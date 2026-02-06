Horario del servicio de RTP por remodelación de Línea 2 del Metro CDMX

GENERANDO AUDIO...

A partir del lunes 9 de febrero, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) brindará servicio temporal de apoyo debido a los trabajos de mejora que se realizarán en la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México (CDMX).

El servicio cubrirá el tramo comprendido entre las estaciones Xola, Viaducto, Chabacano, San Antonio Abad y Pino Suárez, en ambos sentidos, con el objetivo de facilitar el traslado de los usuarios durante los horarios de cierre anticipado del Metro.

De acuerdo con lo informado, los horarios de operación de las unidades serán:

Lunes a viernes: de 22:00 a 00:30 horas

de 22:00 a 00:30 horas Sábados: de 20:00 a 00:30 horas

de 20:00 a 00:30 horas Domingos: de 07:00 a 00:30 horas

Las autoridades capitalinas señalaron que esta medida será temporal mientras se realizan los trabajos de modernización, con el fin de reducir las afectaciones a la movilidad de quienes utilizan diariamente esta línea del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

