Se pronostican lluvias fuertes y calor para este domingo en la CDMX

| 03:13 | Ángel Sánchez | Uno TV
Lluvias
CDMX tendrá más lluvias este domingo. Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias fuertes no se detendrán este domingo 9 de agosto en la Ciudad de México, mismas que podrían generar encharcamientos, inundaciones y deslaves, como ocurrió este sábado.

Por otra parte, le temperatura tendrá un ligero aumento. El Meteorológico estima máximas de 27 °C, por lo que se prevé calor este domingo.

Calor, vientos y lluvias para este domingo 9 de agosto

Como informó el SMN, por la mañana el cielo se mantendrá medio nublado y con ambiente fresco. En la Ciudad de México, la temperatura mínima se prevé de 13 a 15 °C, mientras que en la capital del Estado de México se estima un rango de 9 a 11 °C.

Por la tarde, en la CDMX la estimación máxima de temperatura es de 25 a 27 °C, mientras que Toluca podrá alcanzar los 21 a 23 °C. Continuarán las lluvias fuertes en ambas entidades, con posible caída de granizo y descargas eléctricas.

Asimismo, este 9 de agosto se esperan rachas de viento con dirección este, las cuales tendrán velocidades de 10 a 20 km/h, alcanzando máximas de 40 km/h.

Recomendaciones ante lluvias:

En caso de lluvia, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones para la población:

  • Manejar con precaución
  • No te refugies debajo de árboles
  • No tirar basura en la calle y mantener las coladeras limpias
  • No pisar cables o estar cerca de postes con electricidad
  • Resguarda animales de compañía

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