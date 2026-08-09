Se pronostican lluvias fuertes y calor para este domingo en la CDMX
De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias fuertes no se detendrán este domingo 9 de agosto en la Ciudad de México, mismas que podrían generar encharcamientos, inundaciones y deslaves, como ocurrió este sábado.
Por otra parte, le temperatura tendrá un ligero aumento. El Meteorológico estima máximas de 27 °C, por lo que se prevé calor este domingo.
Calor, vientos y lluvias para este domingo 9 de agosto
Como informó el SMN, por la mañana el cielo se mantendrá medio nublado y con ambiente fresco. En la Ciudad de México, la temperatura mínima se prevé de 13 a 15 °C, mientras que en la capital del Estado de México se estima un rango de 9 a 11 °C.
Por la tarde, en la CDMX la estimación máxima de temperatura es de 25 a 27 °C, mientras que Toluca podrá alcanzar los 21 a 23 °C. Continuarán las lluvias fuertes en ambas entidades, con posible caída de granizo y descargas eléctricas.
Asimismo, este 9 de agosto se esperan rachas de viento con dirección este, las cuales tendrán velocidades de 10 a 20 km/h, alcanzando máximas de 40 km/h.
Recomendaciones ante lluvias:
En caso de lluvia, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones para la población:
- Manejar con precaución
- No te refugies debajo de árboles
- No tirar basura en la calle y mantener las coladeras limpias
- No pisar cables o estar cerca de postes con electricidad
- Resguarda animales de compañía
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