, Ciudad de México (CDMX) abrió sus puertas con servicios gratuitos de salud, cultura, deporte y cuidados. El espacio cuenta con alberca semiolímpica, atención médica, talleres, muro de escalada y un jardín nocturno fluorescente.

El complejo fue construido en un predio de alrededor de 16 mil metros cuadrados que durante años funcionó como paradero de transporte público. Ahora, el espacio cuenta con instalaciones destinadas al bienestar comunitario, entre ellas una alberca semiolímpica, áreas deportivas, atención médica y espacios culturales.

La nueva sede busca acercar servicios sin costo a las personas que viven en la zona, con actividades para niños, jóvenes, personas adultas mayores y familias.

¿Qué servicios tiene la Utopía Acatitla en Iztapalapa?

Entre las instalaciones disponibles en la Utopía Acatitla se encuentran servicios de salud gratuita, como medicina general, odontología, laboratorio clínico, mastografía y atención ginecológica.

El espacio también cuenta con un Centro de Cuidado de las Emociones, donde se brinda atención psicológica, así como un Centro Colibrí, enfocado en la prevención y atención de adicciones.

En materia deportiva, los usuarios podrán acceder a una alberca semiolímpica, cancha multiusos, pista de pump track, muro de escalada, zona de parkour y una trotapista.

Además, la población podrá participar en talleres culturales de música, danza y teatro, así como en actividades recreativas dentro de las distintas áreas del complejo.

Uno de los espacios destacados es el Jardín Mágico Nocturno Fluorescente, una zona de más de 3 mil metros cuadrados diseñada como una experiencia visual para las familias que visiten el lugar.

Utopía Acatitla ampliará horarios para usuarios de la zona oriente

Para facilitar el acceso a personas que trabajan durante el día, la Utopía Acatitla contará con horarios ampliados hasta las 23:00 horas, de acuerdo con lo informado durante su inauguración.

La medida busca que más habitantes puedan utilizar las instalaciones después de sus jornadas laborales y participar en actividades deportivas, culturales o recreativas.

El espacio también integra servicios relacionados con el Sistema Público de Cuidados, con áreas destinadas a la atención de niñas y niños, personas mayores y personas con discapacidad.

De paradero abandonado a espacio público para la comunidad

El terreno donde se construyó la Utopía Acatitla permaneció durante años sin un uso público adecuado y anteriormente operó como un paradero de transporte.

Durante la presentación del proyecto, autoridades capitalinas señalaron que la recuperación del predio permitió convertirlo en infraestructura para ofrecer servicios comunitarios.

La construcción implicó estudios técnicos debido a las condiciones del suelo en la zona. De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Obras y Servicios, especialistas realizaron análisis con apoyo de instituciones académicas para determinar las áreas adecuadas de edificación.

El proyecto tuvo una inversión de 119 millones de pesos y forma parte de la estrategia para ampliar espacios públicos con servicios gratuitos en distintas zonas de la CDMX.

Con la apertura de este nuevo complejo, habitantes de Iztapalapa cuentan con un espacio donde pueden realizar actividades deportivas, acceder a servicios médicos, participar en talleres y utilizar áreas de convivencia familiar.

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