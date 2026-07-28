En diciembre vence el plazo para tramitar la licencia permanente en CDMX; así puedes obtenerla paso a paso

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La licencia de conducir permanente dejará de emitirse en CDMX. Fotos:Cuartoscuro

El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) ha confirmado que el plazo final para tramitar la licencia de conducir permanente concluye en diciembre de 2026. Aquí te explicamos el proceso paso a paso, tanto en línea como presencial, para que puedas obtener este documento antes de que desaparezca.

El tiempo se agota para los conductores de la capital mexicana que deseen obtener la licencia de conducir permanente. La Secretaría de Movilidad (Semovi) ha confirmado que este documento, que no requiere renovación, dejará de emitirse de forma definitiva después de diciembre de 2026.

Esta medida convierte los próximos meses en la última oportunidad para que los ciudadanos capitalinos realicen el trámite y aseguren su mica con vigencia indefinida, cuyo costo se mantendrá en mil 500 pesos hasta esa fecha.

La licencia permanente es una de las más solicitadas por su practicidad, ya que exime a los conductores de realizar el trámite de renovación cada tres años. Ante el inminente fin de su expedición, las autoridades han hecho un llamado a los interesados para que no dejen pasar el plazo.

Es fundamental que los solicitantes cumplan con todos los requisitos y no tengan adeudos o sanciones pendientes que puedan obstaculizar el proceso. A continuación, te detallamos los pasos, requisitos y modalidades para que puedas tramitarla con éxito.

Fecha límite y costo para la licencia permanente en CDMX

El Gobierno capitalino ha sido claro: la licencia de conducir permanente tipo A tiene como fecha de vencimiento para su expedición el último día de diciembre de 2026. A partir de 2027, este tipo de documento ya no estará disponible para nuevos solicitantes en la CDMX.

Quienes ya poseen una licencia permanente su documento seguirá siendo válido de por vida.

¿Cómo es el trámite presencial para la licencia permanente?

Para quienes prefieren o necesitan realizar el trámite en persona, la Semovi ha establecido un proceso claro. El primer paso es agendar una cita en alguno de los Módulos de Control Vehicular y Licencias. Para ser candidato, es indispensable no haber sido sancionado más de una vez por el programa “Conduce sin alcohol” y no tener sentencias por delitos viales.

Los requisitos para la licencia permanente que deberás presentar en original y copia son:

Documento de identificación oficial con fotografía (INE, pasaporte, etc.)

Comprobante de domicilio de la Ciudad de México o del Estado de México (Edomex)

Línea de captura pagada

Cita agendada previamente

Es importante destacar que si es la primera vez que tramitas una licencia tipo A, deberás acreditar la evaluación teórica de conocimientos de tránsito. Puedes agendar tu cita a través del Chatbot CDMX (55 5658 1111), el Sistema de Citas de Semovi o mediante tu cuenta Llave CDMX.

🚗📄 Durante 2026 puedes tramitar tu Licencia Permanente en la #CapitalDeLaTransformación. Recuerda que mantiene un costo de $1,500 pesos y que es importante cumplir con los requisitos establecidos.



📲 Si ya cuentas con biométricos, realiza tu trámite desde la #AppCDMX.

🗓️… pic.twitter.com/1q5veRJ87y — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) January 23, 2026

Guía para tramitar tu licencia permanente digital

Una de las opciones más ágiles es obtener la licencia de conducir permanente en su versión digital, lo cual puedes hacer desde la comodidad de tu casa. Este método es especialmente útil si ya cuentas con un antecedente de licencia reciente en la CDMX y tienes tus datos biométricos actualizados en el sistema.

Para realizar el trámite en línea, sólo debes seguir estos pasos:

Ingresa al portal oficial: https://licenciapermanente.cdmx.gob.mx/ Accede con tu cuenta Llave CDMX Completa el formulario con tus datos y adjunta los documentos solicitados Realiza el pago correspondiente

Tendrás para imprimir tu plástico hasta el mes de diciembre de 2026.

Recuerda que, si tus datos biométricos no están actualizados, el sistema te indicará que debes agendar una cita para completar el proceso de forma presencial.

La licencia permanente digital tiene la misma validez que la física y, una vez obtenida, puedes solicitar la impresión del plástico hasta diciembre de 2026 sin costo adicional.

Adiós a las renovaciones; tramita tu licencia permanente. 🙌🏻



Rápido, sencillo y puedes hacerlo sin salir de casa. ✅



🔗 https://t.co/Aduf9cTHQm pic.twitter.com/wrDMB2jlbL — Secretaría de Movilidad CDMX (@LaSEMOVI) July 18, 2026

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