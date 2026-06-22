Centro Histórico de la CDMX recupera movilidad, comercio y economía tras retiro de la CNTE

GENERANDO AUDIO...

Centro Histórico de la CDMX tras retiro de la CNTE. Foto: Alberto Rodríguez

Después de 20 días de plantón y movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX) comenzaron a recuperar su actividad habitual.

Comerciantes se vieron afectados por plantón de la CNTE en el Centro Histórico

Vialidades como 5 de Mayo, Tacuba, Belisario Domínguez, República de El Salvador, Donceles, República de Brasil, República de Cuba y 20 de Noviembre, que permanecieron ocupadas por casas de campaña y estructuras del movimiento magisterial, quedaron nuevamente libres para peatones, comerciantes y vehículos.

Para miles de personas, el retiro del campamento representa el fin de complicaciones para transitar, trabajar y realizar actividades comerciales en una de las zonas con mayor afluencia de la capital.

“A la semana si bajó un 30, 35% para nosotros, al menos para nosotros. No quiero imaginar los locales que tienen que pagar renta, sueldos, más aparte los gastos de uno como persona. Sí, veo que sí les afectó bastante”, comenta Marco Antonio, comerciante del Centro Histórico de la CDMX, quien además cuenta que por el plantón, también los locatarios tenían que cargar sus mercancías varias calles hasta llegar a sus establecimientos.

Otros aseguran que durante las semanas de protesta registraron una disminución en sus ventas, dificultades para abastecer sus negocios y una menor presencia de clientes en la zona.

“Ahorita esperamos que nos vaya bien, es el primer día, que ya quitaron todo su desastre, entonces esperemos que estén las ventas como antes”, dice Myriam Piña, trabajadora en el Centro Histórico, mientras que Norma Altamirano, otra comerciante de la zona, asegura que en los días de manifestaciones bajaron las ventas.

Igual Guadalupe Altamirano, locataria del Centro de la CDMX, señala que la temporada que pasó, era de varias ventas para ellos, pero espera que en los siguientes días se recuperen poco a poco.

Circulación vehicular se restablece tras reapertura de calles

Por otra parte, la reapertura de las vialidades del Centro Histórico de la Ciudad de México también permitió restablecer la circulación vehicular.

“Se siente la diferencia. Ya más libre, más tranquilo”, dice Alfredo Salas, un automovilista capitalino.

Mientras que Julio Altamirano, taxista de la CDMX, cuenta que la circulación de automóviles ya mejoró en la zona que estaba ocupada por miembros de la CNTE, por lo que agrega que puede ofrecer un mejor servicio: “ya podemos entrar y salir y prestar un buen servicio a la gente”.

Turistas apoyan las manifestaciones de la CNTE

También algunos visitantes extranjeros consideraron legítimas las manifestaciones y el derecho a la protesta, como Natalia Muñoz, una turista colombiana, quien piensa que hay espacio para todos y que está bien que las comunidades se pronuncien, “porque todos tienen sus derechos y sus espacios”.

“Es un momento de mucha visibilidad, y creo que es una oportunidad para ellos de poder mostrarse, incluso lo de los desaparecidos, creo que eso está más cerca del Azteca, me parece que está bien mientras sea con respeto”, comenta también Valeria, una turista argentina.

Con el retiro del plantón, el Centro Histórico vuelve a mostrar banquetas despejadas, acceso libre a los comercios y una circulación que, poco a poco, recupera el ritmo previo a las movilizaciones magisteriales.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.