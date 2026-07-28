Fiscalía CDMX analiza investigar omisiones del hotel por agresión a recepcionista

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Un hombre agredió a recepcionista de hotel. Foto: Israel Martínez

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) analiza si las presuntas omisiones del personal de seguridad y del hotel Paradox Park Life durante la agresión contra una recepcionista pueden derivar en responsabilidades penales.

La fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján, señaló que la actuación de algunos de los presentes durante los hechos del pasado 29 de junio sigue bajo revisión, luego de que videos del ataque mostraran que un guardia de seguridad no intervino para auxiliar a la víctima mientras era golpeada presuntamente por Jorge Octavio Cortés Jiménez.

Fiscalía analiza si hubo omisiones con consecuencias penales

Durante su informe mensual, Alcalde reconoció que existe una posible omisión relacionada con la atención de la emergencia y el aviso a las autoridades.

“En este caso hubo efectivamente una omisión de dar la alerta en su momento a las autoridades y definitivamente es reprobable. Creo que son hechos que se tienen que investigar para determinar si cruza al ámbito penal y ver si hay realmente una investigación penal que pudiéramos nosotros abrir en estos casos en específico”.

La fiscal explicó que la institución revisa si la conducta del personal involucrado puede tener implicaciones más allá del ámbito administrativo o laboral.

Por ahora, la investigación se concentra en el presunto agresor

Pese a que en las imágenes difundidas públicamente aparecen otras personas durante la agresión, la Fiscalía indicó que, hasta este momento, no se han encontrado elementos para imputar otros delitos.

“No se identifica hasta ahora que haya responsabilidad penal, al menos en el caso de otros involucrados. Se va a seguir investigando y si hubiera otras responsabilidades a deslindar, eso vamos a hacerlo”.

La funcionaria aclaró que las indagatorias continúan y que la situación jurídica de otras personas podría modificarse si surgen nuevos elementos durante la investigación.

Continúa la búsqueda de Jorge Octavio Cortés Jiménez

La Fiscalía también informó que mantiene operativos para localizar al hombre señalado como probable responsable de la agresión.

“Estamos trabajando específicamente en la detención del probable responsable. Están los equipos trabajando en este punto y se sigue investigando si hay o hubiera otra responsabilidad de otros factores involucrados en este caso”.

Alcalde precisó que entre los aspectos que se revisan se encuentra la actuación de la empresa de seguridad privada y del personal que se encontraba laborando en el hotel al momento del ataque.

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